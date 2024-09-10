4 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Приглашаю вас на увлекательную групповую экскурсию по Великому Новгороду. Вы увидите Кремль, Софийский собор, Владычный двор и Торговую сторону
Начало: Площадь Победы - Софийская, ближе ко входу в Кремл...
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
29 дек в 13:00
30 дек в 13:00
800₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера10 сентября 2024Мы замечательно провели время с экскурсоводом Инной в Великом Новгороде. Было очень интересно слушать человека, который так хорошо знает историю своего города. Я советую всем посетить эту экскурсию.
- ИИрина12 августа 2024Ирина Александровна - удивительный, влюбленный в свое дело экскурсовод. С ней четыре часа пролетели незаметно. Мы узнали столько нового об уже знакомом городе, что обязательно обратимся к Ирине Александровне в следующее посещение Новгорода.
- ННаталья17 мая 2024Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)
- ВВиолетта9 марта 2024Огромное спасибо экскурсоводу Оксане! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и позновательно! Мы получили много информации! Пополнили свой словарный запас! (Хлюздеть и шляхтать - ушйдут в народ и обретут вторую жизнь.) Большая благодарность, за професстонализм И душевный подход!
- ООлег16 июля 2023Загородная экскурсия в «Витославлицы» с посещением Свято-Юрьева монастыряБлагодарю за профессиональную работу. Было очень интересно и ребёнку и нам взрослым. Всегда готов Вас рекомендовать
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Собор Рождества Пресвятой Богородицы»
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