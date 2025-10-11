Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Свидание в гончарной мастерской в Москве
Романтический вечер с лепкой, уютом и вашим собственным керамическим творением
Начало: На Яузской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
14 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья11 октября 2025Прекрасный вариант для совместного времяпровождения. Очень комфортная и приятная атмосфера.
