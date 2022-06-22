Новый год на загородной базе Суйсарь

Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали от суеты

5
3 отзыва
Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали от суеты большого мира.

Чистый воздух, успокаивающие звуки природы, русская баня помогут по-настоящему отдохнуть и восстановить силы, а поездка в питомник ездовых собак и сафари на снегоходах добавят эмоций и драйва!
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Новый год на загородной базе Суйсарь
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Северная столица
Северная столица
Познакомимся с удивительным городом – Петрозаводском
Вотчина Талви Укко
Вотчина Талви Укко
Побываем в питомнике ездовых собак, на оленьей фермы и в саамской деревеньке
Русская банька
Русская банька
При желании отдохнем душой и телом в настоящей бане
Снегоходное сафари
Снегоходное сафари
Если захотим, то узнаем, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба
Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов и познакомимся с коллекцией дендропарка

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50).

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае завтрак не предоставляется.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошка, клюква, брусника, черника), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя, а также в подарок своим близким.

Выезжаем на загородную базу отдыха «Суйсарь», которая расположена в 32 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера в старинном карельском селе Суйсарь.

Размещение в номерах.

Обед в ресторане базы отдыха.

В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька.

Новогодний банкет с развлекательной программой (при заезде 31.12)

Встреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, Петрозаводск
2 день
Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко

Завтрак в ресторане базы.

Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.

Этот питомник ездовых собак – самый большой в России!

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.

Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

На месте советуем зайти в кафе и отведать травяной чай с карельскими пирогами (за доп. плату, в порядке очереди).

За дополнительную плату (оплата при бронировании):

  • Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км.
  • Катание на оленьей упряжке:

Возвращение на базу отдыха.

В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж,ьсанок, коньков, русская банька.

Ужин в ресторане базы.

Вотчина Карельского Деда Мороза Талви УккоВотчина Карельского Деда Мороза Талви УккоВотчина Карельского Деда Мороза Талви УккоВотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко
3 день
Свободный день, отдых на выбор

Завтрак в ресторане базы.

За дополнительную плату на выбор:

1. Для любителей русской парной предлагаем посетить русскую баню.

Ее благотворное влияние на организм творит настоящие чудеса, заряжает энергией, а чередование высоких и низких температур благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Хотите сбросить несколько лет долой, тогда вам в баню!

2. Выезд на 3х-часовое сафари на снегоходах (расстояние 20 км).

От базы отдыха по лесной трассе Вы доедете до озера Койкозеро и проследуете по невероятному по сложности прохождения маршруту.

Вы поймете, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба!

Обед.

Свободный день, отдых на выборСвободный день, отдых на выборСвободный день, отдых на выборСвободный день, отдых на выбор
4 день
Заповедник &quot;Кивач&quot;, отъезд

Завтрак в ресторане базы.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Обед с элементами национальной кухни в Петрозаводске.

Дегустация карельской наливки – в подарок.

Отправление домой с ж/д вокзала города Петрозаводска (отправление поездов после 18:00).

Удачи Вам в Новом году!

И до новых встреч в Карелии!

Заповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЗаповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЗаповедник &quot;Кивач&quot;, отъездЗаповедник &quot;Кивач&quot;, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в на загородной базе "Суйсарь".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
Дата Размещение
31.12.21 – 03.01.22

29 500 – 2-местный номер «стандарт»

40 500 – 1-местное размещение

23 900 – на доп. месте
03.01.22 – 06.01.22

25 500 – 2-местный номер «стандарт»

32 900 – 1-местное размещение

21 900 – на доп. месте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура)
  • Посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки, заповедника «Кивач»
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
  • Новогодний подарок
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Новогодний банкет с программой (при заезде 31.12)
  • Услуги базы отдыха (прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька). Бронирование при заказе тура. Оплата администратору базы
  • Катание на собачьей упряжке 1,5 км взрослый – 3 000 руб ребенок до 12 лет – 2 500 руб. дети до 3,99 лет – бесплатно
  • Взрослый – 3 000 руб
  • Ребенок до 12 лет – 2 500 руб.
  • Дети до 3,99 лет – бесплатно
  • Катание на оленьей упряжке: взрослый – 2 000 руб. ребенок до 12 лет – 1 500 руб. дети до 3,99 лет – бесплатно
  • Взрослый – 2 000 руб.
  • Ребенок до 12 лет – 1 500 руб.
  • Визит в резиденцию Талви Укко (оплата при бронировании): взрослыеи дети с 4 лет – 1 000 руб. / чел. дети до 3,99 лет – бесплатно
  • Взрослыеи дети с 4 лет – 1 000 руб. / чел.
  • Катание на снегоходе (3х-часовое сафари). Бронирование заранее, оплата на месте администратору базы: 2 человека на снегоход – 2 900 руб. /чел. 1 человек на снегоходе – 3 800 руб. /чел.
  • 2 человека на снегоход – 2 900 руб. /чел.
  • 1 человек на снегоходе – 3 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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