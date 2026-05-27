Увидеть, узнать и понять всё самое главное и интересное
Наша цель — показать вам красивые уголки города и рассказать о важных событиях, произошедших здесь.
Вы пройдёте по одной из первых улиц Ростова-на-Дону, насладитесь атмосферой нарядной набережной и увидите руины старинных зданий в центре.
Мы расскажем о тачанке-ростовчанке, забастовках рабочих в начале 20 века и жизни горожан в прошлом и сегодня.
Описание экскурсии
Памятник «Тачанка-Ростовчанка» — символ гражданской войны. Вы узнаете, о какой тачанке поётся в советской песне, погрузитесь в историю города и получите открытку на память.
Набережная реки Дон с потрясающими видами и уютными парками, где можно насладиться окружающей красотой и сделать отличные фотографии.
Обзорная площадка на улице Седова. Вы полюбуетесь панорамой города и поймёте, почему эта смотровая наполовину дореволюционная и наполовину советская.
Парамоновские склады — место, напоминающее о промышленном прошлом Ростова-на-Дону. Вы оцените особое очарование руин каменных зданий 19 века в центре города и бирюзовых родников.
Переулок Соборный — одна из первых улиц города. Здесь каждый камень хранит в себе дыхание истории.
Памятник стачке 1902 года. Он напоминает о трудовой и боевой доблести ростовчан и посвящён ненасильственному сопротивлению, ставшему примером для всей России.
Пушкинская улица с аккуратными дорожками и ухоженными кустами и деревьями. Это любимое место для прогулок местных жителей.
Пространство «Вокруг центр», где история и современность гармонично переплетаются. Вы прогуляетесь по узким улочкам этого района, полюбуетесь архитектурой и, если захотите, зайдёте в понравившееся заведение.
Организационные детали
От локации до локации вы поедете на микроавтобусе. В каждой точке прогуляетесь и послушаете истории и легенды, которые расскажет гид
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы — одна из старейших туристических компаний в Ростове-на-Дону. Получаем огромное удовольствие от знакомства людей с этим прекрасным городом. Стремимся открывать новые грани Ростова-на-Дону и дарить людям положительные эмоции. Когда проводим экскурсии, мы словно становимся актёрами на сцене. Поэтому с нами вам никогда не будет скучно! Будем рады видеть вас!