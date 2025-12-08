Мои заказы

Великий Новгород: там, где оживает история (в мини-группе)

Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и прогулки по городу
Это будет не просто экскурсия, а необычное погружение в прошлое. Сначала я покажу вам авторский видеоролик, который расскажет, как формировался город.

А затем, во время прогулки, благодаря предварительному знакомству с контекстом вы разглядите не просто старинные дома и стены, а живую ткань новгородской истории.
Описание экскурсии

Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу видеоролик об истории города, основанный на авторском материале.

А затем мы совершим прогулку по основным историческим местам города и увидим те объекты, с которыми уже предварительно познакомились. Маршрут включает следующие локации:

  • церковь Власия
  • кремль и памятник «Тысячелетие России»
  • ансамбль Торговой стороны, в том числе:
    — церковь Иоанна Предтечи на Опоках
    — церковь Георгия Победоносца на Торгу
    — церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу
    — Николо-Дворищенский собор
  • место проведения легендарного новгородского вече
  • карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье
  • вид на Рюриково городище — первую столицу древней Руси

Вы узнаете:

  • как зарождалась Новгородская республика
  • почему именно приглашение Рюрика положило начало российской государственности
  • как выглядели быт и уклад древнего города
  • об экономической роли Новгорода для пути «из варяг в греки»
  • как работали археологи и какие находки перевернули представления об истории
  • чем жила вечевая республика и как она взаимодействовала с купцами Ганзы
  • почему именно здесь возник кремль и Софийский собор, ставшие символами города

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 3404 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

