Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней

Туристическая база отдыха в горах Адыгеи! За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных

5
3 отзыва
Туристическая база отдыха в горах Адыгеи! За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее. Каждый день, Вас ждёт новое приключение. Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
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Что вас ожидает 🤩

Захватывающий сплав
Захватывающий сплав
Сплавимся по реке Белая на рафтах
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Насладимся пользой геотермальных источников
Древние дольмены
Древние дольмены
Увидим один из сохранившихся дольменов и посетим интерактивный музей заповедника

Программа тура по дням

1 день

Заезд

17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами. 

Знакомство с инструктором. 

Инструктаж. 

18:00 Ужин. 

19:00 Поездка на геотермальные источники. 

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)

9:00 Завтрак. 

10:00 Выезд на сплав по реке Белая (по желанию, оплачивается отдельно).

Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды! 

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж. 

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы. 

Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными! 

14:00 Обед.

15:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением. 

Высота вертикальной скалы 40-50 метров. 

Мы применим альпинистское снаряжение и получим уроки спортивного мастерства при спуске методом «Дюльфер». 

Здесь каждый раскроет свои скрытые возможности при помощи опытного специалиста — профессионального инструктора.

Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность. 

Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит). 

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра. 

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)
3 день

Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.

Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря. 

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.

Посещение диких необорудованных пещер.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедникПлато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедникПлато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник
4 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

9:00 Завтрак. 

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. 

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. 

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 

14:00 Обед на маршруте. 

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинамикоралловых рифов древнего океана Тетис. 

19:00 Праздничный ужин. 

Вручение подарков каждому гостю.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

В акции кешбэка участвует отель Водопады Руфабго.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеБаза отдыха «Активация»Отель “Водопады Руфабго”
2-х, 3-хместное размещение24 40036 000
доплата за одноместное размещение12 00015 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер до базы в день заезда
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) – от 1 500 рублей
  • Гузерипль (вход в заповедник) –300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Монастырь (подземный храм) – 100 руб. взрослый, 50 руб. детский
  • Сплав на рафте – 1 500 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

— 6000 руб. - с/до Аэропорта Ставрополь

— 7500 руб. - с/до Аэропорта Минеральные воды

Обратный трансфер в субботу включен в стоимость:

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал Краснодар. Рекомендуемое время обратного билета после 15:00.

Каждую субботу выезд в Ставрополь в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.

Каждую субботу выезд в Минеральные Воды в 10:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18;00.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Если скидки в туре?

При размещении на турбазе Активация скидка детям до 14 лет — 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

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