Программа тура по дням
Петрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыха
Свободный день
Завтрак.
Снегоходное сафари за доп. плату.
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лестная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. Снегоходы заберут Вас прямо от дверей номера!
Пока ожидаете отправления группы, есть возможность поучаствовать в зимних развлечениях:
- прокатиться с зимней горки;
- взять коньки и отправиться на каток;
- покататься на ватрушках;
- согреться горячим глинтвейном или ягодным морсом.
Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят энергией для будущих достижений!
Обед.
Свободное время.
Подготовка к встрече 2025 года.
Новогодний банкет (за доп. плату по меню). Вам заранее будет направлено меню для составления банкета.
Питомник ездовых собак
Поздний завтрак.
Отправление в питомник хаски и северных оленей (с катанием в упряжке трек 2,7 км).
Пришло время насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс!
Вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
Вас ждёт знакомство с красавцами северными оленями. Оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
Возвращение на базу отдыха.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Новогодний квиз (2 часа). Вы точно откроете для себя что-то новое и насладитесь дружеской веселой атмосферой во время игры!
Рускеала
Завтрак.
Сбор вещей.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в горный парк Рускеала.
Горный парк «Рускеала» — единственный комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии, туристский объект, расположенный в Южной Карелии.
Из рускеальских каменоломен «выросли» Чесменский обелиск и Орловские ворота Царского Села, колонны Гатчинского дворца и памятник «Румянцева победам» на набережной Невы, столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа.
Здесь, трудами местных мастеровых, были выломаны плиты для облицовки зданий и залов Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Но самым величественным и знаменитым памятником мрамору Рускеалы стал Исаакиевский собор.
На обратном пути вы заедете на Тохминские водопады и сможете сделать много красивых фотографий.
Есть возможность поехать домой из г. Сортавалы. В таком случае, завершение программы в 17:00.
Возвращение в г. Петрозаводск.
21:00 — Окончание программы.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Двухместное размещение
|Трёхместное размещение
|Гостевой дом «Сандал»
взрослый — 52 900
ребенок 6-12 лет (основное место) — 44 400
ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
|Домик-глэмп «Сандал»
взрослый — 55 600
ребенок 6-12 лет (основное место) — 47 700
ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
|Семейный домик-глэмп «Сандал»
взрослый — 65 400
ребенок 6-12 лет (основное место) — 56 700
ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
взрослый — 58 300
ребенок 6-12 лет (основное место) — 49 600
ребенок 6-12 лет (дополнительное место) — 37 700
При заезде взимается залог 1500 руб. за номер, который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом «Сандал»
- туалетными комнатами с душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и полотенцесушителем;
- большие и комфортабельны комнаты для двоих с удобными кроватями, шкафами, комодами;
- ТВ, возможностью установки дополнительных кроватей;
- балконами с видом на озеро или лес.
Домик-глэмп «Сандал»
Уютные, современные домики-глэмпы с панорамными окнами в пол построены в 2023 году.
Каждый домик предназначен для 1-2 гостей.
Возможна установка 1 детского дополнительного места.
В домике:
- удобства (душ, туалет);
- мини-кухня;
- двуспальная кровать;
- панорамное окно с видом на лес и озеро;
- терраса с лежаками.
Также доступны беседки, мангалы и все дополнительные услуги базы отдыха.
Семейный домик-глэмп «Сандал»
Каждый домик предназначен для 3-4 гостей.
В домике:
- удобства (душ, туалет);
- мини-кухня;
- двуспальная кровать;
- раскладной диван;
- панорамное окно с видом на лес и озеро;
- терраса с лежаками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 дня/3 ночи
- Транспортное обслуживание, указанное в программе
- Трансфер на ж/д вокзал в последний день тура
- Питание (4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
- Посещение водопада Кивач
- Посещение питомника хаски и северных оленей
- Катание в собачьей упряжке трек 2,7 км
- Посещение и экскурсия по горному парку «Рускеала»
- Входная плата на Тохминские водопады
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер от/до аэропорта
- Сафари на снегоходах
- Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.