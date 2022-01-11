База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска.
База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера.
Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами.
В народе это озеро называют Светлым.
Это прекрасное место для любителей активного отдыха.
Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное – здоровье.
Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе.
Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018.
Встреча группы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски.
Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.
Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа активного отдыха «Дыхание севера» включает:
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук
Чаепитие у костра с печеньем.
Трансфер до базы «Урозеро».
Размещение.
Обед, ужин в кафе.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвен Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
Возвращение на базу.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата).
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур:
Экскурсия на о. Кижи.
В программе: трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой».
Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».
Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о. Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачивается на месте!
Завтрак в кафе.
Этнографическая экскурсия в карельскую деревню Рубчейла.
Деревня Рубчейла представляет собой уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя крестьянские дома и бани по-черному XIX века.
В программу входит: экскурсия по деревне, выступление фольклорного коллектива в деревне Рубчейла.
Знакомство с фольклорной традицией Сямозерья.
Обед с традиционными карельскими блюдами.
Рождественский ужин (без анимационной программы).
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Отдых на базе.
Возможность покататься на лыжах, ватрушках, погулять в сосновом лесу (доп.плата).
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату, бронируется при покупке тура:
Поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж». Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Продолжительность программы 2 часа.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Катание на снегоходах и экскурсии бронируются при заказе тура, оплачиваются на месте!
Завтрак в кафе. Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой "Дом куклы" - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Обед в ресторане.
Посещение городского выставочного центра музея-заповедника "Кижи".
Программа «Северные святки» с участием Фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».
Трансфер на вокзал. Отправление домой (поездом № 017).
Тур предусматривает на турбазе "Урозеро" (размещение в 2-х местных благоустроенных номерах в 2-х этажном коттедже).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в коттедже №3, руб.:
Двуместное размещение для взрослых – 34 000 руб./чел.;
Двуместное размещение для детей до 12 лет – 33 200 руб./чел.;
Размещение для взрослых на доп. месте – 30 900 руб./чел.;
Размещение на доп. месте для детей до 12 лет – 30 000 руб./чел.;
Размещение без места в номере для детей до 3 лет – 17 800 руб./чел.;
Одноместное размещение – 43 400 руб./чел.
На зимних программах одежда имеет особое значение, она должна долго оставаться сухой и тёплой. Рекомендуем Вам взять с собой:
• тёплое нижнее х/б бельё, легкий и тёплый свитер, теплую куртку;
• обязательно зимнюю шапку (трикотажную вязаную или меховую);
• тёплые варежки или пару шерстяных перчаток;
• теплую, но не тесную (!) удобную обувь (на устойчивом невысоком каблуке);
• маленький рюкзак (для передвижения на лыжах);
• теплую жилетку (для привалов);
• шерстяные носки 2 пары;
• простые носки 2-3 пары.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.