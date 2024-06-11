Карельский Новый год на берегу озера Сандал

Откройте для себя зимнюю сказку Карелии в увлекательном новогоднем туре! В этом путешествии вас ждёт обзорная экскурсия по заснеженному Петрозаводску с прогулкой по набережной Онежского озера, посещение одного из крупнейших
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равнинных водопадов Европы и уютный отдых на базе с зимними забавами.

Посещение питомника хаски и северных оленей подарит незабываемые эмоции от катания на упряжке и общения с этими замечательными животными.

И в завершение — экскурсия в горный парк Рускеала, знаменитый своими мраморными карьерами, откуда добывался камень для величайших сооружений Санкт-Петербурга. Это то самое путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь.

5
3 отзыва
Карельский Новый год на берегу озера Сандал
Карельский Новый год на берегу озера Сандал
Карельский Новый год на берегу озера Сандал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыха

08:00 — Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.
Во время экскурсии по городу вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.
Здесь, по указу Петра Великого были построены первые оружейные заводы, а потомки кузнеца Илмаринена — творца чудо мельницы «Сампо», ковали славу Российской армии и флота, отливая лучшие пушки, якоря, пищали, ружья, шпаги, пистолеты.
Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера с уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников – подаренных городами-побратимами «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка».
Трансфер на базу отдыха.
По пути на базу отдыха посетите знаменитый водопад Кивач. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад является вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского).
Сделаете пару ярких фото и отправитесь на базу отдыха.
Заселение.
Ужин.
Петрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыхаПетрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыхаПетрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыха
2 день

Свободный день

Завтрак.

Снегоходное сафари за доп. плату.

Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лестная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. Снегоходы заберут Вас прямо от дверей номера!

Пока ожидаете отправления группы, есть возможность поучаствовать в зимних развлечениях:

  • прокатиться с зимней горки;
  • взять коньки и отправиться на каток;
  • покататься на ватрушках;
  • согреться горячим глинтвейном или ягодным морсом.

Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят энергией для будущих достижений!

Обед.

Свободное время.

Подготовка к встрече 2025 года.

Новогодний банкет (за доп. плату по меню). Вам заранее будет направлено меню для составления банкета.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Питомник ездовых собак

Поздний завтрак.

Отправление в питомник хаски и северных оленей (с катанием в упряжке трек 2,7 км).

Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс!

Вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

Вас ждёт знакомство с красавцами северными оленями. Оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

Возвращение на базу отдыха.

Обед.

Свободное время.

Ужин.

Новогодний квиз (2 часа). Вы точно откроете для себя что-то новое и насладитесь дружеской веселой атмосферой во время игры!

Питомник ездовых собакПитомник ездовых собакПитомник ездовых собак
4 день

Рускеала

Завтрак.

Сбор вещей.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию в горный парк Рускеала.

Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.

Из рускеальских каменоломен «выросли» Чесменский обелиск и Орловские ворота Царского Села, колонны Гатчинского дворца и памятник «Румянцева победам» на набережной Невы, столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа.

Здесь, трудами местных мастеровых, были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор.

На обратном пути вы заедете на Тохминские водопады и сможете сделать много красивых фотографий.

Есть возможность поехать домой из г. Сортавалы. В таком случае, завершение программы в 17:00.

Возвращение в г. Петрозаводск.

21:00 — Окончание программы.

РускеалаРускеалаРускеала

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияДвухместное размещениеТрёхместное размещение
Гостевой дом «Сандал»

взрослый — 52 900

ребенок 6-12 лет (основное место) — 44 400

ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
Домик-глэмп «Сандал»

взрослый — 55 600

ребенок 6-12 лет (основное место) — 47 700

ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
Семейный домик-глэмп «Сандал»

взрослый — 65 400

ребенок 6-12 лет (основное место) — 56 700

ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700

взрослый — 58 300

ребенок 6-12 лет (основное место) — 49 600

ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700

При заезде взимается залог 1500 руб. за номер, который возвращается при выезде.

Варианты проживания

Гостевой дом «Сандал»

3 ночи
Гостевой дом имеет большую площадь, состоящую из 6 отдельных номеров, кухни, большого зала с детской игровой зоной и комнатой отдыха.
В каждом номере находятся все необходимые удобства для комфортного проживания и отдыха.
Все номера оборудованы:
  • туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем;
  • большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами;
  • ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей;
  • балконами с видом на озеро или лес.
Дом целиком изготовлен из дерева, очень экологичный и безопасный.
Имеет автономную канализационную станцию высокой биологической очистки, современное отопление и освещение, с использованием энергосберегающих технологий, оборудован видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, полностью соответствует самым высоким современным стандартам качества.
Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»Гостевой дом «Сандал»

Домик-глэмп «Сандал»

3 ночи

Уютные, современные домики-глэмпы с панорамными окнами в пол построены в 2023 году.

Каждый домик предназначен для 1-2 гостей.

Возможна установка 1 детского дополнительного места.

В домике:

  • удобства (душ, туалет);
  • мини-кухня;
  • двуспальная кровать;
  • панорамное окно с видом на лес и озеро;
  • терраса с лежаками.

Также доступны беседки, мангалы и все дополнительные услуги базы отдыха.

Домик-глэмп «Сандал»Домик-глэмп «Сандал»Домик-глэмп «Сандал»

Семейный домик-глэмп «Сандал»

3 ночи

Каждый домик предназначен для 3-4 гостей.

В домике:

  • удобства (душ, туалет);
  • мини-кухня;
  • двуспальная кровать;
  • раскладной диван;
  • панорамное окно с видом на лес и озеро;
  • терраса с лежаками.
Семейный домик-глэмп «Сандал»Семейный домик-глэмп «Сандал»Семейный домик-глэмп «Сандал»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 дня/3 ночи
  • Транспортное обслуживание, указанное в программе
  • Трансфер на ж/д вокзал в последний день тура
  • Питание (4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение питомника хаски и северных оленей
  • Катание в собачьей упряжке трек 2,7 км
  • Посещение и экскурсия по горному парку «Рускеала»
  • Входная плата на Тохминские водопады
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Сафари на снегоходах
  • Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
11 июн 2024
Оформляли тур в Карелию в "Большой Стране". За несколько дней до выезда оказалось, что группа не набралась и мы поначалу расстроились, но нам подобрали индивидуальную программу в те же деньги
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и получилось даже лучше. Все было сделано под наши желания, встреча на вокзале, трансфер на базу отдыха, сопровождение по программе тура. Все было безупречно, получили море эмоций и впечатлений. Спасибо за столь высокую организацию тура!

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П
3 сен 2023
Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))
О
15 авг 2023
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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