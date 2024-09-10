В Вера Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста Мы замечательно провели время с экскурсоводом Инной в Великом Новгороде. Было очень интересно слушать человека, который так хорошо знает историю своего города. Я советую всем посетить эту экскурсию.

И Ирина Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста Ирина Александровна - удивительный, влюбленный в свое дело экскурсовод. С ней четыре часа пролетели незаметно. Мы узнали столько нового об уже знакомом городе, что обязательно обратимся к Ирине Александровне в следующее посещение Новгорода.

Н Наталья Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита Ирина Алексеевна замечательный экскурсовод! Увидели всё, что нужно, человек живёт своей работой,с большим интересом рассказывает обо всём. Спасибо, получили огромное удовольствие, жаль, что так быстро закончилась экскурсия)

В Виолетта Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита Огромное спасибо экскурсоводу Оксане! Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и позновательно! Мы получили много информации! Пополнили свой словарный запас! (Хлюздеть и шляхтать - ушйдут в народ и обретут вторую жизнь.) Большая благодарность, за професстонализм И душевный подход!