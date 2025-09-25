Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Путешествие по городам Кавказских Минеральных Вод: история, природа и уникальные достопримечательности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск
Индивидуальный трансфер с комфортом и увлекательными рассказами о крае. Насладитесь видами и спокойной поездкой без лишних забот
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут
На Северном Кавказе скрыто место, где скалы соседствуют с лугами, а ущелье хранит природные чудеса. Эльбрус виден как на ладони, а нарзаны утоляют жажду
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
