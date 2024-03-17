Туры в городах Сахалинской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Сахалинской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
42600
₽
за чел.
В этом туре вы отправитесь отдыхать на остров Сахалин. Вы прогуляетесь по городу, посетите знаменитый маяк Анива, узнаете как добывать устриц, увидите...
5
3 отзыва
от
93000
₽
за чел.
Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света. Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на ...
Водные прогулки
5
1 отзыв
от
139000
₽
за чел.
Приглашаем вас провести новогодние каникулы на Южно-Сахалинске и острове Итуруп, где вы услышите шум зимнего моря и увидите ледопады! В программе вас ...
5
3 отзыва
от
21258
₽
за чел.
В этом туре вы сможете насладиться зимним Сахалином. В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка. А еще в...
4.7
3 отзыва
от
92000
₽
за чел.
Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его да...
5
3 отзыва
136000
₽
за чел.
На Сахалине и Курильских островах невероятное разнообразие морских продуктов и деликатесов. У вас есть уникальная возможность получить истинное гастро...
Гастрономические туры
5
3 отзыва
136000
₽
за чел.
На Сахалине и Курильских островах невероятное разнообразие морских продуктов и деликатесов. У вас есть уникальная возможность получить истинное гастро...
5
3 отзыва
от
54100
₽
за чел.
Путешествие по Сахалину — это неизведанный мир удивительной природы, побережье Тихого океана, морские деликатесы, экскурсии с профессиональным гидом и...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
170000
₽
за чел.
Далекие Кунашир и Шикотан приглашают в гости! Мы отправимся в путешествие на теплоходе по Охотскому морю, посетим действующие вулканы, полюбуемся заво...
5
1 отзыв
280000
₽
за чел.
Осеннее путешествие на три Курильских острова, которое подарит яркие эмоции и надолго останется в памяти! Мы выйдем в Охотское море на теплоходе, посе...
5
1 отзыв
265000
₽
за чел.
Бескрайний Тихий океан, фумарольные поля вулканов, живописные бухты и невероятные панорамы — лишь малая часть того, что ждет нас в этом туре. Мы побыв...
5
3 отзыва
68000
₽
за чел.
Шикотан негласно признан самым живописным островом Курильских островов. Сюда приезжали художники, здесь снимали фильмы, а сейчас сюда стремятся фотогр...
5
3 отзыва
49000
₽
за чел.
Сахалин ― крупнейший остров России. Маршрут проходит вокруг Тонино-Анивского полуострова, по побережью залива Анива и Охотского моря. Главное богатств...
5
3 отзыва
140000
₽
за чел.
Приглашаем в поход по трем красивейшим островам Курильской гряды — Кунаширу, Шикотану и Итурупу. Курильские острова — это огнедышащая земля, действующ...
5
3 отзыва
от
187600
₽
за чел.
Отправляйтесь с нами в захватывающее приключение по самым загадочным островам России: Сахалин, Кунашир и Итуруп. Исследуйте вулканические пейзажи и фу...
5
3 отзыва
от
97000
₽
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным Курильским островам! Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескр...
5
3 отзыва
от
138000
₽
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным Курильским островам! Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескр...
Последние отзывы о турах по Сахалинской области
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
- ААлександр15 января 2024В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами, другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.
- ААлександр15 января 2024Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ЕЕкатерина10 января 2024Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаковСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ЕЕлена27 июня 2022Огромное спасибо, поездка просто??? Слов не хватает?