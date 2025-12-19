Приглашаем вас на гастрономическую прогулку с винными дегустациями на борту ресторан-электрохода «Стрельна».
Гостей ждёт уникальный формат вечера — сочетание панорамных видов зимней Москвы и дегустации вин из коллекции «Большое Русское Вино».
С борта судна вам откроются виды на стадион «Лужники», Воробьевы горы, Храм Христа Спасителя, Кремль, парк «Зарядье»
Описание водной прогулкиНа этой прогулке вы сможете глубже разобраться в мире вина — независимо от уровня подготовки, попробуете редкие и характерные российские вина, узнаете нюансы гастрономии и терруара разных регионов и почувствуете атмосферу живого общения с экспертом в уютной обстановке. На борту вы попробуете вина хозяйств, которые формируют современное лицо российского виноделия: Шумринка, Loco Cimbali, Галицкий & Галицкий, Имение Сикоры — и другие хозяйства, стоящие за новой волной российского виноделия. Важная информация:
Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников) • На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню.
- В стоимость билета входит программа с дегустацией для гостей возрастной категории 18+.
- Количество участников ограничено — формат остаётся камерным и комфортным.
Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- СК «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Нескучный сад х
- ЦПКиО ИМ.А.М. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру Великому
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк «Зарядье»
- Парящий мост
Что включено
- Речная прогулка
- Программа с дегустацией для гостей возрастной категории 18+
Что не входит в цену
- Питание (можно заказать на борту по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Киевский
Завершение: Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 2 часов 40 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
- На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
