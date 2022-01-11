Описание

База отдыха «Урозеро» расположена в уединенном и тихом месте, в экологически чистом районе Карелии, в 25 км от столицы республики Карелия, г. Петрозаводска.

База расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера.

Озеро Урозеро славится своей чистейшей водой, которая обладает и лечебными свойствами.

В народе это озеро называют Светлым.

Это прекрасное место для любителей активного отдыха.

Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное – здоровье.

Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе.

Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.

Преимущества этого путешествия: