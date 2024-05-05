Вы промчитесь по северу Карелии и увидите всю красоту этих мест: деревянные церкви, водопад «Белые мосты», горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады реки Тохмайоки. Тур проводится в любые даты для групп от 2 человек.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Деревни Кинерма и Колатсельга. Водопад «Белые мосты»
09:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.
Завтрак в кафе города.
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10:00 Выезд из города по трассе в направлении г. Сортавала.
11:00 Остановка в д. Маньга, осмотр часовни Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся примером северного деревянного зодчества второй половины 18 века.
Движемся дальше, заезжаем в историческую карельскую деревню Кинерма (входит в топ самых уютных деревень России).
Экскурсия по деревне и осмотр старинных северных домов.
13:00 Обед из блюд карельской кухни в деревенском доме.
Подкрепившись, продолжаем движение по трассе к Ладожскому озеру.
15:00 Заезжаем в д. Колатсельга.
Здесь мы осмотрим развалины Тулмозерского железоделательного завода, построенного в 1896 г. акционерным обществом «Сталь», в акционерах которого был Великий Князь Пётр Николаевич (внук Николая I).
Продолжаем путешествие.
17:00 Сворачиваем с асфальта и въезжаем на лесную дорогу, которая становится труднопроходимой для обычного транспорта — преодолеваем её.
В конце маршрута мы подъедем к водопаду «Белые мосты» на реке Кулисмайоки, второе его название — Юканкоски.
Водопад является самым высоким водопадом на южной части Карелии — почти 19 м, что на 8 м выше самого популярного и широко известного водопада Кивач.
По желанию можно осмотреть финскую противотанковую линию обороны «Зубы дракона», построенную перед «зимней» финской войной 1939 года.
19:00–20:00 Прибытие на базу отдыха, размещение со всеми удобствами, ужин.
Горный парк «Рускеала». Мраморный каньон. Водопады на реке Тохмайоки
09:00 Подъем, завтрак.
10:00 Выезд в горный парк «Рускеала».
Изначально — это мраморные ломки, разработанные еще в XVII веке.
Рускеальским мрамором отделаны стены Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Индивидуальная экскурсия по мраморному каньону.
13:00 Посетим «Рускеальские» водопады на реке Тохмайоки, где проходили съемки классического фильма «А зори здесь тихие».
14:00 Двигаемся по дороге, проложенной финнами вдоль ладожских шхер (фьордов, заливов) — остановки для фото (прекрасные виды Ладоги и заливов).
Заезжаем на обед на форелевую ферму.
Обед в ресторане.
Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.
16:00 Движение в Петрозаводск.
19:00 Прибытие в Петрозаводск, ужин в кафе города.
Трансфер на вокзал (по требованию).
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха со всеми удобствами (подробности уточняйте при бронировании тура).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
|При посадке 3 участника в машине + инструктор
|33 625 руб.
|При посадке 2 участника в машине + инструктор
|38 750 руб.
Варианты проживания
База отдыха
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Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
- Проживание в гостиницах, лесных отелях или гостевых домах по программе
- Питание по программе на всём протяжении маршрута
- Водный транспорт
- Входные платы и экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак. Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие — выше косточки) или высокие кожаные берцы. Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки — можно будет надевать в лагерях. Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.
4. Верхняя одежда:
- туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
- брюки — лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
- спортивный пуховик — для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
- шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.
5. Нижняя одежда:
- свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
- пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
- лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка — в качестве ночной пижамы;
- нательное белье;
- плавки, если захотите искупаться.
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
- полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
- средства защиты от насекомых — комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии). Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи. Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Каковы правила техники безопасности на джип-турах?
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните — камни под водой очень скользкие.
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- На протяжении маршрута — прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам — это в Ваших же интересах.
- Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
- К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
- К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
- Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне — вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
- При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорой стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными — они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
- На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
- Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека — коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
- Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
- Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
- Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства — инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
- При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
- Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие будут автомобили?
Автомобили: TOYOTA Land Cruiser 70, 80, 90, Jeep Grand Cherokee.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой, поэтому все было нормально)
А так все было очень круто:
Еда очень вкусная и разнообразная
Инструкторы опытные и интересные люди
С погодой повезло
В общем спасибо за поездку!