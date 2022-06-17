Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

документы: паспорт, страховой медицинский полис;

медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);

теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);

легкая одежда (шорты, футболка, кепка);

купальник, резиновые тапочки, полотенца;

куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;

обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);

налобный фонарик;

рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.