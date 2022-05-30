Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках

Программа тура по дням

1 день Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике

13:00 Прибытие в пос. Каменномостский. Размещение в комфортабельных номерах. 14:00 – 16:00 Обед. После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину». Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи. Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой. Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями. Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды. Ужин. 19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

2 день Посещение горного ущелья «Руфабго»

9:00 Завтрак. 10:00 -Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок". В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м). Обед пикник. 19:00 Ужин.

3 день Посещение Свято–Михайловского монастыря

В этот день в меню только блюда из адыгейской кухни. 9:00 Завтрак. 10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь. Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий. Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней. 14:00 Вкусный обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

4 день Посещение ущелья реки Мишоко или конная прогулка

9:00 Завтрак. 11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным! Альтернативный маршрут: Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье". Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку. 14:00 Обед. Поездка на геотермальный источник. И какое несравненное удовольствие - искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника. Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой. 19:00 Ужин.

5 день Хаджохская теснина

9:00 Завтрак. 10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать – будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения. 14:00 Вкусный обед. Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника. 19:00 Ужин.

6 день Плато Лаго-Наки, пещера "Большая Азишская"

9:00 Завтрак. 10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря. По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой! Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку. Можете взять ее с собой на память об Адыгее! Обед пикник. Если позволит погода, – идем в необорудованные пещеры. При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы! На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская». Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата. 19:00 Ужин. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

7 день Отъезд