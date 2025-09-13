Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Начало: Лермонтова 2
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
17 сен в 14:00
24 сен в 14:00
900 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и символика Древнего Египта: автопешеходная экскурсия
Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 2 чел.
-
30%
Индивидуальная
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Завтра в 10:30
14 сен в 10:30
7000 ₽
10 000 ₽ за человека
