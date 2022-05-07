Прибытие в Карелию.
Завтрак в кафе города (шведский стол)
Трансфер в этническую деревню Рубчойла.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.
В этих местах испокон веков селились карелы.
Их потомки живут здесь и по сей день.
По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.
Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.
Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато.
Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Экскурсия.
Мастер-класс по приготовлению национального блюда.
Обед.
Трансфер в гостевой дом «Сандал»
Размещение в гостевом доме «Сандал».
Ужин.
Завтрак.
Сегодня мы разделимся на две подгруппы.
Подгруппа 1.
Отправление в питомник хаски и оленей!
Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.
Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.
Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!
Возвращение в гостевой дом.
Подгруппа 2.
Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.
При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.
Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня наши подгруппы меняются местами.
Подгруппа 1 отправляется на сафари на снегоходах.
Подгруппа 2 отправляется в питомник хаски и оленей.
Обед.
Сбор вещей, освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».
Стоимость программы при двухместном размещении в номере и двухместной посадке на снегоходе – 27 500 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».