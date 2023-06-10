Вас ждут интереснейшие исторические факты о столице, которых вы могли раньше не знать, лаборатория мороженого и прогулка на теплоходе, которая познакомит вас с Москвой совсем с других ракурсов. И это только часть впечатлений, в которые вы окунётесь в эти три дня…
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве
Самостоятельное прибытие в гостиницу. За дополнительную плату можно заранее забронировать трансфер до неё. Размещение в гостинице возможно после 14:00, так что вещи можно оставить в комнате багажа.
11:00 Встреча с представителем фирмы с табличкой: он ответит на все вопросы, выдаст программу, предложит дополнительные экскурсии.
12:00 Обзорная экскурсия «Москва многоликая»
Профессиональный экскурсовод познакомит вас с столицей во всём его многообразии и расскажет множество интересных фактов. Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города и увидите:
- Бульварное и Садовое кольцо;
- Кутузовский проспект;
- Большой театр и Манеж;
- сталинские высотки;
- Триумфальную арку;
- золотые купола Храма Христа Спасителя;
- лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
- Воробьёвы горы;
- здание МГУ;
- стадион «Лужники»;
- небоскрёбы Москва-Сити.
В завершение экскурсии вас ждёт прогулка по брусчатке Красной площади, посмотрите на многоцветные купола Собора Василия Блаженного и полюбуетесь панорамой древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
После этого можно будет самостоятельно прогуляться по территории Кремля и посмотреть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья и произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.
Окончится программа в центре города не позднее 17 часов.
Воскресенье. Панорама 360 и полёт над Москвой
Завтрак в гостинице.
10:00 отъезд от гостиницы.
Вы отправитесь на знаменитую площадку PANORAMA360, откуда открывается невероятный вид на город с башни «Федерация». Эта площадка считается самой высокой в России.
Кроме этого в небоскрёбе есть современные развлекательные зоны: лаборатория мороженого на 89 этаже, интерактивный гид с функцией дополненной реальности и другие.
После этого вас ждёт пешеходная прогулка по парку Зарядье: вы побываете в четырёх климатических зонах России, заглянете под «Стеклянную кору», пройдётесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр и «Заповедное посольство».
Прогулка на теплоходе завершит этот день и позволит вам увидеть город с другого ракурса. Маршрут пройдёт по центру столицы: вы увидите Кремль, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру на стрелке Москвы-реки и другие.
Во время экскурсии на борту работает кафе с широким ассортиментом закусок, горячих и холодных блюд, безалкогольных и алкогольных напитков.
Закончится экскурсионная программа не позднее 17:00 в центре.
Понедельник. Пешеходная экскурсия по ВДНХ
Завтрак и освобождение номеров. Вещи вы можете оставить в камере хранения гостиницы.
10:00 Отправление от гостиницы на общественном транспорте.
Вы прогуляетесь по ВДНХ, услышите историю создания выставки и увидите знаменитые павильоны и фонтаны. Вам расскажут главные тайны ВДНХ: что изображено на арке Южного входа, как появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют» над погодой синоптики, а ещё загадаете желание у «Счастливой семьи», посетите Зелёный театр и увидите «Макет Москвы».
За дополнительную плату можно будет посетить Москвариум.
Окончание программы не позднее 13:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в высотном отеле Холидей Инн Сущевский в стандартном номере.
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
Взрослый,
double
Ребенок до
14 лет
Третий в
номере
|Single
Доп. место, ребёнок
|15600
|13800
|14200
|19000
|12400
Варианты проживания
Холидей Инн Москва Сущевский
Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.
Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.
В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.
Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.
Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа
- Транспорт
- Проезд на общественном транспорте
- Что не входит
- Авиа- ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
- Доплата за иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Обеды и ужины
- Экскурсия в Москвариум: взрослый билет — 1500 рублей, дети до 12 лет — 1100 рублей
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой минимальный возраст ребёнка может быть?
Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.
- Какой автобус предусмотрен для экскурсий?
Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.