17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая (по желанию, оплачивается отдельно).
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.
Высота вертикальной скалы 40-50 метров.
Мы применим альпинистское снаряжение и получим уроки спортивного мастерства при спуске методом «Дюльфер».
Здесь каждый раскроет свои скрытые возможности при помощи опытного специалиста — профессионального инструктора.
Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.
Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.
Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение диких необорудованных пещер.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинамикоралловых рифов древнего океана Тетис.
19:00 Праздничный ужин.
Вручение подарков каждому гостю.
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
В акции кешбэка участвует отель Водопады Руфабго.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|Отель “Водопады Руфабго”
|2-х, 3-хместное размещение
|24 400
|36 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|15 000
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь
— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды
Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.
Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
При размещении на турбазе Активация скидка детям до 14 лет — 10%.