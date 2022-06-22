На джипах по северному Приладожью

Данная программа создана для тех, кто любит управлять качественным внедорожником, кто ценит старину

5
3 отзыва
Данная программа создана для тех, кто любит управлять качественным внедорожником, кто ценит старину и кто готов открывать для себя новые непознанные места.

За два дня мы промчимся по северу Карелии и увидим всю красоту Карелии: деревянные церкви, водопад "Белые столбы", горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады реки Тохмайоки.
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
На джипах по северному Приладожью
Ближайшие даты:
25
июн
08
июл
23
июл
06
авг
20
авг
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Описание

Тур проводится в любые даты для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день
Д. Колатсельга – водопад «Белые столбы» – г. Сортавала

09:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

Завтрак в кафе города.                                                                                                                                  

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10:00 Выезд из города по трассе в направлении г. Сортавала. 

11:00 Остановка в д. Маньга, осмотр часовни Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся примером северного деревянного зодчества второй половины 18 века.

12:00 Остановка в д. Колатсельга, осмотр развалин Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).

13:00 Продолжаем движение по трассе к Ладожскому озеру.

14:00 Заезжаем в историческую карельскую деревню Кинерма (входит в топ самых уютных деревень России).

Осмотр деревни и старинных северных домов.

Обед из блюд карельской кухни в деревенском доме.

16:00 Продолжаем путешествие.

17:00 Сворачиваем с асфальта. 

Короткий мастер-класс по управлению внедорожниками. 

Клиенты садятся за руль и под руководством инструктора продолжают движение по маршруту. 

Въезжаем на лесную дорогу, которая становится труднопроходимой для обычного транспорта – преодолеваем её.

В конце маршрута мы выезжаем к «Рускеальским» водопадам на реке Тохмайоки, где проходили съемки финальных сцен классического фильма «А зори здесь тихие». 

20:00 Прибытие на базу отдых, размещение со всеми удобствами, ужин.

2 день
Горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, водопады на реке Тохмайоки

08:00 Подъем, завтрак.                                                                                                                                        

09:00 Выезд в горный парк «Рускеала».

Изначально – это мраморные ломки, разработанные еще в 17 веке.

Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону.

13:00 Выезжаем из парка и двигаемся по дороге, проложенной финнами вдоль ладожских шхер (фьордов, заливов) – остановки для фото (прекрасные виды Ладоги и заливов).

14:00 Съезжаем с асфальта. 

Клиенты садятся за руль и под руководством инструктора продолжают движение по маршруту. 

Движемся по лесным дорогам.

В конце внедорожного маршрута мы посетим водопад «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски

Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии – почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.

15:00 Привал, осмотр водопада, обед на природе.

Продолжаем двигаться по лесным дорогам, любуемся красивыми видам лесных озёр – ламб. 

По пути осматриваем финскую противотанковую линию обороны «Зубы дракона», построенную перед «зимней» финской войной 1939 года.

18:00 Выезд на трассу, движение в Петрозаводск.

20:00 Прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе города. 

Трансфер на вокзал (по требованию).

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха, в двухместных номерах со всеми удобствами (подробности уточняйте при бронировании тура).

Детям от 8 до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:

При посадке 3 участника в машине + инструктор26 250 руб.
При посадке 2 участника в машине + инструктор33 750 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внедорожники (полноприводный автомобиль импортного производства, подготовленный для бездорожья, топливо, водитель-гид в каждой машине)
  • Проживание в отеле по программе
  • Продукты (организация питания на всём протяжении маршрута)
  • Входные платы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.

2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.

3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.

4. Верхняя одежда:

  • туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
  • брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
  • спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
  • шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.

5. Нижняя одежда:

  • свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
  • пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
  • лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
  • нательное белье;
  • плавки, если захотите искупаться.

6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.

  • полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
  • средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.

7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.

8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.

9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.

10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.

Каковы правила техники безопасности на джип-турах?

Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.

1. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
2. Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
3. Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
4. На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
5. На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
6. Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
7. Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.

Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:

1. К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
2. К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
3. Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
4. Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
5. При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогие стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
6. На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
7. Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
8. Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
9. Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
10. Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
11. При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
12. Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.

Предоставляются ли скидка для детей на участие в туре?

Стоимость на детей на джип-турах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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