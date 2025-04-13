Поедем по красивому Рыбинску и будем останавливаться во всех значимых и ярких местах.
Обязательно буду рассказывать — о первых местных купцах и промышленниках, о славных моментах истории, об императрице Екатерине II и многом-многом другом.
Описание экскурсии
Наш веломаршрут состоит из трёх частей. Проехав все локации, вы поймёте, какой путь прошёл город от поселения Усть-Шексна и восстания волхвов до современного Рыбинска.
Первая часть — от Волжской набережной до памятника Людвигу Нобелю. Вы увидите дом, в котором ночевал Иоанн Кронштадтский, первый в России железобетонный шлюз, Спасо-Преображенский собор с могилой Родиона Путятина, мельницу купца Калашникова.
Вторая часть — от Соборной площади до пожарной каланчи. По пути — купеческие усадьбы, новая и старая хлебные биржи, Ленин в зимнем наряде и скульптура «Остап Бендер и беспризорник».
Третья часть — в сторону улицы Пушкина. Проедем мимо Карякинского парка, польского костёла, Дома художников и железнодорожного вокзала.
Организационные детали
- Вы едете на своих велосипедах
- Протяжённость маршрута — около 10 км
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 741 туриста
Меня зовут Наталья. Я родилась и живу в Рыбинске, с юных лет увлекаюсь краеведением. Обожаю свой город и горжусь его историей. С огромным удовольствием проведу экскурсию для гостей Рыбинска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная пешеходная экскурсия, спасибо большое Наталье, вы сделали чудесным мой день! Наталья пошла навстречу и вместо велосипедной прогулки на завтра (велосипеда у меня не было), провела в удобное для меня
Б
Очень рекомендую и Наталью, и формат велопрогулки. 2 часа пролетели совершенно незаметно, мы даже не устали. Очень много информации, поданой в доступной форме даже для детей. Благодаря Наталье впечатления от города очень и очень положительные!
Всегда интересно посмотреть на свой город с другой стороны. Зачастую, люди живут и не знают об истории родных земель. До сегодняшнего дня и я была в рядах незнаек… но Наталья
Е
Первое знакомство с городом произвело самые хорошие впечатления. Мы выбрали велосипедный маршрут в обществе гида Натальи и остались очень довольны её профессионализмом. Интересный маршрут, много остановок в знаковых для города местах, увлекательный рассказ человека, знающего и любящего родной край останутся доброй памятью о Рыбинске. Рекомендуем гида! 👍🏻👍🏻👍🏻
Н
Необычный формат экскурсии на велосипеде оказался очень увлекательным. Мы передвигались по городу и на велосипедах и пешком. На каждой интересной локации мы делали остановку, и Наталья рассказывала нам о городе. Наталья прекрасный экскурсовод, время с ней пролетело незаметно. Я рекомендую экскурсию всем, кто умеет кататься на велосипеде.
О
К сожалению, погода не позволила насладиться экскурсией по Рыбинску на велосипедах, так как шел дождь. Но состоялась пешая экскурсия! Было интересно, познавательно и даже весело! Ни один вопрос, возникающий по мере нашей прогулки и знакомству с городом, не остался без ответа, не поставил Наталью в тупик. Рекомендую.
