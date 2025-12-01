читать дальше по факту у охраны его не оказалось. Телефоны не отвечали в студии, но курирующий менеджер быстро решила данный вопрос и мой мастер-класс состоялся, хотя и пришлось понервничать немного. В целом рекомендую.

Заказывала мастер-класс по эпоксидной смоле через трипстер. Взяли предоплату, прислали место и время проведения. Пропуск был заказан, но на месте