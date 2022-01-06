Преимущества этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/novyj-god-v-adygee-17712
12.00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.
14.30 Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.
Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.
15.00 Обедаем и отдыхаем.
18.00-19.00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна и один детский с температурой от +34 до +39 градусов, и один бассейн с холодной водой.
09.00 Завтракаем.
10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект "Хаджохская теснина".
«Хаджохская теснина» – это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохскую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье, видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.
19.00 Ужинаем и отдыхаем.
8.30-10.00 Завтрак.
10.00 Выезд на микроавтобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.
По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
Здесь можно найти окаменелую ракушку.
На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух
При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп.плата).
Обед – пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская».
18.00 Ужин.
23.00 Встреча Нового года!
10.00 Завтрак.
11.00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.
15.00 Обед.
Сегодня Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.
При желании, можно будет совершить двухчасовую конную прогулку по урочищу Мишоко (доп.плата).
19.00 Ужин с шашлыком.
Адыгейский сыр в подарок.
07.00 – Завтрак.
08.00 – Отъезд.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|
|
2 - 3 человека
в номере
|
от 4-х человек
в номере
|
Коттедж "Замок Грез"
|
28 800
|
24 800
|
Коттедж "Аквариум", номер на 2 этаже
|
28 800
|24 800
|
Коттедж "Аквариум", номер на 1 этаже
|
27 800
|
–
|
Гостевой дом "На Аминовской"
|
21 800
|–
|
Гостевой дом "Деревянные коттеджи"
|–
|
21 800
|
Гостевой дом "Беловодье"
|26 800
|25 800
|
Гостевой дом «Графство Хаджох» "Люкс"
|28 800
|–
|
Гостевой дом "Графство Хаджох. Полулюкс"
|26 800
|–
|
Гостевой дом "Графство Хаджох. Стандарт».
|24 800
|–
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер осуществляется в день заезда 29 декабря 2021 г.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.
Автобус выезжает из г. аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.
Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Обратный трансфер из пос. Каменномостский до г. Краснодара осуществляется в день выезда 2 января в 08.00.
Автобус доезжает сначала до аэропорта, далее до ж/д вокзала.
Трансфер в другой день или в другое время, раньше или позже 08.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Дополнительная информация:
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 1600 до 2500 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел: +7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97).
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная трасса М4 «Дон» — это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил при нормальном движении -17 часов.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзал Краснодара до п. Каменномостский - 3 000 руб. за легковую машину; из Белореченска - 1 200 руб. из Майкопа – 1 000 руб. за машину. На новогодние праздники цены на трансфер могут увеличится.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.