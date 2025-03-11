Хибинские горы – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Хибинские горы» в Мурманске, цены от 55 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Джиппинг
На машине
4 дня
Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
Отправиться на поиски китов, погулять в Ловозерских тундрах и увидеть кладбище кораблей
Начало: Мурманск, гостиница «Меридиан» (ул. Воровского, д....
55 900 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
На машине
На квадроциклах
На снегоходах
4 дня
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
11 мар в 16:00
14 мар в 16:00
64 900 ₽ за человека
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
На машине
7 дней
Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Полюбоваться нетронутой природой и увядающей архитектурой и погрузиться в жизнь северного народа
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 11:20
10 июл в 11:20
70 990 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хибинские горы»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Океан впечатлений в Арктике: морская прогулка, треккинг и джип-тур в Хибины
  2. Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
  3. Аскетичная красота Кольского полуострова и самобытная культура поморов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Набережная
  9. Снежная деревня
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Хибинские горы" можно забронировать 3 тура от 55 900 до 70 990.
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