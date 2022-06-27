Нам всё понравилось.

Погода не всегда радовала, но гид быстро ориентировался, что чем заменить и как перестроить программу. Поскольку нас было двое, нам по запросу организовали кучу дополнительных активностей: и на лошадях покатались, и в заповедник заглянули, и на форельное хозяйство, и останавливались пофотографироваться "у каждого пня", все вопросы решались. Нас даже отвезли в четыре утра смотреть рассвет на Гум-Баши, хотя по программе это было предусмотрено днём, и было бы не так впечатляющее.

Гид Магомед показал себя эрудитом и с чувством юмора, в пути интересно рассказывал про историю, народы Кавказа и местный уклад. Болтали, пели песни, кормили сусликов - долгие переезды вообще не напрягали.

Больше всего запомнились треккинговые моменты: как поднимались к водопадам на Алибек и на Шумку, гуляли по Бермамыту и Джилы-су.

По размещению нам очень понравилось в Маре (Айдин), кормят там вкусно, уютно, хотя он далеко от цивилизации, но мы возвращались поздно и уже всё равно гулять никуда не пошли бы, сидели вечером у камина, в ГолдСтаре в Домбае была отличная баня, в Интуристе понравилось меньше, хотя там были разнообразные завтраки, но это чисто по сравнению с предыдущими объектами.

Программа в целом подразумевает не много пешей активности, но это понятно - если хочется посмотреть как можно больше, то приходится переезжать. Но нам давали погулять и побродить подольше, где возможно пройти пешком, в общем очень гибко всё организовано.

В целом всё понравилось и с удовольствием вернулись бы еще.