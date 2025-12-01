Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
Создать уникальное изделие всего за одно занятие - без навыков рисования и подготовки
Начало: У метро "Октябрьское Поле" или "Тульская"
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 декабря 2025Заказывала мастер-класс по эпоксидной смоле через трипстер. Взяли предоплату, прислали место и время проведения. Пропуск был заказан, но на месте
- ФФатима4 ноября 2025У нас получилось и это круто
- ММила30 июня 2025Очень понравилась мастер Наталья! Обучила, помогла, всё получилось очень красиво ❤️
