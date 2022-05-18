Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Научимся омолаживающим и уходовым техникам, грациозным движениям, улучшим осанку и заглянем внутрь себя. Оставим все тревоги и проблемы в прошлом и узнаем, как преобразовать свою жизнь прямо сейчас.
В этом поможет команда профессионалов в области психологии, косметологии, сексологии, диетологии, реабилитологии, танцев и фитнеса. А готовить для нашей женской компании будет шеф-повар.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие без детей и мужчин.
Проживание. Оплачивается дополнительно. С комфортом разместимся в живописном месте в Подмосковье в деревне Глазово в 3-этажном доме-замке «Шато Габо», что в 24 км от Москвы. Вы сможете выбрать номер на ваш вкус. Возможно 1-2-3-местное размещение — всего 12 комнат на 26 человек. В доме и на закрытой территории есть всё для вашего удобства: большие залы с камином и диванной зоной, бассейн, сауна на дровах, бильярд, большая беседка в рыцарском стиле с мангалом и камином, веранда, парковка. В окрестностях находится озеро Нерское, магазин, лесная беговая дорожка.
Питание. Оплачивается дополнительно. Для вас будет готовить наш личный шеф-повар, который учтёт все предпочтения и составит комфортное меню для всех.
Программа тура по дням
Заезд, стрип-пластика и праздничный ужин
Встречаемся в Москве в 14:00 и выезжаем за город на природу в наш замок, где проведём ближайшую неделю. В пути около 2 часов.
После размещения соберёмся на чаепитие и познакомимся. Далее эксперт Мария проведёт занятие по стрип-пластике, направленное на раскрытие женственности через танец. Прочувствуем своё тело и зарядимся положительными эмоциями. А пока мы будем улучшать пластичность и грациозность, шеф-повар приготовит для нас праздничный ужин.
Утро с пользой для себя, работа с косметологом и йога
Каждый день мы будем начинать с комплекса омолаживающих упражнений. Занятия будет проводить эксперт-реабилитолог с медицинским образованием, инструктор ЛФК Татьяна Нестерчук. Научимся вставать пораньше и встречать утро с пользой для себя.
На завтрак выделяется время с 10:30 до 11:30. После чего каждый день вас ждёт насыщенная программа. Сегодня узнаем про самомассаж и уход за лицом. Тренинг проведёт дипломированный практикующий косметолог с медицинским образованием Нина Селиверстова, автор собственного подхода в омоложении лица.
После обеда у вас будет свободное время. Желающие смогут прогуляться по территории и окрестностям, отдохнуть с чашечкой чая или кофе на веранде, почитать, пообщаться или заняться любимым хобби.
Далее в программе — интерактивный тренинг «Исцели свою боль!» и арт-терапия от психолога, автора методик по развитию личности и коммуникативных навыков Татьяны Грачёвой.
Перед ужином (20:30) каждый день будут проводиться занятия по йоге. Ваш уровень мастерства не важен — преподаватель подстроится под каждого. После 21:30 готовимся ко сну.
Фейсбилдинг и авторский тренинг
Каждое утро в 08:00 будем проводить самомассаж и комплекс омолаживающих упражнений. А с сегодняшнего дня добавится ещё и фейсбилдинг. До обеда будет проведена лекция и практическая часть по данному методу, направленному на укрепление мышц лица и шеи.
Во второй половине дня вас ждёт авторский тренинг «Путь к себе». После чего — стандартная вечерняя программа:
19:00 — йога.
20:30 — ужин.
21:30 — сон.
Лекция и тренинги сексолога
Сегодня после завтрака начнётся работа с сексологом Оксаной Буровой. Будет проведена лекция и тренинг. Пообедав и отдохнув, продолжим разбирать волнующие вопросы на следующем тренинге — «Мужчина и Женщина».
День с диетологом
Сегодня весь день с вами будет работать диетолог — вас ждут 4 часа тренингов с перерывом на кофе/чай/обед. Мы поговорим о правильном питании, нарушениях пищевого поведения и о правилах составления сбалансированного рациона. Будет проведён и авторский тренинг «Любовь к себе».
Обращаем внимание, что темы выбирает эксперт, основываясь на опыте и предпочтениях аудитории.
Работа с имиджмейкером
Сегодня вместе с имиджмейкером мы обсудим тему стиля и индивидуальности. Для вас будет проведён авторский тренинг «Красная таблетка». Вы узнаете, в чём особенность вашего образа, научитесь грамотно подбирать гардероб и сочетать вещи.
Закрепление результатов и отъезд
Мы уже привыкли каждое утро встречать с пользой и заботой о своём теле. Надеемся, что вы продолжите данную практику и вне ретрита. Тем более, что ещё 2 недели после нашего путешествия-перезагрузки все эксперты будут с вами на связи, помогут, подскажут и поддержат.
После завтрака проведём фотосессию и соберёмся на заключительную встречу, чтобы обсудить результаты, поделиться впечатлениями и сказать друг другу добрые слова.
В 12:00 выезжаем в Москву.
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Что включено
- Трансфер от Москвы и обратно
- Тренинги косметолога
- Тренинги психолога
- Тренинги диетолога
- Тренинги сексолога
- Тренинги реабилитолога
- 5 вечерних занятий йогой
- 6 утренних занятий для восстановления молодости тела
- Японский массаж Асахи
- Ежедневный самомассаж лица и фейслифтинг
- Занятие по стрип-пластике
- Арт-терапия
- Сопровождение в общем чате в течение 2 недель после окончания ретрита
Что не входит в цену
- Проживание - стоимость зависит от ваших предпочтений
- Питание (личный повар) - стоимость зависит от ваших предпочтений
- Обратите внимание, стоимость указана без проживания и питания. Финальная стоимость зависит от ваших предпочтений - от 52 000 до 60 000 рублей
- Ретрит проводится в группе от 10 человек