Мои заказы

Мастер-классы по рисованию акварелью – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы по рисованию акварелью» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Погрузитесь в мир секретных баров Москвы, где вас ждут уникальные коктейли и атмосфера таинственности. Почувствуйте себя частью закрытого клуба
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
26 дек в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Из Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
1 час
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Из Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Романтический мастер-класс, где каждый создаст свою картину
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!
    Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютнаяСегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютнаяСегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютнаяСегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютнаяСегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная
  • Л
    Людмила
    23 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.
    С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, гдеС подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, гдеС подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где
  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.
    Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересногоОчень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересногоОчень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного
  • А
    Анна
    26 октября 2025
    Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
    Добрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенно. Спасибо Александре за такую чудесную познавательную прогулку!
    Добрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенноДобрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенноДобрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенноДобрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенноДобрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенноДобрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенно
  • М
    Мария
    6 сентября 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Была на экскурсии с подругой. Единодушное мнение: данное мероприятие рекомендуем! Спасибо Сергею за то, что придумал такую экскурсию (N.B. у
    читать дальше

    Сергея 7 (семь!) «секретнобарных» маршрутов) и за ее добросовестное проведение.
    Побывали в трех барах, разных по своей концепции; нам понравились все три, во всех - отличные напитки и достойная кухня. Коктейль с легким флером нишевого сегмента из группы фужерные - незабываемый экспириенс 🙂
    В целом эта экскурсия - для тех, кто хочет провести пятничный или субботний вечер в приятной компании, за интересной беседой под качественные коктейли. Она запоминающаяся, в хорошем смысле.

  • K
    Kristina
    29 августа 2025
    Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
    Спасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разные виды уличного искусства на
    читать дальше

    стенах и под ногами, запомнили направления, термины и даже теги нескольких современных художников. 1,5 часа пролетело настолько незаметно, что хотелось продолжения. Александра дала много полезной информации, как продолжить самим знакомится со стрит-артом, что мы и делаем. Это безумно интересно.

    Спасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разныеСпасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разные
  • И
    Ирина
    9 августа 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Большое спасибо Сергею, отлично составленный маршрут, все места разные совершенно и по напиткам, и по кухне, но у каждого своя изюминка и все запомнились и понравились. И из рассказов Сергея узнала для себя много нового. Идеальный вечер!
  • А
    Анна
    4 августа 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
  • р
    раиса
    28 июня 2025
    Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
    Рекомендую Александра и её экскурсию по стрит-арту. Человек отлично разбирается в теме! Вам обязательно понравится;)
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Провели с супругом замечательный вечер в компании с Сергеем! Узнали много нового, душевно пообщались, не было никакого дискомфорта. В арсенале
    читать дальше

    у Сергея много интересных историй, связанных с культурой и историей коктейлей, баров и не только… Сергей с удовольствием готов ответить на возникающие вопросы, открыт для диалога на любые темы.
    В процессе прогулки открыли для себя новые коктейли, которые выбирали осознанно, прислушиваясь к себе, своим предпочтениям и текущим пожеланиям - спасибо Сергею за возможность узнать этот процесс))
    Мы посетили три бара, каждый из которых запоминается своей атмосферой, наполнением, историей и комфортным, а где-то и уникальным персоналом))
    Также Сергей рассказал и о других интересных заведениях, которые уже захотелось посетить))
    Спасибо большое за прекрасно проведенное время!!!

  • О
    Оксана
    16 июня 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Отличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гид Сергей, показал очень интересные
    читать дальше

    бары, много чего рассказал нового о коктейлях, наша экскурсию была как поход старых друзей, беззаботный и веселый вечер! Рекомендую однозначно и сами еще повторим обязательно)) Спасибо большое Сергею!

    Отличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гидОтличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гид
  • Д
    Димитрий
    1 июня 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически
    читать дальше

    настроены, потому, что без опыта рисования. Но все работы в итоге удались, были совершенно разными и очень эффектными. Такой тип досуга теперь точно войдет в нашу жизнь. Спасибо Дарье и её помощнице за тщательную подготовку, прекрасную презентацию и качественный глубокий материал! Удачи в творчестве и новых интересных идей!

  • Л
    Лариса
    25 мая 2025
    Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
    Вчера отпраздновали классом день рождения классрука (то есть, мой) экскурсией и мастер-классом по граффити. У меня были шестиклассники и мой
    читать дальше

    внук-первоклассник с ровесницей. И тем, и другим было интересно, звучали важные термины, мы видели интересные объекты и места, понравилось, что надо было ориентироваться по карте, решать задания, в конце было приятно попробовать разные виды баллончиков и маркеров, которые только один ученик до этого держал в руках. Очень спокойная манера общения с детьми, много терпения, приветливость отличают Александру от многих, с кем нам приходилось работать в школьных поездках, потому что шестиклассники - сложный возраст. Думаю, прежде всего это для интересующихся новичков, они прямо в восторге, есть то, что можно развить и добавить, чтобы было интересно и тем, кто уже сам все попробовал неоднократно, про маршрут надо сказать, что надо следить за детьми в смысле машин - тротуары узкие. Общее ощущение именно такое - как я хотела - свободно, солнечно, неформально, добродушно)

  • А
    Анастасия
    8 мая 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰
    читать дальше

    комфортная атмосфера и вкуснейшее вино 🍷 с не мене вкусной закуской 🔥 девочки доходчиво и показательно объяснили,как получить цвет,желаемый для рисования определённой картины 🤩 Теплота и душевность,сближение и творчество,это действительно было прекрасно 🔥
    Анастасия: замечательный мастер класс. Очень неожиданно использовать вино как краски. Дарья очень доступно и терпеливо объясняла как получить необходимый оттенок, подсказывала какую картину выбрать для копирования. Даже у тех, кто никогда не рисовал к концу мастер класса получится картина на память. Два часа пролетели очень быстро. С удовольствием придем снова.

    Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас сОксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с
  • А
    Алексей
    4 мая 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Формат хороший. В эти бары зайти самостоятельно не придёт в голову. Или не получится. Так что тема - зачОт.
  • И
    Ирина
    4 апреля 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
    Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались
  • Ю
    Юля
    25 марта 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
  • Л
    Людмила
    15 марта 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Прекрасный вечер в необычном формате с интересным собеседником.
    Посетили бразильский, перуанский коктейль бары, заглянули еще в несколько атмосферных местечек, которые мы сами бы не нашли)
    Попробовали вкусные коктейли, узнали много о приготовлении и дегустациях коктейлей.
    Было здорово! Рекомендую
  • М
    Марина
    23 февраля 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у
  • Е
    Елена
    26 января 2025
    Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
    Интересная и необычная прогулка! Понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по рисованию акварелью»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
  2. Из Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
  3. Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
  4. Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
  5. Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по рисованию акварелью" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Москве на 2025 год по теме «Мастер-классы по рисованию акварелью», 74 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль