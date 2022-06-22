Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50).
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае завтрак не предоставляется.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошка, клюква, брусника, черника), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя, а также в подарок своим близким.
Выезжаем на загородную базу отдыха «Суйсарь», которая расположена в 32 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера в старинном карельском селе Суйсарь.
Размещение в номерах.
Обед в ресторане базы отдыха.
В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька.
Новогодний банкет с развлекательной программой (при заезде 31.12)
Завтрак в ресторане базы.
Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.
Этот питомник ездовых собак – самый большой в России!
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.
А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
На месте советуем зайти в кафе и отведать травяной чай с карельскими пирогами (за доп. плату, в порядке очереди).
За дополнительную плату (оплата при бронировании):
Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!
Возвращение на базу отдыха.
В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж,ьсанок, коньков, русская банька.
Ужин в ресторане базы.
Завтрак в ресторане базы.
За дополнительную плату на выбор:
1. Для любителей русской парной предлагаем посетить русскую баню.
Ее благотворное влияние на организм творит настоящие чудеса, заряжает энергией, а чередование высоких и низких температур благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
Хотите сбросить несколько лет долой, тогда вам в баню!
2. Выезд на 3х-часовое сафари на снегоходах (расстояние 20 км).
От базы отдыха по лесной трассе Вы доедете до озера Койкозеро и проследуете по невероятному по сложности прохождения маршруту.
Вы поймете, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба!
Обед.
Завтрак в ресторане базы.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед с элементами национальной кухни в Петрозаводске.
Дегустация карельской наливки – в подарок.
Отправление домой с ж/д вокзала города Петрозаводска (отправление поездов после 18:00).
Удачи Вам в Новом году!
И до новых встреч в Карелии!
Тур предусматривает проживание в на загородной базе "Суйсарь".Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Дата
|Размещение
|31.12.21 – 03.01.22
|
29 500 – 2-местный номер «стандарт»
40 500 – 1-местное размещение
23 900 – на доп. месте
|03.01.22 – 06.01.22
|
25 500 – 2-местный номер «стандарт»
32 900 – 1-местное размещение
21 900 – на доп. месте
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.