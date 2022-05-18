С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Авторский тур в Москве

Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки

Всем необходимы позитивные перемены, перезагрузка и просто время для себя — соберёмся компанией единомышленниц в романтичном замке у озера и каждый день будем исследовать ресурсы своего тела для молодости и красоты.

Научимся омолаживающим и уходовым техникам, грациозным движениям, улучшим осанку и заглянем внутрь себя. Оставим все тревоги и проблемы в прошлом и узнаем, как преобразовать свою жизнь прямо сейчас.

В этом поможет команда профессионалов в области психологии, косметологии, сексологии, диетологии, реабилитологии, танцев и фитнеса. А готовить для нашей женской компании будет шеф-повар.
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Ближайшие даты:
3
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие без детей и мужчин.

Проживание. Оплачивается дополнительно. С комфортом разместимся в живописном месте в Подмосковье в деревне Глазово в 3-этажном доме-замке «Шато Габо», что в 24 км от Москвы. Вы сможете выбрать номер на ваш вкус. Возможно 1-2-3-местное размещение — всего 12 комнат на 26 человек. В доме и на закрытой территории есть всё для вашего удобства: большие залы с камином и диванной зоной, бассейн, сауна на дровах, бильярд, большая беседка в рыцарском стиле с мангалом и камином, веранда, парковка. В окрестностях находится озеро Нерское, магазин, лесная беговая дорожка.

Питание. Оплачивается дополнительно. Для вас будет готовить наш личный шеф-повар, который учтёт все предпочтения и составит комфортное меню для всех.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, стрип-пластика и праздничный ужин

Встречаемся в Москве в 14:00 и выезжаем за город на природу в наш замок, где проведём ближайшую неделю. В пути около 2 часов.

После размещения соберёмся на чаепитие и познакомимся. Далее эксперт Мария проведёт занятие по стрип-пластике, направленное на раскрытие женственности через танец. Прочувствуем своё тело и зарядимся положительными эмоциями. А пока мы будем улучшать пластичность и грациозность, шеф-повар приготовит для нас праздничный ужин.

Заезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужинЗаезд, стрип-пластика и праздничный ужин
2 день

Утро с пользой для себя, работа с косметологом и йога

Каждый день мы будем начинать с комплекса омолаживающих упражнений. Занятия будет проводить эксперт-реабилитолог с медицинским образованием, инструктор ЛФК Татьяна Нестерчук. Научимся вставать пораньше и встречать утро с пользой для себя.

На завтрак выделяется время с 10:30 до 11:30. После чего каждый день вас ждёт насыщенная программа. Сегодня узнаем про самомассаж и уход за лицом. Тренинг проведёт дипломированный практикующий косметолог с медицинским образованием Нина Селиверстова, автор собственного подхода в омоложении лица.

После обеда у вас будет свободное время. Желающие смогут прогуляться по территории и окрестностям, отдохнуть с чашечкой чая или кофе на веранде, почитать, пообщаться или заняться любимым хобби.

Далее в программе — интерактивный тренинг «Исцели свою боль!» и арт-терапия от психолога, автора методик по развитию личности и коммуникативных навыков Татьяны Грачёвой.

Перед ужином (20:30) каждый день будут проводиться занятия по йоге. Ваш уровень мастерства не важен — преподаватель подстроится под каждого. После 21:30 готовимся ко сну.

Утро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йогаУтро с пользой для себя, работа с косметологом и йога
3 день

Фейсбилдинг и авторский тренинг

Каждое утро в 08:00 будем проводить самомассаж и комплекс омолаживающих упражнений. А с сегодняшнего дня добавится ещё и фейсбилдинг. До обеда будет проведена лекция и практическая часть по данному методу, направленному на укрепление мышц лица и шеи.

Во второй половине дня вас ждёт авторский тренинг «Путь к себе». После чего — стандартная вечерняя программа:
19:00 — йога.
20:30 — ужин.
21:30 — сон.

Фейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренингФейсбилдинг и авторский тренинг
4 день

Лекция и тренинги сексолога

Сегодня после завтрака начнётся работа с сексологом Оксаной Буровой. Будет проведена лекция и тренинг. Пообедав и отдохнув, продолжим разбирать волнующие вопросы на следующем тренинге — «Мужчина и Женщина».

Лекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексологаЛекция и тренинги сексолога
5 день

День с диетологом

Сегодня весь день с вами будет работать диетолог — вас ждут 4 часа тренингов с перерывом на кофе/чай/обед. Мы поговорим о правильном питании, нарушениях пищевого поведения и о правилах составления сбалансированного рациона. Будет проведён и авторский тренинг «Любовь к себе».

Обращаем внимание, что темы выбирает эксперт, основываясь на опыте и предпочтениях аудитории.

День с диетологомДень с диетологомДень с диетологомДень с диетологом
6 день

Работа с имиджмейкером

Сегодня вместе с имиджмейкером мы обсудим тему стиля и индивидуальности. Для вас будет проведён авторский тренинг «Красная таблетка». Вы узнаете, в чём особенность вашего образа, научитесь грамотно подбирать гардероб и сочетать вещи.

Работа с имиджмейкеромРабота с имиджмейкеромРабота с имиджмейкеромРабота с имиджмейкером
7 день

Закрепление результатов и отъезд

Мы уже привыкли каждое утро встречать с пользой и заботой о своём теле. Надеемся, что вы продолжите данную практику и вне ретрита. Тем более, что ещё 2 недели после нашего путешествия-перезагрузки все эксперты будут с вами на связи, помогут, подскажут и поддержат.

После завтрака проведём фотосессию и соберёмся на заключительную встречу, чтобы обсудить результаты, поделиться впечатлениями и сказать друг другу добрые слова.

В 12:00 выезжаем в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Москвы и обратно
  • Тренинги косметолога
  • Тренинги психолога
  • Тренинги диетолога
  • Тренинги сексолога
  • Тренинги реабилитолога
  • 5 вечерних занятий йогой
  • 6 утренних занятий для восстановления молодости тела
  • Японский массаж Асахи
  • Ежедневный самомассаж лица и фейслифтинг
  • Занятие по стрип-пластике
  • Арт-терапия
  • Сопровождение в общем чате в течение 2 недель после окончания ретрита
Что не входит в цену
  • Проживание - стоимость зависит от ваших предпочтений
  • Питание (личный повар) - стоимость зависит от ваших предпочтений
  • Обратите внимание, стоимость указана без проживания и питания. Финальная стоимость зависит от ваших предпочтений - от 52 000 до 60 000 рублей
  • Ретрит проводится в группе от 10 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организатор после бронирования
Завершение: Москва, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПерезагрузкаДворцы, замки и особнякиАвторскиеУтренние

Похожие туры из Москвы

Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра
3 мая
5 мая
7 мая
9 200 за человека
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
1 отзыв
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Москва, метро ВДНХ, 7:00
18 мая
22 июня
15 500 за человека
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Москвы
Россия, Москва
26 апр
от 87 910 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
All Airlines
ХорошоТам