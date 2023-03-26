Туры на 23 февраля – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Петрозаводске, цены от 12 375 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375 за человека
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
На автобусе
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
скидка
10%
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
4990044 910 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    26 марта 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
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    на природе, ради чего и брали этот тур. Был очень вкусный обед. На второй день из природных объектов был, если не ошибаюсь, только равнинный водопад Кивач и дендропарк. Набережная Петрозаводска больше запомнилась рассказом и комментариями Кирилла. Понравилась одна из скульптур. Усадьба местного деда мороза не сильно впечатлила. Местный музей, на мой взгляд, больше подходит для детей. Обед не такой вкусный, как в первый день. Из интересного питомник ездовых собак, рассказ о них со знанием дела. Последним объектом был Свято-Троицкий монастырь Александра. Хотя мы двигались в графике, времени на него не хватило. Местный гид, которая должна была провести экскурсию по монастырю, почему-то решила ограничиться походами по церковной лавке. Видимо она решила что мы поломники. Это было не уместно, не информативно, и не красиво. То немногое, что она все-таки сказала как гид, нам в автобусе рассказал Кирилл на подъезде к монастырь. В общем, концовочку смазали. Общая оценка 4 только из-за этого. Но поскольку запоминается последнее, в конце отзыва только о хорошем: Итог, гид Кирилл - 5+ баллов. Водитель Владимир - 5 баллов. Природа - 5 баллов.

    Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первыйДобрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый
  • Л
    Лидия
    26 февраля 2023
    Карельские истории: 2 дня в краю озёр
    Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
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    Удается в два дня посетить интересные места, что,возможно, не удалось бы успеть собственным ходом. Но при этом времени на объекте не всегда хватает, кажется,что ещё бы полчаса, тогда точно можно было бы успеть все. В общем,рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Туры на 23 февраля»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские истории: 2 дня в краю озёр
  2. Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
  3. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Курорт Марциальные воды
  5. Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Онежская набережная
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит тур в Петрозаводске в августе 2024
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