Приезд в город Краснодар.
Встреча на железнодорожном вокзале в 9:00 (памятник Ленину).
Трансфер Краснодар – турбаза.
Расселение в номерах.
Ознакомительная экскурсия в окрестностях, посещение водопадов Руфабго.
Начинается наш поход на КПП Кавказского Заповедника.
Мы погружаемся в мир дикой природы.
Со всех сторон нас встречают необъятные просторы высокогорного плато.
Все дальше и дальше мы идем по просторам Лаго-Наки.
Мы пересекаем плато Лаго-Наки и отправляемся к горе Оштен.
У подножия мы разобьем лагерь.
Вечером вкусный ужин.
Ранний подъем.
Мы поднимаемся на гору Оштен.
Этот рассвет мы будем встречать на вершине.
Первые лучи солнца позолотят макушку Фишта и все это произойдет на наших глазах.
Под нами простирается высокогорное плато Лаго-Наки, а напротив гордо раскинулся Фишт во всем своем великолепии ледников и скал.
Спуск в лагерь.
Завтрак.
Продолжаем путь к ущелью Цице.
Справа о нас находится живописное ущелье реки Цице – зеленые леса покрывают ковром его стены.
Скалы фантастическими нагромождениями выступают перед нашими глазами из зеленого великолепия.
Слева зеленые пологие склоны Оштена сменяются каменными нагромождениями и скальными выступами.
А прямо перед нами простирается бескрайняя равнина – плато Лаго-Наки – самое большое и самое высокое плато в Европе.
Среди этой равнины выделяется отдельная вершина – это гора Абадзеш.
Около входа в ущелье Цице мы установим лагерь.
Но надо спускаться с Лаго-Наки, и мы прощаемся с великолепной панорамой.
Нас ждет встреча с горным озером Псенодах.
Имеющее форму полумесяца оно сразу привлекает к себе внимание туристов.
Озеро еще интересно и тем, что воды его имеют подземный сток.
Просачиваясь через толщу земли они обеспечивают питьевой водой город Майкоп, Апшеронск и Белоречинск.
На берегу озера Псенодах мы устроим обед.
Желающие могут искупаться в освежающих водах озера.
Но мы собираем рюкзаки и отправляемся в путь.
В переди перед нами маячит широкая перемычка между двумя горами Фишт и Оштен.
Это одноименный вершинам перевал Фишт-Оштеновский.
Наш путь лежит к нему.
По хорошо набитой тропе мы поднимемся на перевал.
А за ним раскинулся гостеприимный приют Фишт.
Дневка.
Мы оставим наши тяжелые рюкзаки в лагере и совершим радиальные выход к одной из достопримечательностей горы Фишт – малому Фиштинскому леднику, – это самый низкий ледник, расположенный на территории Европы.
Если путешествие Вас не утомит, то самые выносливые смогут подняться в сопровождении инструктора на Белореченский перевал и обозреть панораму гор Сочи.
А затем нас опять ждет отдых.
Желающие могут взять на прокат лошадей и оценить окрестности приюта Фишт с высоты роста всадника.
Мы прощаемся с Фишт-Оштеновским массивом и отправляемся к плато Лаго-Наки.
Тропа обводит нас вокруг массива горы Оштен, мы бросаем прощальный взгляд на вершины Фишт и Пшехо-Су и готовимся к новым приключениям.
Через перевал Инструкторская щель в хребте Каменное море мы заканчиваем поход.
Вечером прощальный ужин.
Завтрак.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание на турбазе и ночевки в туристических палатках.Стоимость тура на одного человека в зависимости от размера группы:
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.