Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.

Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.

Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным.

По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни.

Их потомки живут здесь и по сей день.

Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе.

Завтрак.

Сегодня мы разделимся на две подгруппы.

Подгруппа 1.

Отправление в питомник хаски и оленей!

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.

Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности.

Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Возвращение в гостевой дом.

Подгруппа 2.

Вас ждет 2-часовое снегоходное сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.

При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.

Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!

Обед.

Свободное время.

Ужин.