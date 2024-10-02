Вы осмотрите основные достопримечательности и интересные локации, погуляете по Красной площади и полюбуетесь видами со смотровой на Воробьёвых горах. Услышите историю города, а также узнаете любопытные факты. Например, почему Юрий Долгорукий встречался с союзниками 4 апреля 6655 года. Да, да, именно в 6655-м! Я подготовил большую обзорную экскурсию и буду рад познакомить вас с Москвой.

Описание экскурсии

Москва из окон автомобиля

Мы проедем по столице на комфортабельном автомобиле. Я покажу вам центр и главные места Первопрестольной. Подробно расскажу историю города. Вы узнаете о первом летописном упоминании Москвы. О том, где именно зародилась столица, как развивался железнодорожный транспорт и сколько сталинских высоток должны были построить.

Вы увидите:

Мясницкую улицу и её достопримечательности

Лубянку и Ильинку

Софийскую набережную и Большой Каменный мост

Ленивку, Волхонку и Остоженку

Поклонную гору

Новый Арбат, улицы Знаменка и Моховая

Башни Кремля и небоскрёбы, особняки и дворцы, златоглавые храмы и театры

И многое другое!

Изучить Москву пешком

Пешая часть экскурсии охватывает значимые локации. В программе четыре остановки:

Кремль. Вы разглядите все достопримечательности Красной площади. В парке «Зарядье» погуляете по парящему мосту. Осмотрите храм Казанской Богоматери, бросите монетку у нулевого километра и зайдёте в Александровский сад

Вы разглядите все достопримечательности Красной площади. В парке «Зарядье» погуляете по парящему мосту. Осмотрите храм Казанской Богоматери, бросите монетку у нулевого километра и зайдёте в Александровский сад Воробьёвы горы. Полюбуетесь МГУ и чудесной панорамой Москвы. На заметку — на смотровой площадке получаются красивые фото!

Полюбуетесь МГУ и чудесной панорамой Москвы. На заметку — на смотровой площадке получаются красивые фото! Мосфильм. Здесь расположилась аллея кинозвёзд и установлен памятник Евгению Леонову в образе героя фильма «Джентльмены удачи»

Здесь расположилась аллея кинозвёзд и установлен памятник Евгению Леонову в образе героя фильма «Джентльмены удачи» «Москва-Сити». Пройдём по мосту «Багратион» и зайдём в кафе с видом на город, небоскрёбы, и Москву-реку

По запросу сможем сделать остановку у Храма Христа Спасителя или в любом другом месте.

Организационные детали