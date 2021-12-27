Каждый регион неотрывно связан с народом, история которого происходила на его территории. Именно здесь, в Адыгее, зарождались и до сих пор передаются красивейшие обычаи адыгов, национальный этикет, тонкости адыгской кухни и настоящая любовь к Родине. Традиционное гостеприимство и очарование природы Кавказа покорит ваши сердца и влюбит в Адыгею без сомнения!

Программа тура по дням

1 день Заезд, природный парк «Хаджохская теснина»

14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором. 15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги. Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким! Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!

2 день Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак. 10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп.плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса». 14:00 Обед. 15:00 Поездка на термальный источник. 18:00 Ужин.

3 день Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. 17:30 Возвращение на базу. 18:00 Ужин.

4 день Экскурсия в город Майкоп, мастер-класс

9:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок» Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест. В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики. 13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни «Мэздах». 14:30 После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво». Возвращение на базу. 17:30 Мастер-класс по приготовлению Адыгейского сыра с дегустацией. Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях. Домашний сыр вкуснее, вы сможете в этом убедиться. 18:00 Ужин.

5 день Плато Лаго-Наки, Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор. 13:00 Обед на маршруте. 14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп.плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение. Возвращение на базу. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники.

6 день Экскурсия в поселок Мезмай, «Орлиная полка»

09:00 Завтрак. 10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов». Обед на маршруте. 19:00 Праздничный ужин. Общаемся, делимся впечатлениями, едим вкусный, приготовленный на углях, шашлык.

7 день Отъезд