Автобусная сборная групповая экскурсия ⛳ по вечерней Москве!
Москва поражает своим великолепием и культурным наследием в любое время суток. Но только вечером, когда специальное освещение обволакивает фасады зданий, расставляя акценты и заставляя богатые фасады сверкать, она по-настоящему обнажает свою красоту. Мы приглашаем вас в совершенно другую Москву, не просто город 🏙️, а сказочный вихрь огней — и оказавшись в его центре, вы навсегда влюбитесь ❤️ в этот город.
Что вас ожидает
Самые значимые и известные места Москвы в свете вечерних огней — такие, какими их ни за что не увидеть во время дневных экскурсий!
Плавное знакомство с вечерней столицей ⭐️ без хаотичности перемещений. На каждой остановке вы сможете увидеть максимальное количество знаковых достопримечательностей 🏛️ без потери времени. Наша экскурсия также организована по хронологическому принципу. Начав с самых старинных памятников архитектуры, мы с вами завершим путешествие в окружении небоскрёбов Москвы-сити, переносящих вас из богатого прошлого в захватывающее будущее.
Разнообразие осматриваемых мест и интересные подробности. Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор ⛰️ не обходится ни одна экскурсия. Но с нами вы прогуляетесь 👣 по улице музеев Волохонке, узнаете, где в Москве находится Голливуд, а также поучаствуете в небольшой игре-поиске всех Сталинских высоток. Вы полюбуетесь красотой Большого театра и увидите красивые 🤩 набережные и узнаете историю 📖 Храма Христа Спасителя.
Завораживающие панорамные виды. На Патриаршем мосту вам откроется потрясающий городской пейзаж в центре которого — Кремль и его переливающиеся в вечернем освещении купола. Но это лишь начало! Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите Москву, утопающую в море 🌊 света, как на ладони.
Организационные детали
Если вас 5 и более человек, то мы попросим вас внести частичную предоплату у нас на сайте.
Мы сделаем до пяти остановок продолжительностью от 10 до 25 минут, чтобы вы могли не просто полюбоваться на Москву из окна автобуса, но и сделать множество потрясающих фотографий!
Примеры остановок:
1. Красная площадь, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного*.
2. Храм Христа Спасителя, улица музеев Волхонка, Патриарший мост.
3. Воробьевы горы, смотровая площадка, здание МГУ*.
4. Новодевичий монастырь.
5. Москва-сити.
Поскольку экскурсия будет проходить в вечернее время, пожалуйста, оденьтесь теплее.
*В связи с ограничениями дорожного движения в период проведения ЧМ-2018 по футболу в городе Москве Красная площадь и смотровая площадка Воробьевых гор могут быть перекрыты. В случае ограничения проезда мы заменяем остановку на Красной площади медленным проездом по Софийской набережной, с которой открывается потрясающая панорама на Кремль и его Соборы, или делаем дополнительную остановку на Манежной площади перед Кремлем.
Что входит
Услуги профессионального гида
Трансфер по маршруту
Что не входит
Питание на маршруте
Начало
🚩 метро Площадь Революции, выход в сторону Кремля
Место завершения
🏁 метро Площадь Революции
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.