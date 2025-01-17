Сыграть в прятки с историческим персонажем на Красной площади, отыскать на Старом Арбате подарки (имея минимум подсказок!), найти Снежную королеву в Александровском саду и не побояться растаять — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии-квесте. Подойдёт для всей семьи или тёплой компании;)
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Выбирайте один из трёх маршрутов и отправимся веселиться!
- Исторический центр: Манежная площадь — Александровский сад — Театральная площадь — Красная площадь
- Замоскворечье — Исторический центр: Третьяковская галерея — Болотная площадь — Большой Москворецкий мост — Васильевский спуск — Красная площадь
- Старый Арбат: Музей квартира Пушкина — ресторан «Прага»
Зимние приключения в самых знаковых локациях столицы пройдут весело и шумно. Участникам квеста от мала до велика нужно стать настоящий командой, чтобы выполнить все озорные задания ведущего. Вас ждут весёлые испытания, среди которых — запись видеопоздравления, съёмка эпизода из фильма, брейн-ринг на зимнюю тему, игра в прятки, поиск подарков… И многое-многое другое!
Организационные детали
Одевайтесь потеплее! Но по пути можно заглянуть куда-нибудь за чашечкой горячего чая или кофе, если будет желание!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1511 туристов
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
17 янв 2025
Прекрасный экскурсовод и рассказчик, а также душа компании! Квест стал отличным завершением выездной конференции!
