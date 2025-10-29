Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Пензе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
1000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 дек в 13:00
12 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 18:30
13 дек в 17:00
1250 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 октября 2025
    Улица Московская вдоль и поперёк
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Татьяна, спасибо Вам за день в Пензе!!! Спасибо за потрясающее знакомство с этим городом. Экскурсия
    читать дальше

    нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и весьма познавательной. Большое спасибо! Успехов Вам в Вашем очень нужном людям деле!!!

  • А
    Анастасия
    10 октября 2025
    Улица Московская вдоль и поперёк
    Здравствуйте. Большое спасибо. Очень многое посмотрели. Очень интересно.
  • О
    Ольга
    15 сентября 2025
    Улица Московская вдоль и поперёк
    Интересно, весело, познавательно, с юмором. Татьяна рассказывает историю с любовью к городу. Так как экскурсия индивидуальная можно скорректировать время, программу, скорость, очень удобно.
