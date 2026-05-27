Наша цель — показать вам красивые уголки города и рассказать о важных событиях, произошедших здесь. Вы пройдёте по одной из первых улиц Ростова-на-Дону, насладитесь атмосферой нарядной набережной и увидите руины старинных зданий в центре. Мы расскажем о тачанке-ростовчанке, забастовках рабочих в начале 20 века и жизни горожан в прошлом и сегодня.

Описание экскурсии

Памятник «Тачанка-Ростовчанка» — символ гражданской войны. Вы узнаете, о какой тачанке поётся в советской песне, погрузитесь в историю города и получите открытку на память.

Набережная реки Дон с потрясающими видами и уютными парками, где можно насладиться окружающей красотой и сделать отличные фотографии.

Обзорная площадка на улице Седова. Вы полюбуетесь панорамой города и поймёте, почему эта смотровая наполовину дореволюционная и наполовину советская.

Парамоновские склады — место, напоминающее о промышленном прошлом Ростова-на-Дону. Вы оцените особое очарование руин каменных зданий 19 века в центре города и бирюзовых родников.

Переулок Соборный — одна из первых улиц города. Здесь каждый камень хранит в себе дыхание истории.

Памятник стачке 1902 года. Он напоминает о трудовой и боевой доблести ростовчан и посвящён ненасильственному сопротивлению, ставшему примером для всей России.

Пушкинская улица с аккуратными дорожками и ухоженными кустами и деревьями. Это любимое место для прогулок местных жителей.

Пространство «Вокруг центр», где история и современность гармонично переплетаются. Вы прогуляетесь по узким улочкам этого района, полюбуетесь архитектурой и, если захотите, зайдёте в понравившееся заведение.

