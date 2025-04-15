Гора Развалка – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 6 экскурсий в категории «Гора Развалка» в Минеральных Водах, цены от 4300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
Пешая
На автобусе
12 часов
84 отзыва
Фотопрогулка
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4300 ₽ за человека
Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
На автобусе
14 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Минеральных водах
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
На автобусе
14 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт, Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6200 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Пешая
12 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5300 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
Пешая
14 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Домбай: Перевал Гумбаши и Шоанинский храм
Откройте для себя величие Кавказских гор с экскурсией в Домбай, включающей посещение исторических мест
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
5000 ₽ за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
На автобусе
14 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в древнюю культуру и природу
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
25 апр в 06:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2025
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Очень понравилась поездка! Замечательный гид Юрий, интересный собеседник, общительный! Сама поездка прошла отлично 👌
  • Д
    Диана
    10 апреля 2025
    Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Застали все красивые виды: да, немного не повезло с Эльбрусом, ну зато в зиму окунулись по полной😆 Отдельная благодарность гиду Николаю: все интересно рассказывал, останавливался, если необходимо, и не дал замерзнуть в горах.
  • Г
    Галина
    10 апреля 2025
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Ездила на экскурсию в мини группе 6 человек в Приэльбрусье и озеро Гижгит. Нашим водителем и гидом был Ильяс. К
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    сожалению на Эльбрус не попали. Внизу было тепло и ясно, а в горах шел снег, ветер, пришла смс на телефон и риске схода лавин. И Эльбрус закрыли к посещению. Наш гид Ильяс предложил нам другую экскурсию. После озера Гижгит,мы поехали на перевал Актопрак, а затем в Чегемское ущелье и Чегемские водопады. Экскурсия очень понравилась. Красивые виды, хорошее сопровождение. Не жалею,что изменили маршрут. Иначе бы пришлось возвращаться домой. На Эльбрус съезжу значит в другой раз. Всем рекомендую "Кавказ Эксперт" и гида Ильяса

  • С
    Сергей
    5 апреля 2025
    Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Сначала сомневались, но решили довериться сервису, потому что в первый раз пробовали. За пару дней до поездки с нами связались,
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    чтобы уточнить откуда нас забирать и напомнили какие взять с собой вещи. Водитель Ильяс с момента встречи сразу заполучил доверие как хорошего знакомого, рассказывал интересные истории про достопримечательности, отвечал на наши вопросы, помогал и подсказывал с фотографиями и сам нас фотографировал, если требовалось. Сам маршрут очень насыщенный оказался(все как в описании и даже бонус), остались довольные как слоны. Последний штрих в виде поездки на горячие источники является отличным завершением нашего путешествия! Большое Вам спасибо!

  • Ю
    Юлия
    28 марта 2025
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Добрый день! Хочу выразить свою боооольшую благодарность организаторам тура, менеджеру Евгении и особенному нашему гиду Артуру!!! Именно он сделал эту
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    поездку незабываемой! Комфортное и безопасное вождение,раз. Всё согласно программе и с чувством времени, это два. На каждой локации Артур давал историческую справку, факты из которой будоражили фантазию, это три. Более того, гид смог создать настроение за счёт своей доброжелательности, чувства юмора и тематической музыки в салоне машины. У Артура все было предусмотрено!!! 😇Северная Осетия покорила своими красотами! Точно рекомендую! И только с Артуром 😊

  • И
    Ирина
    19 марта 2025
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Великолепная поездка! Все понравилось, отдельное спасибо гиду Семён
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2025
    Тур в горы Домбая
    Путешествие на Домбай 10.03.2025 года, это незабываемые впечатления на всю жизнь. Удивительный гид Темирлан!!! Умница, грамотный,начитанный. Настоящий патриот своего народа.
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    Отличное настроение на протяжении 15 часов. Масса красивых интересных мест. Интереснейшие истории из жизни местного населения. Погода радовала. В следующий приезд на Кавказ, обязательно постараюсь попасть на другие экскурсии этой туркомпании и обязательно с Темирланом. Удачи, радости и процветания.

  • Е
    Елизавета
    13 марта 2025
    Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Не очень поняла, зачем мы ездили в замок Шато Эркен. Там ничего не работает, территория наполовину заброшена, въезд платный. Мы
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    потратили 20 минут на прогулку вокруг замка и поехали дальше. Что к чему?) Можно было бы и не заезжать. А вот плато Бермамыт, которое было указано в экскурсии, мы не посетили. По времени 12 часов это очень долго. Даже взрослым было тяжело, не говоря про детей. Очень странная экскурсия. Из плюсов: экскурсовод хороший, рассказывал много интересного.

  • В
    Вера
    13 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Прекрасная возможность познакомиться с городами для тех, у кого минимум времени! Аркадий очень интересно рассказывает, много знает как по истории
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    края, так и по современной жизни городов. За 1 день побывать в 5 городах, походить по курортным паркам - это просто замечательно! Теперь, учитывая полученную информацию, можно приезжать не на 4 дня (как у меня получилось), а на длительный срок и выбрать город для отдыха уже понимая разницу

  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод - однодневная экскурсия
    Хочу поблагодарить Аркадия за интересную и увлекательную экскурсию! Было видно, что ему очень нравится делиться своими знаниями о родном крае.
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    Благодаря интересным рассказам, мне захотелось посетить больше мест и узнать местный колорит. В программе экскурсии было посещение пяти городов КМВ. И каждый по своему прекрасен. Пока ехали до каждого города, Аркадий рассказывал историю, как всё начиналось, особенность каждого города, красивые и значимые места, и что ещё можно посетить (что не входило в программу экскурсии). Аркадий очень аккуратно водит автомобиль. Он внимателен и тактичен. Благодарю, Вас, Аркадий, за интересную экскурсию! Успехов Вам!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гора Развалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тур в горы: Приэльбрусье и озеро Гижгит
  2. Тур в горы Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
  3. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  4. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  5. Тур в горы Домбая
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Плато Бермамыт
  4. Приэльбрусье
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Бештау
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в апреле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гора Развалка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4300 до 6200. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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