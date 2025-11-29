читать дальше

внук-первоклассник с ровесницей. И тем, и другим было интересно, звучали важные термины, мы видели интересные объекты и места, понравилось, что надо было ориентироваться по карте, решать задания, в конце было приятно попробовать разные виды баллончиков и маркеров, которые только один ученик до этого держал в руках. Очень спокойная манера общения с детьми, много терпения, приветливость отличают Александру от многих, с кем нам приходилось работать в школьных поездках, потому что шестиклассники - сложный возраст. Думаю, прежде всего это для интересующихся новичков, они прямо в восторге, есть то, что можно развить и добавить, чтобы было интересно и тем, кто уже сам все попробовал неоднократно, про маршрут надо сказать, что надо следить за детьми в смысле машин - тротуары узкие. Общее ощущение именно такое - как я хотела - свободно, солнечно, неформально, добродушно)