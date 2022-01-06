Трансфер осуществляется в день заезда 29 декабря 2021 г.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Автобус выезжает из г. аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.

Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Обратный трансфер из пос. Каменномостский до г. Краснодара осуществляется в день выезда 2 января в 08.00.

Автобус доезжает сначала до аэропорта, далее до ж/д вокзала.

Трансфер в другой день или в другое время, раньше или позже 08.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Дополнительная информация:

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении -17 часов.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзал Краснодара до п. Каменномостский - 3 000 руб. за легковую машину; из Белореченска - 1 200 руб. из Майкопа – 1 000 руб. за машину. На новогодние праздники цены на трансфер могут увеличится.