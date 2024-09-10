Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы» в Великом Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
На машине
78 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
178 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Приглашаю вас на увлекательную групповую экскурсию по Великому Новгороду. Вы увидите Кремль, Софийский собор, Владычный двор и Торговую сторону
Начало: Площадь Победы - Софийская, ближе ко входу в Кремл...
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
29 дек в 13:00
30 дек в 13:00
800 за человека
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
9 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    10 сентября 2024
    Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
    Мы замечательно провели время с экскурсоводом Инной в Великом Новгороде. Было очень интересно слушать человека, который так хорошо знает историю своего города. Я советую всем посетить эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
    Ирина Александровна - удивительный, влюбленный в свое дело экскурсовод. С ней четыре часа пролетели незаметно. Мы узнали столько нового об уже знакомом городе, что обязательно обратимся к Ирине Александровне в следующее посещение Новгорода.
  • Н
    Наталья
    17 мая 2024
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)
  • В
    Виолетта
    9 марта 2024
    Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
    Огромное спасибо экскурсоводу Оксане! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и позновательно! Мы получили много информации! Пополнили свой словарный запас! (Хлюздеть и шляхтать - ушйдут в народ и обретут вторую жизнь.) Большая благодарность, за професстонализм И душевный подход!
  • О
    Олег
    16 июля 2023
    Загородная экскурсия в «Витославлицы» с посещением Свято-Юрьева монастыря
    Благодарю за профессиональную работу. Было очень интересно и ребёнку и нам взрослым. Всегда готов Вас рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы»

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  1. Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
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  3. Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в декабре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Собор Рождества Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 265 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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