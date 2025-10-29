Индивидуальная
Волшебные точки: мастер-класс по росписи в Пензе
Превратить точки и запятые в настоящее произведение искусства
Начало: Рядом с железнодорожным вокзалом
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 дек в 13:00
12 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Иммерсивный променад «Город, где живёт любовь»
Уникальная экскурсия по Пензе с аудиоспектаклем. Погрузитесь в атмосферу любви и истории, исследуя знаковые места города
Начало: У памятника Первопоселенцу
Сегодня в 18:30
13 дек в 17:00
1250 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 октября 2025Улица Московская вдоль и поперёкЗамечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Татьяна, спасибо Вам за день в Пензе!!! Спасибо за потрясающее знакомство с этим городом. Экскурсия
- ААнастасия10 октября 2025Улица Московская вдоль и поперёкЗдравствуйте. Большое спасибо. Очень многое посмотрели. Очень интересно.
- ООльга15 сентября 2025Улица Московская вдоль и поперёкИнтересно, весело, познавательно, с юмором. Татьяна рассказывает историю с любовью к городу. Так как экскурсия индивидуальная можно скорректировать время, программу, скорость, очень удобно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пензе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в декабре 2025
Сейчас в Пензе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6800. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль