Москва за полдня на автопешеходной экскурсии

Посетить главные места, увидеть лучшие панорамы и познакомиться со столицей на автомобиле и пешком
Вы осмотрите основные достопримечательности и интересные локации, погуляете по Красной площади и полюбуетесь видами со смотровой на Воробьёвых горах. Услышите историю города, а также узнаете любопытные факты. Например, почему Юрий Долгорукий встречался с союзниками 4 апреля 6655 года.

Да, да, именно в 6655-м! Я подготовил большую обзорную экскурсию и буду рад познакомить вас с Москвой.
5
3 отзыва
Москва за полдня на автопешеходной экскурсии
Москва за полдня на автопешеходной экскурсии
Москва за полдня на автопешеходной экскурсии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Москва из окон автомобиля

Мы проедем по столице на комфортабельном автомобиле. Я покажу вам центр и главные места Первопрестольной. Подробно расскажу историю города. Вы узнаете о первом летописном упоминании Москвы. О том, где именно зародилась столица, как развивался железнодорожный транспорт и сколько сталинских высоток должны были построить.

Вы увидите:

  • Мясницкую улицу и её достопримечательности
  • Лубянку и Ильинку
  • Софийскую набережную и Большой Каменный мост
  • Ленивку, Волхонку и Остоженку
  • Поклонную гору
  • Новый Арбат, улицы Знаменка и Моховая
  • Башни Кремля и небоскрёбы, особняки и дворцы, златоглавые храмы и театры

И многое другое!

Изучить Москву пешком

Пешая часть экскурсии охватывает значимые локации. В программе четыре остановки:

  • Кремль. Вы разглядите все достопримечательности Красной площади. В парке «Зарядье» погуляете по парящему мосту. Осмотрите храм Казанской Богоматери, бросите монетку у нулевого километра и зайдёте в Александровский сад
  • Воробьёвы горы. Полюбуетесь МГУ и чудесной панорамой Москвы. На заметку — на смотровой площадке получаются красивые фото!
  • Мосфильм. Здесь расположилась аллея кинозвёзд и установлен памятник Евгению Леонову в образе героя фильма «Джентльмены удачи»
  • «Москва-Сити». Пройдём по мосту «Багратион» и зайдём в кафе с видом на город, небоскрёбы, и Москву-реку

По запросу сможем сделать остановку у Храма Христа Спасителя или в любом другом месте.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле представительского класса Infiniti М25 или на комфортном седане Volvo S60. Детских кресел нет
  • Дополнительные расходы: оплата автомобильных парковок — около 500 руб., обед
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Я порекомендую вам хорошие ресторанчики с разной кухней

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота» либо по договорённости в пределах МКАД
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
2 окт 2024
Экскурсия оправдала все наши ожидания: автомобиль в отличном состоянии был подан за 5 минут до начала экскурсии по указанному адресу. Владимир сразу начал рассказывать историю Москвы, пока мы двигались к
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историческому центру. В течение всего маршрута рассказ не прерывался ни на минуту, разве только когда мы задавали свои вопросы. Экскурсовод четко владеет историей и цифрами, при этом он - отличный и безопасный водитель. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым!

K
5 сен 2024
Спасибо Владимиру за новые впечатления от Москвы.
Увидели центр с другой стороны, побывали у "черта на куличках". Было интересно и очень познавательно
И
15 июл 2024
Владимир - замечательный рассказчик. Во время путешествия учел все. Рекомендую.

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