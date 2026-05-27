Речная прогулка с дискотекой — это сочетание яркой ночной жизни столицы и романтики водной прогулки.
На теплоходе с открытой палубой вас ждут танцы под зажигательные ритмы, огни ночной столицы и панорама главных достопримечательностей: от Кремля и собора Василия Блаженного до парка Горького и канатной дороги на Воробьёвых горах.
Описание экскурсии
Ночная Москва — панорамы Кремля, собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя, Воробьёвых гор и других достопримечательностей в сиянии огней.
Дискотека «ля-Музон» на борту — танцы под зажигательные хиты на открытой палубе теплохода в самом центре столицы.
Уют и комфорт — закрытый салон со столиками и бар с закусками и напитками.
Маршрут
Причал «Китай-город» → парящий мост парка «Зарядье» → собор Василия Блаженного → Московский Кремль → Московский театр эстрады → Храм Христа Спасителя → памятник Петру I → парк искусств «Музеон» → парк Горького → Пушкинский (Андреевский) мост → стадион «Лужники» → Московская канатная дорога → причал «Киевский вокзал» → Храм Христа Спасителя → Московский Кремль → причал «Китай-город»
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-46», «Виктор Потапов» или «Москва-21» вместимостью до 150 пассажиров. На борту есть кафе-бар и туалет. Действует свободная рассадка
- Это речная прогулка без сопровождения гида
- Во время прогулки капитан сделает короткую остановку на причале «Киевский вокзал»
- На борт не разрешается брать свою еду. Можно приносить алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
- На судне для вас работает кафе-бар. Можно заказать вечерний ланч — чёрный или зелёный чай (0,3 л) и кусочек пиццы Маргарита
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, 18+, невозвратный тариф
|1490 ₽
|Взрослый, 18+
|1590 ₽
|Взрослый, 18+, C горячим ЛАНЧЕМ, Питание включено
|1850 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
