1 день

Петрозаводск. Водопад Кивач. Трансфер на базу отдыха

08:00 — Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.

Во время экскурсии по городу вы узнаете историю улиц, зданий, площадей и парков города познакомитесь с более трехсотлетней историей города.

Здесь, по указу Петра Великого были построены первые оружейные заводы, а потомки кузнеца Илмаринена — творца чудо мельницы «Сампо», ковали славу Российской армии и флота, отливая лучшие пушки, якоря, пищали, ружья, шпаги, пистолеты.

Вы увидите знаменитый архитектурный ансамбль Круглой площади, побываете в Губернаторском саду, на Соборной площади и у кафедрального Собора Александра Невского.

Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера с уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников – подаренных городами-побратимами «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка».

Трансфер на базу отдыха.

По пути на базу отдыха посетите знаменитый водопад Кивач. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад является вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского).

Сделаете пару ярких фото и отправитесь на базу отдыха.

Заселение.

Ужин.