День России

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Пролететь над Москвой, прогуляться по Парящему мосту, полюбоваться панорамой города и влюбиться в него — вот что обещает вам эта экскурсия.

Вас ждут интереснейшие исторические факты о столице, которых вы могли раньше не знать, лаборатория мороженого и прогулка на теплоходе, которая познакомит вас с Москвой совсем с других ракурсов. И это только часть впечатлений, в которые вы окунётесь в эти три дня…
День России
День России
День России
День России
День России
День России
День России
День России
День России
День России
День России
Ближайшие даты:
10
июн

Что вас ожидает:

Увидим панораму города
Увидим панораму города
Вас ждёт завораживающее зрелище со смотровой площадки, а после — лаборатория мороженого, дополненная реальность и другое
Узнаем, что скрывает ВДНХ
Узнаем, что скрывает ВДНХ
Здесь скрыто так много: таинственное изображение у Южного входа, кинопанорама, места, где принимают в пионеры и где колдуют синоптики
Совершим полёт над Москвой
Совершим полёт над Москвой
Вы отправитесь в виртуальное путешествие, где с высоты птичьего полёта увидите знаковые места: Красную площадь и ВДНХ, Парк Горького и другие

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве

Самостоятельное прибытие в гостиницу. За дополнительную плату можно заранее забронировать трансфер до неё. Размещение в гостинице возможно после 14:00, так что вещи можно оставить в комнате багажа.

11:00 Встреча с представителем фирмы с табличкой: он ответит на все вопросы, выдаст программу, предложит дополнительные экскурсии.

12:00 Обзорная экскурсия «Москва многоликая»

Профессиональный экскурсовод познакомит вас с столицей во всём его многообразии и расскажет множество интересных фактов. Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города и увидите:

  • Бульварное и Садовое кольцо;
  • Кутузовский проспект;
  • Большой театр и Манеж;
  • сталинские высотки;
  • Триумфальную арку;
  • золотые купола Храма Христа Спасителя;
  • лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
  • Воробьёвы горы;
  • здание МГУ;
  • стадион «Лужники»;
  • небоскрёбы Москва-Сити.

В завершение экскурсии вас ждёт прогулка по брусчатке Красной площади, посмотрите на многоцветные купола Собора Василия Блаженного и полюбуетесь панорамой древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

После этого можно будет самостоятельно прогуляться по территории Кремля и посмотреть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья и произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Окончится программа в центре города не позднее 17 часов.

Суббота. Обзорная экскурсия по МосквеСуббота. Обзорная экскурсия по МосквеСуббота. Обзорная экскурсия по МосквеСуббота. Обзорная экскурсия по МосквеСуббота. Обзорная экскурсия по МосквеСуббота. Обзорная экскурсия по Москве
2 день

Воскресенье. Панорама 360 и полёт над Москвой

Завтрак в гостинице.

10:00 отъезд от гостиницы.

Вы отправитесь на знаменитую площадку PANORAMA360, откуда открывается невероятный вид на город с башни «Федерация». Эта площадка считается самой высокой в России.

Кроме этого в небоскрёбе есть современные развлекательные зоны: лаборатория мороженого на 89 этаже, интерактивный гид с функцией дополненной реальности и другие.

После этого вас ждёт пешеходная прогулка по парку Зарядье: вы побываете в четырёх климатических зонах России, заглянете под «Стеклянную кору», пройдётесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Прогулка на теплоходе завершит этот день и позволит вам увидеть город с другого ракурса. Маршрут пройдёт по центру столицы: вы увидите Кремль, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, памятник Петру на стрелке Москвы-реки и другие.

Во время экскурсии на борту работает кафе с широким ассортиментом закусок, горячих и холодных блюд, безалкогольных и алкогольных напитков.

Закончится экскурсионная программа не позднее 17:00 в центре.

Воскресенье. Панорама 360 и полёт над МосквойВоскресенье. Панорама 360 и полёт над МосквойВоскресенье. Панорама 360 и полёт над МосквойВоскресенье. Панорама 360 и полёт над Москвой
3 день

Понедельник. Пешеходная экскурсия по ВДНХ

Завтрак и освобождение номеров. Вещи вы можете оставить в камере хранения гостиницы.

10:00 Отправление от гостиницы на общественном транспорте.

Вы прогуляетесь по ВДНХ, услышите историю создания выставки и увидите знаменитые павильоны и фонтаны. Вам расскажут главные тайны ВДНХ: что изображено на арке Южного входа, как появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют» над погодой синоптики, а ещё загадаете желание у «Счастливой семьи», посетите Зелёный театр и увидите «Макет Москвы».

За дополнительную плату можно будет посетить Москвариум.

Окончание программы не позднее 13:00.

Понедельник. Пешеходная экскурсия по ВДНХ

Проживание

В туре предусмотрено проживание в высотном отеле Холидей Инн Сущевский в стандартном номере.

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослый,
double
Ребенок до
14 лет
Третий в
номере
Single
Доп. место, ребёнок
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Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Холидей Инн Москва Сущевский

2 ночи

Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.

Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.

В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.

Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.

Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа
  • Транспорт
  • Проезд на общественном транспорте
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
  • Доплата за иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Обеды и ужины
  • Экскурсия в Москвариум: взрослый билет — 1500 рублей, дети до 12 лет — 1100 рублей
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой минимальный возраст ребёнка может быть?

Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.

Какой автобус предусмотрен для экскурсий?

Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

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