Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня

Приглашаем Вас на новогодние каникулы в трехдневный активный тур по Карелии - вас ждут самые разнообразные программы с

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас на новогодние каникулы в трехдневный активный тур по Карелии – вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь.
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Новогодние каникулы в Карелии, 3 дня
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Деревня Рубчойла
Деревня Рубчойла
Посетим этническую деревню, в которой испокон веков селились карелы
Мастер-класс
Мастер-класс
Научимся готовить национальное карельское блюдо
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Питомник хаски и оленей
Питомник хаски и оленей
Почувствуем себя настоящими каюерами при управлении собачьими упряжками

Программа тура по дням

1 день
Встреча, деревня Рубчойла

Прибытие в Карелию.

Завтрак в кафе города (шведский стол)

Трансфер в этническую деревню Рубчойла.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.

В этих местах испокон веков селились карелы.

Их потомки живут здесь и по сей день. 

По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.  

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.

Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Жители деревни жили весьма богато.

Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

Экскурсия.

Мастер-класс по приготовлению национального блюда.

Обед.

Трансфер в гостевой дом «Сандал»

Размещение в гостевом доме «Сандал».

Ужин.

Встреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня РубчойлаВстреча, деревня Рубчойла
2 день
Питомник или снегоходы

Завтрак.

Сегодня мы разделимся на две подгруппы.

Подгруппа 1.

Отправление в питомник хаски и оленей!

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Возвращение в гостевой дом.

Подгруппа 2.

Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. 

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Питомник или снегоходыПитомник или снегоходыПитомник или снегоходыПитомник или снегоходы
3 день
Снегоходы или питомник, отъезд

Завтрак.

Сегодня наши подгруппы меняются местами.

Подгруппа 1 отправляется на сафари на снегоходах.

Подгруппа 2 отправляется в питомник хаски и оленей.

Обед.

Сбор вещей, освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск.

Снегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъездСнегоходы или питомник, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».

Стоимость программы при двухместном размещении в номере и двухместной посадке на снегоходе – 27 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме Сандал
  • Транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Посещение этнической деревни Рубчойла
  • Мастер-класс
  • Посещение питомника хаски и оленей
  • Катание в упряжке трек 2,5 км
  • Сафари на снегоходах 2 часа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение бани с прорубью и самоваром с настоящим карельским иван-чаем
  • Прокат коньков и санок-ватрушек, лыж
  • Посещение заповедника и водопада Кивач
  • Посещение города Кондопога
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
2
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В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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