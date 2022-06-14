Кольцевой маршрут вокруг горы Оштен комфортен для прохождения группами с детьми. Есть опыт организации похода 5- летними туристами. Это классический треккинг с палатками. Места установки лагеря четко регламентированы, располагаются рядом с источниками воды. Палатки, продукты питания и личное снаряжение туристы несут на себе. В ходе путешествия Вы побываете на вершине Оштена, посетите озеро Псенодах, преодолеете горный Фишт-Оштеновский перевал и восхититесь панорамами Главного Кавказского хребта с плато Лаго-Наки. Бонус: экскурсия к водопадам Руфабго.

Программа тура по дням

1 день Заезд. Трансфер на турбазу. Водопады Руфабго

Приезд в город Краснодар. Встреча на железнодорожном вокзале в 9:00 (памятник Ленину). Трансфер Краснодар – турбаза. Расселение в номерах. Ознакомительная экскурсия в окрестностях, посещение водопадов Руфабго.

2 день Пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен

Начинается наш поход на КПП Кавказского Заповедника. Мы погружаемся в мир дикой природы. Со всех сторон нас встречают необъятные просторы высокогорного плато. Все дальше и дальше мы идем по просторам Лаго-Наки. Мы пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен. У подножия мы разобьем лагерь. Вечером вкусный ужин.

3 день Гора Оштен – ущелье реки Цице – гора Абадзеш

Ранний подъем. Мы поднимаемся на гору Оштен. Этот рассвет мы будем встречать на вершине. Первые лучи солнца позолотят макушку Фишта и все это произойдет на наших глазах. Под нами простирается высокогорное плато Лаго-Наки, а напротив гордо раскинулся Фишт во всем своем великолепии ледников и скал. Спуск в лагерь. Завтрак. Продолжаем путь к ущелью Цице. Справа о нас находится живописное ущелье реки Цице – зеленые леса покрывают ковром его стены. Скалы фантастическими нагромождениями выступают перед нашими глазами из зеленого великолепия. Слева зеленые пологие склоны Оштена сменяются каменными нагромождениями и скальными выступами. А прямо перед нами простирается бескрайняя равнина – плато Лаго-Наки – самое большое и самое высокое плато в Европе. Среди этой равнины выделяется отдельная вершина – это гора Абадзеш. Около входа в ущелье Цице мы установим лагерь.

4 день Озеро Псенодах. Перевал Фишт-Оштеновский

Но надо спускаться с Лаго-Наки, и мы прощаемся с великолепной панорамой. Нас ждет встреча с горным озером Псенодах. Имеющее форму полумесяца оно сразу привлекает к себе внимание туристов. Озеро еще интересно и тем, что воды его имеют подземный сток. Просачиваясь через толщу земли они обеспечивают питьевой водой город Майкоп, Апшеронск и Белоречинск. На берегу озера Псенодах мы устроим обед. Желающие могут искупаться в освежающих водах озера. Но мы собираем рюкзаки и отправляемся в путь. В переди перед нами маячит широкая перемычка между двумя горами Фишт и Оштен. Это одноименный вершинам перевал Фишт-Оштеновский. Наш путь лежит к нему. По хорошо набитой тропе мы поднимемся на перевал. А за ним раскинулся гостеприимный приют Фишт.

5 день Радиальный выход к малому Фиштинскому леднику. Белореченский перевал

Дневка. Мы оставим наши тяжелые рюкзаки в лагере и совершим радиальные выход к одной из достопримечательностей горы Фишт – малому Фиштинскому леднику, – это самый низкий ледник, расположенный на территории Европы. Если путешествие Вас не утомит, то самые выносливые смогут подняться в сопровождении инструктора на Белореченский перевал и обозреть панораму гор Сочи. А затем нас опять ждет отдых. Желающие могут взять на прокат лошадей и оценить окрестности приюта Фишт с высоты роста всадника.

6 день Перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море

Мы прощаемся с Фишт-Оштеновским массивом и отправляемся к плато Лаго-Наки. Тропа обводит нас вокруг массива горы Оштен, мы бросаем прощальный взгляд на вершины Фишт и Пшехо-Су и готовимся к новым приключениям. Через перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море мы заканчиваем поход. Вечером прощальный ужин.

7 день Отъезд