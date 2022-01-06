Новый год в Адыгее. Сокращенная программа

Встретить Новый Год в невероятной Адыгее - это возможность побывать

5
3 отзыва
Встретить Новый Год в невероятной Адыгее – это возможность побывать в живом мире природы! Здесь текут горные реки чистой воды с гранитными берегами розового цвета, а ночью видны яркие звезды и сияет млечный путь.

Грандиозные каньоны, пещеры со сталактитами и сталагмитами, водопады и причудливые скалы станут настоящей новогодней сказкой.

В этом крае можно всей душой ощутить красоту гор, вдохнуть хрустальный горный воздух, почувствовать запахи леса и услышать многоголосье птиц.
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
29
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • полная перезагрузка и настоящий отдых – сочетание активных прогулок на природе и расслабляющего купания в бассейнах с геотермальной водой;
  • семейное путешествие – здесь лучшее место для детей для активного знакомства с природой;
  • интересные активности – полезные и бодрящие пешие прогулки, по желанию покатаемся на лыжах и тюбингах или совершим прекрасную конную прогулку по ущелью;
  • каждому участнику в подарок головка адыгейского сыра.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/novyj-god-v-adygee-17712

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

12.00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

14.30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.

15.00 Обедаем и отдыхаем.

18.00-19.00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна и один детский с температурой от +34 до +39 градусов, и один бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Белой – «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект "Хаджохская теснина".

«Хаджохская теснина» – это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье, видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19.00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Белой – «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Белой – «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Белой – «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Белой – «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
3 день
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!

8.30-10.00 Завтрак.

10.00 Выезд на микроавтобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.

По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».

Здесь можно найти окаменелую ракушку.

На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух

При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп.плата).

Обед – пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».

18.00 Ужин.

23.00 Встреча Нового года!

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки», пещ. «Большая Азишская». Встреча Нового года!
4 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники

10.00 Завтрак.

11.00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.

15.00 Обед.

Сегодня Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.

При желании, можно будет совершить двухчасовую конную прогулку по урочищу Мишоко (доп.плата).

19.00 Ужин с шашлыком.

Адыгейский сыр в подарок.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источникиПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники
5 день
Отъезд

07.00 – Завтрак. 

08.00 – Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

 

2 - 3 человека

в номере

от 4-х человек

в номере

Коттедж "Замок Грез"

28 800

24 800

Коттедж "Аквариум", номер на 2 этаже

28 800

 24 800

Коттедж "Аквариум", номер на 1 этаже 

27 800

Гостевой дом "На Аминовской"

21 800

Гостевой дом  "Деревянные коттеджи"

21 800

Гостевой дом "Беловодье"

 26 800 25 800

Гостевой дом «Графство Хаджох» "Люкс"

 28 800

Гостевой дом "Графство Хаджох. Полулюкс"

 26 800

Гостевой дом "Графство Хаджох. Стандарт». 

 24 800

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Питание 3-х разовое, полноценное, 31 января выдается ланч бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо
  • Работа гидов-инструкторов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский (в день заезда/выезда)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на лыжах и тюбингах
  • Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1500 руб. (доставка к месту проведения конной прогулки и обратно входит в стоимость)
  • Банкет (будет проходить только в гостевом доме Графство Хаджох, оплачивается на месте, стоимость 4 000-4 500 руб. /чел.)
  • Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
  • Билеты на экскурсионные объекты: «Хаджохская Теснина» – 500 руб. Пещера «Большая Азишская» – 500 руб. Билеты на подъемник – 600 руб.
  • «Хаджохская Теснина» – 500 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 500 руб.
  • Билеты на подъемник – 600 руб
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда 29 декабря 2021 г.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Автобус выезжает из г. аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.

Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Обратный трансфер из пос. Каменномостский до г. Краснодара осуществляется в день выезда 2 января в 08.00.

Автобус доезжает сначала до аэропорта, далее до ж/д вокзала.

Трансфер в другой день или в другое время, раньше или позже 08.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Дополнительная информация:

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении -17 часов.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзал Краснодара до п. Каменномостский - 3 000 руб. за легковую машину; из Белореченска - 1 200 руб. из Майкопа – 1 000 руб. за машину. На новогодние праздники цены на трансфер могут увеличится.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа маршрута?

Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 янв 2022
Тур сформирован хорошо: насыщенная программа экскурсий с перерывами на принятие пищи. Вроде и весь день занят и нет дикой усталости.
На экскурсии ездили на комфортабельном микроавтобусе. Приветливый персонал, идущий навстречу отдыхающим. Например, впятером захотели поехать на водопады,не включенные в программу, вместо купания. Без проблем на базе Земля организовали бесплатный трансфер на джипе. Питание хорошее. Единственное, хотелось бы дополнительно каких-нибудь печенюшек к чаю.
В номерах уютно, постельное чистое, есть чайник, холодильник.
Все понравилось и с погодой повезло.
Спасибо всем!
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.

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