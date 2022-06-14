Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг

Кольцевой маршрут вокруг горы Оштен комфортен для прохождения группами с детьми. Есть опыт организации похода 5

5
3 отзыва
Кольцевой маршрут вокруг горы Оштен комфортен для прохождения группами с детьми. Есть опыт организации похода 5- летними туристами. Это классический треккинг с палатками. Места установки лагеря четко регламентированы, располагаются рядом с источниками воды. Палатки, продукты питания и личное снаряжение туристы несут на себе.

В ходе путешествия Вы побываете на вершине Оштена, посетите озеро Псенодах, преодолеете горный Фишт-Оштеновский перевал и восхититесь панорамами Главного Кавказского хребта с плато Лаго-Наки. Бонус: экскурсия к водопадам Руфабго.
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Золотое кольцо: Плато Лаго-Наки - гора Оштен. Треккинг
Ближайшие даты:
26
июн
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17
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даты

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Трансфер на турбазу. Водопады Руфабго

Приезд в город Краснодар.

Встреча на железнодорожном вокзале в 9:00 (памятник Ленину).

Трансфер Краснодар – турбаза.

Расселение в номерах.

Ознакомительная экскурсия в окрестностях, посещение водопадов Руфабго.

Заезд. Трансфер на турбазу. Водопады Руфабго
2 день
Пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен

Начинается наш поход на КПП Кавказского Заповедника.

Мы погружаемся в мир дикой природы.

Со всех сторон нас встречают необъятные просторы высокогорного плато.

Все дальше и дальше мы идем по просторам Лаго-Наки.

Мы пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен.

У подножия мы разобьем лагерь.

Вечером вкусный ужин.

Пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе ОштенПересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен
3 день
Гора Оштен – ущелье реки Цице – гора Абадзеш

Ранний подъем.

Мы поднимаемся на гору Оштен.

Этот рассвет мы будем встречать на вершине.

Первые лучи солнца позолотят макушку Фишта и все это произойдет на наших глазах.

Под нами простирается высокогорное плато Лаго-Наки, а напротив гордо раскинулся Фишт во всем своем великолепии ледников и скал.

Спуск в лагерь.

Завтрак.

Продолжаем путь к ущелью Цице.

Справа о нас находится живописное ущелье реки Цице – зеленые леса покрывают ковром его стены.

Скалы фантастическими нагромождениями выступают перед нашими глазами из зеленого великолепия.

Слева зеленые пологие склоны Оштена сменяются каменными нагромождениями и скальными выступами.

А прямо перед нами простирается бескрайняя равнина – плато Лаго-Наки – самое большое и самое высокое плато в Европе.

Среди этой равнины выделяется отдельная вершина – это гора Абадзеш.

Около входа в ущелье Цице мы установим лагерь.

Гора Оштен – ущелье реки Цице – гора АбадзешГора Оштен – ущелье реки Цице – гора Абадзеш
4 день
Озеро Псенодах. Перевал Фишт-Оштеновский

Но надо спускаться с Лаго-Наки, и мы прощаемся с великолепной панорамой.

Нас ждет встреча с горным озером Псенодах.

Имеющее форму полумесяца оно сразу привлекает к себе внимание туристов.

Озеро еще интересно и тем, что воды его имеют подземный сток.

Просачиваясь через толщу земли они обеспечивают питьевой водой город Майкоп, Апшеронск и Белоречинск.

На берегу озера Псенодах мы устроим обед.

Желающие могут искупаться в освежающих водах озера.

Но мы собираем рюкзаки и отправляемся в путь.

В переди перед нами маячит широкая перемычка между двумя горами Фишт и Оштен.

Это одноименный вершинам перевал Фишт-Оштеновский.

Наш путь лежит к нему.

По хорошо набитой тропе мы поднимемся на перевал.

А за ним раскинулся гостеприимный приют Фишт.

Озеро Псенодах. Перевал Фишт-Оштеновский
5 день
Радиальный выход к малому Фиштинскому леднику. Белореченский перевал

Дневка.

Мы оставим наши тяжелые рюкзаки в лагере и совершим радиальные выход к одной из достопримечательностей горы Фишт – малому Фиштинскому леднику, – это самый низкий ледник, расположенный на территории Европы.

Если путешествие Вас не утомит, то самые выносливые смогут подняться в сопровождении инструктора на Белореченский перевал и обозреть панораму гор Сочи.

А затем нас опять ждет отдых.

Желающие могут взять на прокат лошадей и оценить окрестности приюта Фишт с высоты роста всадника.

Радиальный выход к малому Фиштинскому леднику. Белореченский перевал
6 день
Перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море

Мы прощаемся с Фишт-Оштеновским массивом и отправляемся к плато Лаго-Наки.

Тропа обводит нас вокруг массива горы Оштен, мы бросаем прощальный взгляд на вершины Фишт и Пшехо-Су и готовимся к новым приключениям.

Через перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море мы заканчиваем поход.

Вечером прощальный ужин.

Перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море
7 день
Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размера группы:
  • при группе от 4-х человек – 26 500 руб.;
  • при группе от 1 до 3-х человек – 79 500 руб.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внутрипрограммные трансферы (трансфер от железнодорожного вокзала г. Краснодара до поселка Хаджох, трансфер на плато Лаго-Наки и обратно в Хаджох)
  • Проживание на турбазе (гостинице) 2 ночи
  • Питание (обед, ужин в день приезда, трехразовое питание на маршруте, завтрак в день отъезда)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, средства связи, котлы, гарелки)
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая на время тура
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Экологические сборы и т. д.
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца:
    • панама;
    • крем;
    • очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая физическая подготовка необходима для тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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