Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней

Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных

5
3 отзыва
Всего за 5 дней вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной.
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
Ближайшие даты:
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
9
авг
16
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время – просто наслаждение!
Горное плато Лаго-Наки
Горное плато Лаго-Наки
Будем останавливаться на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта
Знаменитый Адыгейский сыр
Знаменитый Адыгейский сыр
Нас ждет увлекательный рассказ об истории создания адыгейских сыров и сырная дегустация

Программа тура по дням

1 день

Заезд

17.30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Знакомство с инструктором.

Инструктаж.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день

Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники

09.00 Завтрак.

10.00 Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь».

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники
3 день

Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источников

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки с набором высоты 1850 метров над уровнем моря, посещение «Большой Азишской» пещеры (доп. плата входные билеты).

Остановки на смотровых площадках с видами горы главного Кавказского хребта.

Обед на свежем горном воздухе.

Берём с собой ланч-боксы.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация (по желанию).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источников
4 день

поселок Гузерипль, Партизанская поляна

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Ужин.

Посиделки у костра.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.

Вручение подарков каждому гостю.

5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха «Активация»
2-х, 3-хместное размещение26 400
доплата за одноместное размещение12 000

Варианты проживания

Турбаза Активация

4 ночи

«Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.

В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.

Турбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза АктивацияТурбаза Активация

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа-, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер до базы в день заезда
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детскийпещера «Азишская»: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детскийпосещение термальных источников сверх программы: 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детский
  • Пещера «Азишская»: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детский
  • Посещение термальных источников сверх программы: 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.

Как организован трансфер до базы и обратно?

Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь

— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды

Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.

Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация"

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные туры🧖SPAТермальные источники🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Майкопе

Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на территории
7 750 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
5 отзывов
Часто заказывают
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
1 июля
2 июля
3 июля
5 июля
2 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ