1 день

Прибытие в Петрозаводск. Деревни Кинерма и Колатсельга. Водопад «Белые мосты»

09:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

Завтрак в кафе города.

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10:00 Выезд из города по трассе в направлении г. Сортавала.

11:00 Остановка в д. Маньга, осмотр часовни Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся примером северного деревянного зодчества второй половины 18 века.

Движемся дальше, заезжаем в историческую карельскую деревню Кинерма (входит в топ самых уютных деревень России).

Экскурсия по деревне и осмотр старинных северных домов.

13:00 Обед из блюд карельской кухни в деревенском доме.

Подкрепившись, продолжаем движение по трассе к Ладожскому озеру.

15:00 Заезжаем в д. Колатсельга.

Здесь мы осмотрим развалины Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).

Продолжаем путешествие.

17:00 Сворачиваем с асфальта и въезжаем на лесную дорогу, которая становится труднопроходимой для обычного транспорта — преодолеваем её.

В конце маршрута мы подъедем к водопаду «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название — Юканкоски.

Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии — почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.

По желанию можно осмотреть финскую противотанковую линию обороны «Зубы дракона», построенную перед «зимней» финской войной 1939 года.

19:00–20:00 Прибытие на базу отдыха, размещение со всеми удобствами, ужин.