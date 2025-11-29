Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Погрузитесь в мир секретных баров Москвы, где вас ждут уникальные коктейли и атмосфера таинственности. Почувствуйте себя частью закрытого клуба
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
26 дек в 20:00
2 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Творческое свидание в Москве: рисуем акварелью
Романтический мастер-класс, где каждый создаст свою картину
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 ноября 2025Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!
- ЛЛюдмила23 ноября 2025С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.
- ТТатьяна22 ноября 2025Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.
- ААнна26 октября 2025Добрый день. Были на экскурсии с детьми. 11,9,7, 4 года. Остались очень довольны. Интересно, живо насыщенно. Спасибо Александре за такую чудесную познавательную прогулку!
- ММария6 сентября 2025Была на экскурсии с подругой. Единодушное мнение: данное мероприятие рекомендуем! Спасибо Сергею за то, что придумал такую экскурсию (N.B. у
- KKristina29 августа 2025Спасибо Александре за интересную и необычную экскурсию. Дети с удовольствием включились в интерактивный формат, искали разные виды уличного искусства на
- ИИрина9 августа 2025Большое спасибо Сергею, отлично составленный маршрут, все места разные совершенно и по напиткам, и по кухне, но у каждого своя изюминка и все запомнились и понравились. И из рассказов Сергея узнала для себя много нового. Идеальный вечер!
- ААнна4 августа 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- рраиса28 июня 2025Рекомендую Александра и её экскурсию по стрит-арту. Человек отлично разбирается в теме! Вам обязательно понравится;)
- ТТатьяна22 июня 2025Провели с супругом замечательный вечер в компании с Сергеем! Узнали много нового, душевно пообщались, не было никакого дискомфорта. В арсенале
- ООксана16 июня 2025Отличная экскурсия по барам! Очень интересная, позволяет совсем по другому посмотреть на барную культуру. Прекрасный гид Сергей, показал очень интересные
- ДДимитрий1 июня 2025Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически
- ЛЛариса25 мая 2025Вчера отпраздновали классом день рождения классрука (то есть, мой) экскурсией и мастер-классом по граффити. У меня были шестиклассники и мой
- ААнастасия8 мая 2025Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰
- ААлексей4 мая 2025Формат хороший. В эти бары зайти самостоятельно не придёт в голову. Или не получится. Так что тема - зачОт.
- ИИрина4 апреля 2025Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
- ЮЮля25 марта 2025Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
- ЛЛюдмила15 марта 2025Прекрасный вечер в необычном формате с интересным собеседником.
Посетили бразильский, перуанский коктейль бары, заглянули еще в несколько атмосферных местечек, которые мы сами бы не нашли)
Попробовали вкусные коктейли, узнали много о приготовлении и дегустациях коктейлей.
Было здорово! Рекомендую
- ММарина23 февраля 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ЕЕлена26 января 2025Интересная и необычная прогулка! Понравилось!
