4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
1 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
59 900₽ за человека
3 дня
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
42 900₽ за человека
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
31 окт в 08:00
5 дек в 08:00
40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 сентября 2024Отличная получилась поездка! Спасибо большое Ксении, Алексею, Андрею и Марине🙏🙏🙏 Очень порадовала постоянная связь и ежедневное напоминание о программе следующего дня. С удовольствием вернёмся ещё раз❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На каникулы»
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