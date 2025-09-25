Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Минеральных Водах, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ
Путешествие по городам Кавказских Минеральных Вод: история, природа и уникальные достопримечательности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск
Индивидуальный трансфер с комфортом и увлекательными рассказами о крае. Насладитесь видами и спокойной поездкой без лишних забот
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
На машине
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут
На Северном Кавказе скрыто место, где скалы соседствуют с лугами, а ущелье хранит природные чудеса. Эльбрус виден как на ладони, а нарзаны утоляют жажду
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод
  2. Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
  3. 8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Плато Бермамыт
  4. Приэльбрусье
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Гора Бештау
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в сентябре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 22 900. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
