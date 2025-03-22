Мицульский хребет, расположенный на юге острова, — место не только красивое, но и исторически значимое. Вы проедете по заснеженной дороге, полюбуетесь лесом. Увидите старые японские тоннели и познакомитесь с их прошлым. А со смотровой площадки откроете впечатляющий вид на Южно-Сахалинск и окрестности.
Описание экскурсии
- Отправляемся от площади Победы и едем за село Ёлочки, где начнётся наш увлекательный маршрут.
- В поездке на снегоходах вы исследуете заброшенную железную дорогу и старые таинственные тоннели эпохи японского господства. Узнаете, как и зачем их построили.
- И главное — побываете на самой высокой точки хребта, пике Мицуля. С его вершины вы увидите город с новой стороны. Перед вами откроется панорамный вид на весь Сусунайский хребет, горнолыжный комплекс «Горный воздух», а также прилегающие к нему сёла: Березняки, Троицкое, Дальнее, Ново-Александровка.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер до точки старта маршрута и обратно, сопровождение инструктора, поездка на снегоходе, аренда шлема и очков (можно взять свои), горячий чай и сладости. Цена указана за двухместный снегоход.
- Поездка проходит на Mitsubishi Delica или аналогичном транспорте.
- Принять участие в программе могут и взрослые, и дети — маршрут простой, не требует специальных навыков.
- Сопровождать вас будет один из гидов-инструкторов нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 97 туристов
Мы являемся туроператором по Сахалину и Курильским островам. Наши опытные гиды расскажут историю края и сделают вашу поездку ещё насыщенней! С нами вам не придётся ни о чём беспокоиться. МыЗадать вопрос
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