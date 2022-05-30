Преимущества этого путешествия:
13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в комфортабельных номерах.
14:00 – 16:00 Обед.
После обеда гид – инструктор поведет вас на уникальный, природный объект: «Хаджохскую теснину».
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
Зажатый объятьями скал, водный поток с грохотом проносится рядом с наблюдателями.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
Ужин.
19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
9:00 Завтрак.
10:00 -Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед пикник.
19:00 Ужин.
В этот день в меню только блюда из адыгейской кухни.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
9:00 Завтрак.
11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).
Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!
Альтернативный маршрут: Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".
Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
14:00 Обед.
Поездка на геотермальный источник.
И какое несравненное удовольствие - искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
19:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать – будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед пикник.
Если позволит погода, – идем в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
9:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Размещение со скидкой от 4 человек:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.
Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.
Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Обратный трансфер в субботу.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в субботу в 10.30 -11.00 и сначала едет в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Стоимость трансфера 500 руб. с человека.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.