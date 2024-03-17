Н Наталья Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

А Алла Сахалин и Итуруп: большой поход Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Д Дмитрий Сахалин и Итуруп: большой поход Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Сахалин и Итуруп: большой поход Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

А Александр Кунашир - «черный» остров Курильской гряды Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

А Александр Зимний остров Итуруп В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами, другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.

А Александр Зимний остров Итуруп Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!

Ю Юлия Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Е Екатерина Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

С Светлана Кунашир - «черный» остров Курильской гряды Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

О Оксана Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

Д Дмитрий Кунашир - «черный» остров Курильской гряды От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

К Константин Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

С Светлана Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.