1 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве

Самостоятельное прибытие в гостиницу. За дополнительную плату можно заранее забронировать трансфер до неё. Размещение в гостинице возможно после 14:00, так что вещи можно оставить в комнате багажа.

11:00 Встреча с представителем фирмы с табличкой: он ответит на все вопросы, выдаст программу, предложит дополнительные экскурсии.

12:00 Обзорная экскурсия «Москва многоликая»

Профессиональный экскурсовод познакомит вас с столицей во всём его многообразии и расскажет множество интересных фактов. Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города и увидите:

Бульварное и Садовое кольцо;

Кутузовский проспект;

Большой театр и Манеж;

сталинские высотки;

Триумфальную арку;

золотые купола Храма Христа Спасителя;

лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;

Воробьёвы горы;

здание МГУ;

стадион «Лужники»;

небоскрёбы Москва-Сити.

В завершение экскурсии вас ждёт прогулка по брусчатке Красной площади, посмотрите на многоцветные купола Собора Василия Блаженного и полюбуетесь панорамой древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

После этого можно будет самостоятельно прогуляться по территории Кремля и посмотреть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья и произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Окончится программа в центре города не позднее 17 часов.