Активности – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Минеральных Водах, цены от 6 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Треккинг на гору Змейка
33 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Пешая
скидка
20%
2 отзыва
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по горным тропам Минеральных Вод
Откройте для себя гору Змейка в Минеральных Водах с профессиональной фотосессией. Удивительные виды и яркие эмоции ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 13:00
26 сен в 08:00
80006 400 за всё до 3 чел.
Нетипичный Эльбрус из Мин. Вод: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Мин. Вод: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    19 августа 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
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    туман, который рассеился, когда мы совершили подъем на самый верх к кресту. Идти было не сложно, но есть не большой участок, где придётся совершить прям настоящее скалолазание, но благодаря Олегу его поддержке и чётким указаниям это было не сложно. На обратном пути посетили источник, который освящён, попили и набрали с собой воды. Рекомендую всем, кто гостит в МинВодах, подняться на гору Змейка.

  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
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    Восход на Змейку был увлекательным. Узнали и историю горы, особенности породы и местности. Попробовали алычу, терн, яблоки, дикие груши и даже мушмулу. Ну и, естественно, красивые фото на память.

    Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взятьНам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка
    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка! Благодаря Олегу и его советам мы (двое
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    взрослых и ребёнок 13 лет) поднялись к кресту на вершину горы Змейка (спасибо добрым людям, которые сделали трос на заключительном этапе подъема), на обратном пути нашего трекинга обнаружили эффектные дорожки, сложенные из камней. Если у вас тоже есть желание посмотреть на город с высоты птичьего полёта (орел летал недалеко) и испытать новые ощущения, тогда вам сюда… Договаривайтесь с гидом, рекомендуем! Обратите внимание, одежда и обувь должны быть походными, как в горы…

    Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка!
  • К
    Ким
    27 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
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    Александр задал бодрый темп и проконтролировал время так, что все успели за 4 часа. Показал красивые виды и даже рассказал про местность и историю. В бонус были фотографии, которые Александр прислал очень оперативно. спасибо!

    Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было
  • М
    Мария
    22 июля 2024
    Треккинг на гору Змейка и фотосессия
    Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
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    красивые. Можно забраться на выступы, посидеть, полюбоваться - аж дух захватывает. В третьих, если хочется нагрузочки, то последние 200 метров на вершину - для вас. Подъем крутой, но есть проволока за которую можно держаться для страховки. Наш гид Александр ориентировался на наши ощущения. Всегда реагировал на наши просьбы. Когда кто-то из нас уставал, он предлагал сделать остановку, чтобы мы могли восстановить силы и насладиться окружающей природой. Это создавало атмосферу комфорта и позволило нам получать удовольствие от каждого момента прогулки. Александр много нас фотографировал. Мы остались очень довольны прогулкой! А красивые фотографии, которые нам потом прислал Александр, были очень приятным бонусом.

    Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлыйБыли на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлыйБыли на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлыйБыли на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлыйБыли на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг на гору Змейка
  2. Треккинг на гору Змейка и фотосессия
  3. Нетипичный Эльбрус из Мин. Вод: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Самое главное
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Змейка
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в сентябре 2024
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