Поедем по красивому Рыбинску и будем останавливаться во всех значимых и ярких местах. Обязательно буду рассказывать — о первых местных купцах и промышленниках, о славных моментах истории, об императрице Екатерине II и многом-многом другом.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Наш веломаршрут состоит из трёх частей. Проехав все локации, вы поймёте, какой путь прошёл город от поселения Усть-Шексна и восстания волхвов до современного Рыбинска.

Первая часть — от Волжской набережной до памятника Людвигу Нобелю. Вы увидите дом, в котором ночевал Иоанн Кронштадтский, первый в России железобетонный шлюз, Спасо-Преображенский собор с могилой Родиона Путятина, мельницу купца Калашникова.

Вторая часть — от Соборной площади до пожарной каланчи. По пути — купеческие усадьбы, новая и старая хлебные биржи, Ленин в зимнем наряде и скульптура «Остап Бендер и беспризорник».

Третья часть — в сторону улицы Пушкина. Проедем мимо Карякинского парка, польского костёла, Дома художников и железнодорожного вокзала.

