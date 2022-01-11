Рождество на берегах Карельского озера

Экскурсионный тур «Рождество на берегах Карельского озера» на 6 дней

5
3 отзыва
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Рождество на берегах Карельского озера
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска. 

База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. 

Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами.

В народе это озеро называют Светлым. 

Это прекрасное место для любителей активного отдыха. 

Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное – здоровье. 

Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. 

Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.

Преимущества этого путешествия:

  • совершим обзорную экскурсию по Петрозаводску, посетим Дом куклы;
  • встретим Рождество;
  • посетим заповедник Кивач с его кдивительным одноименным водопадом;
  • побываем в Резиденцию Талви Укко – настоящего карельского Деда мороза;
  • прогуляемся по улочкам этнографической карельской деревушки – Рубчейла;
  • поучимся управлять финскими санями;
  • увидим питомник ездовых собак, самый большой в России;
  • отведаем традиционную карельскую кухню;
  • покормим ягелем с рук северных оленей.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, заповедник Кивач, питомник Хаски, оленья ферма

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.

Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00,  туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.

Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.

Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.

Программа активного отдыха «Дыхание севера» включает:

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.)  под руководством опытного инструктора. 

Сдача снаряжения, переодевание.

Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук

Чаепитие у костра с печеньем.

Трансфер до базы «Урозеро».

Размещение.

Обед, ужин в кафе.  

Прибытие, заповедник Кивач, питомник Хаски, оленья фермаПрибытие, заповедник Кивач, питомник Хаски, оленья фермаПрибытие, заповедник Кивач, питомник Хаски, оленья фермаПрибытие, заповедник Кивач, питомник Хаски, оленья ферма
2 день
Резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, мастер-класс

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию  карельского Деда Мороза Талвиукко».

Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
  • посещение подворья  с домашними животными
  • управление финскими санями
  • новогодний флешмоб
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
  • знакомство с экспозицией "Времена года - карельский календарь"

Возвращение на базу.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами  поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать  замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку  с рецептом.

Чаепитие с калитками

Резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, мастер-классРезиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, мастер-классРезиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, мастер-классРезиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, мастер-класс
3 день
Анимационная программа &quot;Новогодняя сказка&quot;, экскурсия на о. Кижи

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».

Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное  у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе.

Возможность покататься на лыжах, ватрушках,  погулять в сосновом лесу (доп.плата).

Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:

Экскурсия на о. Кижи. 

В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой».

Маршрут экскурсии:  отправка на автобусе в  с. Великая Губа -  отправка на  СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в  с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».

Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.  В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и  рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

В стоимость входит: трансфер база – с.  Великая Губа – база,  трансфер на  судне на воздушной подушке  до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову. 

Экскурсия на о. Кижи  бронируются при заказе тура, оплачивается на месте!  

Анимационная программа &quot;Новогодняя сказка&quot;, экскурсия на о. КижиАнимационная программа &quot;Новогодняя сказка&quot;, экскурсия на о. КижиАнимационная программа &quot;Новогодняя сказка&quot;, экскурсия на о. КижиАнимационная программа &quot;Новогодняя сказка&quot;, экскурсия на о. Кижи
4 день
Деревня Рубчейла, рождественский ужин

Завтрак в кафе.

Этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла.  

Деревня Рубчейла представляет собой уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя крестьянские дома и бани по-черному XIX века.

В программу входит: экскурсия по деревне,  выступление фольклорного коллектива в деревне Рубчейла.

Знакомство с фольклорной традицией Сямозерья.   

Обед с традиционными карельскими блюдами.

Рождественский ужин (без анимационной программы).

Деревня Рубчейла, рождественский ужинДеревня Рубчейла, рождественский ужинДеревня Рубчейла, рождественский ужинДеревня Рубчейла, рождественский ужин
5 день
Катание на снегоходе

Завтрак, обед и ужин  в кафе.

Отдых на базе.

Возможность покататься на лыжах, ватрушках,  погулять в сосновом лесу (доп.плата). 

Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура:

Поездки в  развлекательный центр на программу  катания на снегоходах «Снегоходный вираж».   Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.

Продолжительность программы 2 часа.

В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

Катание на снегоходах  и экскурсии бронируются  при заказе тура, оплачиваются на месте!

Катание на снегоходеКатание на снегоходеКатание на снегоходеКатание на снегоходе
6 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;, отъезд

Завтрак в кафе. Освобождение номеров.  

Трансфер в Петрозаводск.

Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время  экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки  Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по  набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Обед в ресторане.

Посещение городского  выставочного центра музея-заповедника  "Кижи".

Программа  «Северные святки»  с участием  Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».

Трансфер на вокзал. Отправление домой (поездом № 017).

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;, отъездОбзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;, отъездОбзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;, отъездОбзорная экскурсия по Петрозаводску, &quot;Дом куклы&quot;, отъезд

Проживание

Тур предусматривает на турбазе "Урозеро" (размещение в 2-х местных благоустроенных номерах в 2-х этажном коттедже).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в коттедже №3, руб.:

Двуместное размещение для взрослых – 34 000 руб./чел.;

Двуместное размещение для детей до 12 лет – 33 200 руб./чел.;

Размещение для взрослых на доп. месте – 30 900 руб./чел.;

Размещение на доп. месте для детей до 12 лет – 30 000 руб./чел.;

Размещение без места в номере для детей до 3 лет – 17 800 руб./чел.;

Одноместное размещение – 43 400 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение на базе отдыха
  • Питание по программе
  • Рождественский ужин
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Посещение питомника собак Хаски (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб. дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб. дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Взрослые и дети от 13 лет – 3 500 руб.
  • Дети от 7 до 12 лет – 1 750 руб.
  • Дети от 0 до 6 лет – бесплатно.
  • Катание на снегоходе: при посадке 2 человека на снегоходе – 3 400 руб. /чел. при посадке 1 человек на снегоходе – 4 700 руб. /чел.
  • При посадке 2 человека на снегоходе – 3 400 руб. /чел.
  • При посадке 1 человек на снегоходе – 4 700 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте): взрослый – 5 900 руб. /чел. дети до 17 лет – 5 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 5 900 руб. /чел.
  • Дети до 17 лет – 5 700 руб. /чел.
  • Стоимость аренды: прокат лыж – 150 руб. прокат ватрушек – 200 руб. коньки – 100 руб. русский бильярд – 200 руб. настольный теннис –150 руб.
  • Прокат лыж – 150 руб.
  • Прокат ватрушек – 200 руб.
  • Коньки – 100 руб.
  • Русский бильярд – 200 руб.
  • Настольный теннис –150 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
11 янв 2022
Спасибо большое. Великолепный тур. Отличные экскурсоводы, питание и проживание вполне соответствует цене. Что не понравилось- на базе не проложили лыжню. За вполне немаленькие деньги в бане нет ни полотенца ни фена ни чая. Все остальное прекрасно. Все очень радужные.
Л
16 янв 2019
Большое спасибо за тур, всё очень хорошо. Только прилетела из Москвы, поэтому пишу так поздно.
Гид и водитель замечательные, всё вовремя программа выполнена полностью. Гид очень беспокоилась за то, чтобы туристам было комфортно, конфликтов не было, гид вовремя гасила весь негатив, если он возникал.
Карелия конечно великолепна, очень порадовало то, что карелы очень бережно относятся к своим этническим корням и берегут их.
Все доброжелательны это не мало важно.
Информации о туре было достаточно, всё вовремя, спасибо большое за организацию.
Я много ездила в том числе очень много и по Европе, обслуживание на уровне. Гостиница конечно средне, но чистенько, кормят хорошо и достаточно, завтрак даже могут подать на 30 мин. раньше, чтобы туристы не давились сухими пайками. Спасибо им за это. Но за то гостиница в самом центре, центрее не бывает.
Я самая дальняя из туристов, всех в группе удивила что я из Крыма так далеко заехала.
Буду всем советовать.
Хочу в июне поехать в Питер, если всё будет хорошо попробуем поработать, я там была, но очень давно.
Ещё раз,спасибо! Удачи, здоровья.
Е
10 янв 2019
Заказывала тур по раннему бронированию. Впервые путешествовала с данным оператором. Я осталась полностью довольна, все было прекрасно. Очень быстро был оформлен тур, вовремя получила документы. Отдых был потрясающий.

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