Сыграть в прятки с историческим персонажем на Красной площади, отыскать на Старом Арбате подарки (имея минимум подсказок!), найти Снежную королеву в Александровском саду и не побояться растаять — всё это и многое другое ждёт вас на экскурсии-квесте. Подойдёт для всей семьи или тёплой компании;)

Описание квеста

Выбирайте один из трёх маршрутов и отправимся веселиться!

Исторический центр : Манежная площадь — Александровский сад — Театральная площадь — Красная площадь

Замоскворечье — Исторический центр : Третьяковская галерея — Болотная площадь — Большой Москворецкий мост — Васильевский спуск — Красная площадь

Старый Арбат: Музей квартира Пушкина — ресторан «Прага»

Зимние приключения в самых знаковых локациях столицы пройдут весело и шумно. Участникам квеста от мала до велика нужно стать настоящий командой, чтобы выполнить все озорные задания ведущего. Вас ждут весёлые испытания, среди которых — запись видеопоздравления, съёмка эпизода из фильма, брейн-ринг на зимнюю тему, игра в прятки, поиск подарков… И многое-многое другое!

Организационные детали

Одевайтесь потеплее! Но по пути можно заглянуть куда-нибудь за чашечкой горячего чая или кофе, если будет желание!