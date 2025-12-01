Мои заказы

Мастер-классы по эпоксидной смоле – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по эпоксидной смоле» в Москве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
43 отзыва
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
Создать уникальное изделие всего за одно занятие - без навыков рисования и подготовки
Начало: У метро "Октябрьское Поле" или "Тульская"
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2025
    Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
    Заказывала мастер-класс по эпоксидной смоле через трипстер. Взяли предоплату, прислали место и время проведения. Пропуск был заказан, но на месте
    по факту у охраны его не оказалось. Телефоны не отвечали в студии, но курирующий менеджер быстро решила данный вопрос и мой мастер-класс состоялся, хотя и пришлось понервничать немного. В целом рекомендую.

    Заказывала мастер-класс по эпоксидной смоле через трипстер. Взяли предоплату, прислали место и время проведения. Пропуск был
  • Ф
    Фатима
    4 ноября 2025
    Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
    У нас получилось и это круто
    У нас получилось и это круто
  • М
    Мила
    30 июня 2025
    Мастер-класс по эпоксидной смоле в Москве
    Очень понравилась мастер Наталья! Обучила, помогла, всё получилось очень красиво ❤️
    Очень понравилась мастер Наталья! Обучила, помогла, всё получилось очень красиво ❤️

Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по эпоксидной смоле" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
