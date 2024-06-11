В 7:35 вы самостоятельно отправитесь в Ростов Великий на поезде «Экспресс» с Ярославского вокзала. Билет входит в стоимость. В 10:15 прибудете на ж. -д. вокзал, а в 11:00 вас встретит гид. Пообедаем в кафе «Луковая Слобода» и отведаем ростовскую уху с луковой булочкой.

Затем начнём экскурсию. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками XVII века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Дальше программа зависит от вашего желания. Вы можете погулять самостоятельно или отправиться в музей финифти. Разглядывая экспозиции, вы познакомитесь с уникальным ростовским ремеслом.

Переедем в Ярославль. По прибытии неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в XI веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру.

Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Дальше отправимся в Кострому, заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.