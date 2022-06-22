Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали от суеты большого мира. Чистый воздух, успокаивающие звуки природы, русская баня помогут по-настоящему отдохнуть и восстановить силы, а поездка в питомник ездовых собак и сафари на снегоходах добавят эмоций и драйва!

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов и познакомимся с коллекцией дендропарка

Если захотим, то узнаем, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба

При желании отдохнем душой и телом в настоящей бане

Побываем в питомнике ездовых собак, на оленьей фермы и в саамской деревеньке

Программа тура по дням

1 день Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва – Петрозаводск» (~7:50). Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае завтрак не предоставляется. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом. Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошка, клюква, брусника, черника), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя, а также в подарок своим близким. Выезжаем на загородную базу отдыха «Суйсарь», которая расположена в 32 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера в старинном карельском селе Суйсарь. Размещение в номерах. Обед в ресторане базы отдыха. В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька. Новогодний банкет с развлекательной программой (при заезде 31.12)

2 день Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко

Завтрак в ресторане базы. Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки. Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов. На месте советуем зайти в кафе и отведать травяной чай с карельскими пирогами (за доп. плату, в порядке очереди). За дополнительную плату (оплата при бронировании): Визит в резиденцию ТАЛВИУККО к карельскому Деду Морозу. Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri! Катание на собачьей упряжке 1,5 км.

Катание на оленьей упряжке: Возвращение на базу отдыха. В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж,ьсанок, коньков, русская банька. Ужин в ресторане базы.

3 день Свободный день, отдых на выбор

Завтрак в ресторане базы. За дополнительную плату на выбор: 1. Для любителей русской парной предлагаем посетить русскую баню. Ее благотворное влияние на организм творит настоящие чудеса, заряжает энергией, а чередование высоких и низких температур благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Хотите сбросить несколько лет долой, тогда вам в баню! 2. Выезд на 3х-часовое сафари на снегоходах (расстояние 20 км). От базы отдыха по лесной трассе Вы доедете до озера Койкозеро и проследуете по невероятному по сложности прохождения маршруту. Вы поймете, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба! Обед.

4 день Заповедник "Кивач", отъезд