Мультиактивный отдых в Адыгее

Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные

5
3 отзыва
Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
Мультиактивный отдых в Адыгее
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • искупаемся в геотермальном источнике;
  • узнаем, что такое скалолазание, спустимся по веревкам со скал, пройдем необорудованные пещеры;
  • получим головку адыгейского сыра в подарок;
  • проведем уютные вечера у камина с вкусным шашлыком и блюдами адыгейской кухни.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике

13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в комфортабельных номерах.

14:00 – 16:00 Обед.

После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.

Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.

Ужин.

19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике
2 день
Посещение горного ущелья «Руфабго»

9:00 Завтрак.

10:00 -Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед пикник.

19:00 Ужин.

Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»
3 день
Посещение Свято–Михайловского монастыря

В этот день в меню только блюда из адыгейской кухни.

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Посещение Свято–Михайловского монастыряПосещение Свято–Михайловского монастыряПосещение Свято–Михайловского монастыря
4 день
Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

9:00 Завтрак.

11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

Альтернативный маршрут: Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".

Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

14:00 Обед.

Поездка на геотермальный источник.

И какое несравненное удовольствие - искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

19:00 Ужин.

Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулкаПосещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка
5 день
Хаджохская теснина

9:00 Завтрак.

10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать – будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
6 день
Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;

9:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Обед пикник.

Если позволит погода, – идем в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;
7 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Замок Грез – 35 000 руб.;
  • Коттедж "Аквариум":
    • номер на 2 этаже – 34 000 руб.;
    • 2 номера на 1 этаже – 33 000 руб.;
  • ГД "Графская поляна. Улучшенный. Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. – 34 000 руб.;
  • ГД "Графская поляна. Стандарт. Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. – 32 000 руб.;
  • ГД «У горы» – 33 700 руб.;
  • ГД  "Беловодье" – 28 000 руб.;
  • ГД "На Аминовской" – 25 000 руб.;
  • ГД "У Сергея" – 26 000 руб.

Размещение со скидкой от 4 человек:

  • Коттедж "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез – 26 000 руб.;
  • ГД "Деревянные коттеджи" – 25 000 руб. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, не туристическое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе суп)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансферы из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: «Хаджохская Теснина» – 500 руб. пещера «Большая Азишская» – 500 руб. посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб. частная коллекция «Сад камней – 150 руб. конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 500 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 150 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней – 150 руб.
  • Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Обратный трансфер – 500 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.

Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Обратный трансфер в субботу.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в субботу в 10.30 -11.00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Стоимость трансфера 500 руб. с человека.

Какие скидки есть в туре?
  1. Скидка для пенсионеров - 15%
  2. Для детей до 16 лет - 10%
  3. Сезонная скидка для всех (на заезды с ноября по февраль за исключением новогодних каникул) - 10%

Страховка

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
30 мая 2022
Волшебный отдых в Адыгее! Отдыхали парой, брали мультиактивку, нам все очень понравилось! Все продумано, организовано и интересно (ходили в горы, где ещё лежит местами снег, в лес к водопадам, катались на лошадях, спускались со скал и расслаблялись в геотермальных источниках! Кормили очень вкусно за что хотим сказать отдельное спасибо поварам Базы Земля! Инструктора знают своё дело на пять с плюсом, а организаторы помогут в любом вопросе! Отдых получился активный и насыщенный впечатлениями! Спасибо большое всем за организацию такого прекрасного отдыха, мы в восторге, с любовью и теплотой будем вспоминать прекрасный тёплый край, а также всех тех, кто сделал наш отдых таким незабываемым!!!!
Е
5 апр 2022
Были в туре «мультиактив» в Адыгее. Впечатления зашкаливают!!! Полная перезагрузка!!! Единение с потрясающей природой: горы, ущелья, водопады)) Организация отдыха четкая и профессиональная!!! Питание очень вкусное. Проживание в полном комфорте. Жили на Базе Земля, организовано все на высшем уровне, прекрасные профессиональные гиды. Рекомендую👍👍👍
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов

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