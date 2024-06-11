В Костроме желающие смогут отведать
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте
Проживание. Будем жить в отеле «Волга» 3* в Костроме и гостинице «Амакс» 3*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное проживание. Возможно размещение в «Еврохостеле» в 4-6-местных номерах (без завтрака).
Питание. В программу включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие детей с любого возраста.
Программа тура по дням
Ростов Великий, Ярославль и Кострома
В 7:35 вы самостоятельно отправитесь в Ростов Великий на поезде «Экспресс» с Ярославского вокзала. Билет входит в стоимость. В 10:15 прибудете на ж. -д. вокзал, а в 11:00 вас встретит гид. Пообедаем в кафе «Луковая Слобода» и отведаем ростовскую уху с луковой булочкой.
Затем начнём экскурсию. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками XVII века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Дальше программа зависит от вашего желания. Вы можете погулять самостоятельно или отправиться в музей финифти. Разглядывая экспозиции, вы познакомитесь с уникальным ростовским ремеслом.
Переедем в Ярославль. По прибытии неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в XI веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру.
Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Дальше отправимся в Кострому, заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.
Прогулка по Костроме, Плёс и монастыри
После завтрака поедем в Кострому — тихий, спокойный и уютный городок. На его улочках можно забыть наконец о гуле мегаполисов. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострома и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты.
Посетим Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и осмотрим Феодоровскую икона Божией Матери. Далее — свободное время или программа за доплату.
Пакет «гастрономический». Отправимся в музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.
На обеде в кафе вы сможете попробовать фирменные костромские оладушки. Переедем в Плёс, манящий художников чистым воздухом, завораживающими дух просторами и видами Волги. Мы полюбуемся домами плёсского купечества, поднимемся на гору Свободы и осмотрим Успенский собор. Заглянем в музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», а на набережной посетим музей художника И. И. Левитана. Рядом с местной пристанью снимали часть сцен фильма «Жестокий романс».
После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»). Вас ждёт дегустация свежей рыбки горячего копчения с местным пивом в частной коптильне.
Дальше поедем в город Иваново. Какими только прозвищами его не наградили: и «ситцевый край» и «город невест», и «русский Манчестер». По дороге расскажем вам историю городка.
К вечеру прибудем во Владимир и заселимся в отель.
Гаврилов Посад, Суздаль и Владимир
После завтрака поедем в городок Гаврилов Посад, где вывели знаменитую на всю страну породу лошадей со звучным названием — Владимирский тяжеловоз. А ещё, говорят, именно местные купцы показали европейским, как варить хмельное пиво. Продолжим изучать историю в музее Российских национальных напитков.
Дальше поедем в Суздаль. Вас ждёт обзорная экскурсия по этому сказочному городу, где повсюду блестят на солнце купола церквей. Вы увидите святыни, построенные без единого гвоздя в музее Деревянного зодчества. Заглянем в Суздальский кремль XIII века и полюбуемся городом со смотровой площадки.
На обед отведаем наваристую деревенскую похлёбку в горшочке, с ней подадут хрустящий бочковой огурчик. Суздаль славится своими солёными огурцами!
Программа дальше зависит от того, какой пакет экскурсий вы выберете. Также вы можете погулять по городу самостоятельно.
Вариант 1. Пакет «музейный». Мы посетим грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, осмотрим музейную экспозицию внутри и погрузимся в историю сооружения.
Вариант 2. Пакет «гастрономический». Что нам музеи — мы отправимся дегустировать 10 сортов суздальской медовухи. Стрелец укажет путь к медовым погребам, где нас уже будет ждать хлебосольная хозяйка. Она усадит за дубовые столы и под рассказы и переливы гуслей угостит медовухой. Закусывать будем печёными яблоками, мочёной рябиной и другими яствами.
К вечеру прибудем во Владимир и погуляем по вечернему городу. В 20:16 сядем на «Ласточку» до Москвы, если билетов не будет, вернёмся в столицу на автобусе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Ж. - д. билеты на поезд до Ростова Великого
Что не входит в цену
- Ужины на человека - 1600 руб
- Доплата за иностранного гражданина - 400 руб
- Пакет «гастрономический» (оплата на месте) - 1650 руб. (по желанию)
- Пакет «музейный» (оплата на месте) - 1750 руб. (по желанию)
- Стоимость тура при проживании в «Еврохостеле» - 18 000 руб. при 2-местном размещении