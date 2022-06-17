17.30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09.00 Завтрак.
10.00 Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь».
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки с набором высоты 1850 метров над уровнем моря, посещение «Большой Азишской» пещеры (доп. плата входные билеты).
Остановки на смотровых площадках с видами горы главного Кавказского хребта.
Обед на свежем горном воздухе.
Берём с собой ланч-боксы.
16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация (по желанию).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин.
Посиделки у костра.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.
Вручение подарков каждому гостю.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|2-х, 3-хместное размещение
|26 400
|доплата за одноместное размещение
|12 000
«Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь
— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды
Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.
Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация"
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.