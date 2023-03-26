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на природе, ради чего и брали этот тур. Был очень вкусный обед. На второй день из природных объектов был, если не ошибаюсь, только равнинный водопад Кивач и дендропарк. Набережная Петрозаводска больше запомнилась рассказом и комментариями Кирилла. Понравилась одна из скульптур. Усадьба местного деда мороза не сильно впечатлила. Местный музей, на мой взгляд, больше подходит для детей. Обед не такой вкусный, как в первый день. Из интересного питомник ездовых собак, рассказ о них со знанием дела. Последним объектом был Свято-Троицкий монастырь Александра. Хотя мы двигались в графике, времени на него не хватило. Местный гид, которая должна была провести экскурсию по монастырю, почему-то решила ограничиться походами по церковной лавке. Видимо она решила что мы поломники. Это было не уместно, не информативно, и не красиво. То немногое, что она все-таки сказала как гид, нам в автобусе рассказал Кирилл на подъезде к монастырь. В общем, концовочку смазали. Общая оценка 4 только из-за этого. Но поскольку запоминается последнее, в конце отзыва только о хорошем: Итог, гид Кирилл - 5+ баллов. Водитель Владимир - 5 баллов. Природа - 5 баллов.