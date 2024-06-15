Каждый шаг по Москве — повод для восхищения. Каждый архитектурный шедевр — кладезь исторических знаний. Мы проедем по местам, заслужившим статус визитных карточек столицы. Вы увидите Красную площадь и храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы и «Лужники».
Прокатитесь на канатной дороге, полюбуетесь панорамами города и познакомитесь с его увлекательной историей.
Прокатитесь на канатной дороге, полюбуетесь панорамами города и познакомитесь с его увлекательной историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Красная площадь с главными символами столицы — Кремлём и храмом Василия Блаженного, вошедшими в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Большой театр — ещё одна важнейшая визитная карточка не только Москвы, но и России.
- Храм Христа Спасителя — легендарный свидетель смены эпох. Храм был заложен в честь триумфа в Отечественной войне 1812 года, стёрт с лица земли в 1930-е годы и заново отстроен спустя 70 лет.
- «Лужники» — гордость современной Москвы, один из крупнейших спортивных комплексов мира.
- Канатная дорога. Мы прокатимся над Москвой-рекой от Лужников до Воробьёвых гор в комфортабельных кабинках и полюбуемся великолепными панорамами столицы.
- Воробьёвы горы, с которых на город смотрели многие исторические личности, в том числе Наполеон Бонапарт. Здесь вы познакомитесь одной из сталинских высоток — зданием МГУ.
- Возвращаясь в исторический центр, вы увидите из автобуса музей Победы, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, деловой квартал «Москва-сити», Новый Арбат, великолепный дом Пашкова, здание Государственной думы и отель «Метрополь».
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги гида, трансфер на комфортабельном автобусе, проезд на канатной дороге.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 500 ₽
|Пенсионеры
|3 100 ₽
|Школьники
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Моя команда гидов проведёт интересную столичную экскурсию и раскроет городские секреты. Рассказы наших гидов яркие, а озвученные ими факты — запоминающиеся. Все экскурсии живые: мы рассказываем про Москву, жителей, памятники и героев. С нами вы увидите и прочувствуете исторический и гастрономический вкус города. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!Задать вопрос
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