Улица Московская вдоль и поперёк

читать дальше нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и весьма познавательной. Большое спасибо! Успехов Вам в Вашем очень нужном людям деле!!!

Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Татьяна, спасибо Вам за день в Пензе!!! Спасибо за потрясающее знакомство с этим городом. Экскурсия