Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Минеральных водах
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6200 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в древнюю культуру и природу
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 апреля 2025Очень понравилась поездка! Замечательный гид Юрий, интересный собеседник, общительный! Сама поездка прошла отлично 👌
- ДДиана10 апреля 2025Очень понравилась экскурсия! Застали все красивые виды: да, немного не повезло с Эльбрусом, ну зато в зиму окунулись по полной😆 Отдельная благодарность гиду Николаю: все интересно рассказывал, останавливался, если необходимо, и не дал замерзнуть в горах.
- ГГалина10 апреля 2025Ездила на экскурсию в мини группе 6 человек в Приэльбрусье и озеро Гижгит. Нашим водителем и гидом был Ильяс. К
- ССергей5 апреля 2025Сначала сомневались, но решили довериться сервису, потому что в первый раз пробовали. За пару дней до поездки с нами связались,
- ЮЮлия28 марта 2025Добрый день! Хочу выразить свою боооольшую благодарность организаторам тура, менеджеру Евгении и особенному нашему гиду Артуру!!! Именно он сделал эту
- ИИрина19 марта 2025Великолепная поездка! Все понравилось, отдельное спасибо гиду Семён
- ТТатьяна18 марта 2025Путешествие на Домбай 10.03.2025 года, это незабываемые впечатления на всю жизнь. Удивительный гид Темирлан!!! Умница, грамотный,начитанный. Настоящий патриот своего народа.
- ЕЕлизавета13 марта 2025Не очень поняла, зачем мы ездили в замок Шато Эркен. Там ничего не работает, территория наполовину заброшена, въезд платный. Мы
- ВВера13 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияПрекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
- ММария10 марта 2025Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсияХочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гора Развалка»
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