Джип-тур по Кавказу

Кавказ это - особая территория. Он очень разнообразен и интересен

5
3 отзыва
Кавказ это – особая территория. Он очень разнообразен и интересен.

Здесь есть все! И высокие горы, и чистейшие реки и озера, и красивейшие водопады, а еще, много памятников древних цивилизаций и государств.

В этом туре вам будет предоставлена возможность увидеть и природные красоты и творения рук человеческих.
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Джип-тур по Кавказу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Домбай
Домбай
Для нас откроется вся роскошная, потрясающая воображение живопись региона
Джиппинг
Джиппинг
Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Кавказа
Архыз
Архыз
Совершим треккинг к завораживающим озерам и водопадам, а также увидим древние храмы
Эльбрус
Эльбрус
Восхитимся красотой великого вулкана, а также побываем на его северных склонах
Бадукские озера
Бадукские озера
Увидим красивейшие озера, а самые смелые смогут в них и искупаться
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды, встреча и размещение

Мы рады приветствовать вас на гостеприимной кавказской земле.

Мы рады вам, как рады любому гостю!

Скорее пойдемте в машину и в путь!

Дорога приведет нас в поселок Архыз, раскинувшийся у подножия Бокового хребта.

Горы, окружающие поселок похожи на горские папахи — такие они кудрявые.

Но нас уже ожидают в гостинице, так что размещаемся и отправляемся на ужин.

Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды с 9:00 до 19:00, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

2 день

Софийская долина. Софийские водопады

Подъем.

Завтрак.

Наша цель сегодня – Софийские водопады.

Дорога к водопадам проходит по берегу чистейшей и красивейшей реки София.

Над рекой возвышаются лесистые вершины, а дорога выводит нас к альпийским лугам.

Оставляем машину на лесной поляне и дальше пешочком.

Софийские водопады срываются с ледника горы София и падают в долину огромным каскадом.

Водяная пыль рассыпается в лучах солнца мириадами сверкающих брызг и часто над водой можно увидеть яркую разноцветную радугу…

Насладившись феерией воды и солнечных лучей, возвращаемся в гостиницу, где нас ждет ужин.

Размещение: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Размещение: пос. Архыз.

Софийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопады
3 день

Нижнеархызское городище, Аланские храмы, Домбай

Подъем.

Завтрак.

Сегодня мы прощаемся с Архызом и отправляемся в Домбай.

Но по пути нас ожидает путешествие по времени и истории.

Нам предстоит посетить несколько древних храмов, относящихся ко времени расцвета Аланской империи.

Как ни удивительно, но эти храмы сумели выстоять под ударами средневековых завоевателей и мародеров современности.

Они остались несломленными, и стоят по сей день, памятниками величию зодчих, построивших их.

Ознакомившись с храмами, отправляемся в Домбай – удивительную горную жемчужину Карачаево-Черкесии.

Размещаемся в гостинице и отдыхаем.

Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Нижнеархызское городище, Аланские храмы, ДомбайНижнеархызское городище, Аланские храмы, ДомбайНижнеархызское городище, Аланские храмы, ДомбайНижнеархызское городище, Аланские храмы, Домбай
4 день

Домбай. Бадукские озера

Подъем.

Завтрак.

Сегодня дадим работу нашим ножкам и совершим поход к Бадукским озерам.

Озера эти достаточно легко доступны но, от этого не менее привлекательны и красивы.

Подъем пойдет через хвойный лес, вдоль берега быстрой, мощной реки Бадук.

Выйдя из леса, мы окажемся посреди россыпи огромных камней.

А за камнями, вдруг, вам откроется небольшое, но очень чистое озеро.

Это – первое озеро давайте пройдем дальше и полюбуемся вторым озером.

Оно больше первого, но тоже очень чистое и поразительно голубое.

Полюбовавшись вторым озером, отправляемся в путь, к третьему оно совсем рядом со вторым.

Третье озеро самое большое.

От него открывается прекрасный вид на перевал, а хребты, возвышающиеся справа и слева, словно держат в ладонях этот очаровательный водоем.

Кстати, в нем можно искупаться, правда не все могут на такое решиться, но… попробуйте.

Вечером возвращаемся с гостиницу, ужинаем и отдыхаем.

Размещение: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Домбай. Бадукские озераДомбай. Бадукские озераДомбай. Бадукские озераДомбай. Бадукские озера
5 день

Гора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-Баши

Подъем.

Завтрак.

Сегодня нам предстоит подняться с помощью канатной дороги на вершину горы и полюбоваться окружающими нас вершинами.

С высоты видны не только горы, но и реки и водопады, тонкими ниточками падающие с гор.

Не зря многие так любят Домбай, ведь только здесь можно встретить такие вершины, леса, наполненные пеньем птиц, скалы, покрытые разноцветными цветочными коврами…

А воздух!

Какой здесь воздух им просто невозможно надышаться.

Его хочется пить, наполняя им легкие, но…

Нас ожидает Кисловодск, поэтому – в путь!

Дорога полегает через перевал Гум-Баши.

А с перевала открывается, наверное, самый красивый вид на Эльбрус.

Именно здесь, в полную меру понимаешь величие горы!

Она возвышается в цепи других гор и выглядит как великан в стране лилипутов!

Насладившись прекрасными видами, отправляемся дальше в путь – в Кисловодск, где нас уже ожидает уютная гостиница и вкусный ужин.

Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Гора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-БашиГора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-БашиГора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-БашиГора Муса-Ачитара. Переезд в Кисловодск через перевал Гум-Баши
6 день

Поездка на плато Бермамыт

Ранний подъем!

Сегодня мы отправляемся за чудесными, яркими картинами.

Плато Бермамыт славится своими чудесами, отсюда открываются непревзойденные панорамы – Эльбрус, окрашенный яркими рассветными красками, долины с чудесными, сочными лугами, пасущиеся стада…

Во всем чувствуется гармония.

А мы возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.

Завтра нас ожидает еще один насыщенный эмоциями день.

Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Поездка на плато БермамытПоездка на плато БермамытПоездка на плато БермамытПоездка на плато Бермамыт
7 день

Поездка к Северному склону Эльбруса

Подъем.

Завтрак.

Мы два дня любовались Эльбрусом издалека, а сегодня поедем к его подножию.

Мы побываем у северного склона горы, именно здесь находится множество интереснейших мест.

Это и долина нарзанов, с лечебными источниками и Немецкий аэродром, и водопад Султан и еще много чего необычного.

Весь сегодняшний день мы проведем рядом с великаном, а вечером вернемся в гостиницу.

Размещение: гостиница 3*, г. Пятигорск.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Размещение: г. Кисловодск/ г. Пятигорск.

Поездка к Северному склону ЭльбрусаПоездка к Северному склону ЭльбрусаПоездка к Северному склону ЭльбрусаПоездка к Северному склону Эльбруса
8 день

Экскурсия к Медовым водопадам, трансфер в Минеральные Воды, отъезд

Вот и закончилось ваше путешествие по Кавказу, вы увидели только маленькую его частичку.

Мы можем показать вам гораздо больше!

Приезжайте и вы не пожалеете.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия 15:00.

Экскурсия к Медовым водопадам, трансфер в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия к Медовым водопадам, трансфер в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия к Медовым водопадам, трансфер в Минеральные Воды, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница 3*

7 ночей

Проживание в гостиницах по маршруту следования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — пос. Архыз, Кисловодск — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура (билет на канатную дорогу, эко сборы отеля и вход на Медовые водопады)
  • Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки
  • спортивный костюм
  • треккинговые ботинки
  • рюкзак для прогулок, «сидушка»
  • плащ-дождевик
  • емкость для воды
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00
трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 3 — 4 часа).

Место и время отъезда: г. Кисловодск, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
27 июня 2022
Тур нам очень понравился, был насыщенным и интересным. Увидели огромное количество живописных мест, отдохнули прекрасно! Тур был в целом хорошо организован с учётом наших пожеланий. Отдельно хотим поблагодарить нашего гида Абдуррахмана за комфортное времяпрепровождение, легкое общение, интересные и познавательные истории и ответственный подход к своей работе! Спасибо!

Есть пожелание конкретизировать информацию о питании на маршруте в договоре и ваучере (например, указывать конкретный лимит на который турист может рассчитывать, либо уменьшить стоимость тура, предоставив туристу возможность оплачивать питание на маршруте самостоятельно).
А
19 мая 2022
Джип-тур Новый 08-15.05.2022 - это было невероятное приключение, наполненное красивейшими местами, захватывающими видами, переполняющими душу эмоциями. Наш гид Магомед - профессионал с большой буквы. Все наши передвижения сопровождались интересными и насыщенными рассказами о географии, растительном и животном мире, а главное об истории и культуре здешних мест и народов, наполненными множеством фактов и деталей. Его неравнодушие к настрою туристов выше всяких похвал - одна только встреча рассвета на перевале Гумбаши с видом на белоснежный Эльбрус чего стоит! При этом любые предложения по допэкскурсиям, будь то катание на лошадях, рыбалка, рафтинг и др. воспринимаются и организуются на высшем уровне без ущерба для основной программы! После такой поездки нельзя не влюбиться в горы и не ждать скорейшего к ним возвращения!
И
18 мая 2022
Нам всё понравилось.
Погода не всегда радовала, но гид быстро ориентировался, что чем заменить и как перестроить программу. Поскольку нас было двое, нам по запросу организовали кучу дополнительных активностей: и на лошадях покатались, и в заповедник заглянули, и на форельное хозяйство, и останавливались пофотографироваться "у каждого пня", все вопросы решались. Нас даже отвезли в четыре утра смотреть рассвет на Гум-Баши, хотя по программе это было предусмотрено днём, и было бы не так впечатляющее.
Гид Магомед показал себя эрудитом и с чувством юмора, в пути интересно рассказывал про историю, народы Кавказа и местный уклад. Болтали, пели песни, кормили сусликов - долгие переезды вообще не напрягали.
Больше всего запомнились треккинговые моменты: как поднимались к водопадам на Алибек и на Шумку, гуляли по Бермамыту и Джилы-су.
По размещению нам очень понравилось в Маре (Айдин), кормят там вкусно, уютно, хотя он далеко от цивилизации, но мы возвращались поздно и уже всё равно гулять никуда не пошли бы, сидели вечером у камина, в ГолдСтаре в Домбае была отличная баня, в Интуристе понравилось меньше, хотя там были разнообразные завтраки, но это чисто по сравнению с предыдущими объектами.
Программа в целом подразумевает не много пешей активности, но это понятно - если хочется посмотреть как можно больше, то приходится переезжать. Но нам давали погулять и побродить подольше, где возможно пройти пешком, в общем очень гибко всё организовано.
В целом всё понравилось и с удовольствием вернулись бы еще.

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