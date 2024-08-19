4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по горным тропам Минеральных Вод
Откройте для себя гору Змейка в Минеральных Водах с профессиональной фотосессией. Удивительные виды и яркие эмоции ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 13:00
26 сен в 08:00
80006 400₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Мин. Вод: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина19 августа 2024Спасибо Олегу за подъем на гору Змейка. Было очень интересно, Олег хороший гид и собеседник. В день нашего подъёма был
- ИИрина11 августа 2024Нам очень понравился Олег как проводник. Он заранее нам рассказал как одеться, что с собой взять, как оказалось, это важно.
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо гиду Олегу за увлекательную экскурсию и интересные истории и факты про гору Змейка! Благодаря Олегу и его советам мы (двое
- ККим27 июля 2024Поднялись с Александром на Змейку. Понравилось! У меня было 8ми-часовое окно в Минводах, и надо было не опоздать на рейс.
- ММария22 июля 2024Были на экскурсии с Александром на горе Змейка. Однозначно рекомендуем. Во-первых, подъем длинный, но не тяжёлый. Во-вторых, виды открываются нереально
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Активности»
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