Авторские туры по Сахалинской области

Туры в городах Сахалинской области

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Южно-Сахалинск
Южно-Курильск

Обзорные по городам

Знакомство с далеким Сахалином
Знакомство с далеким Сахалином
5
3 отзыва
от
42600
за чел.
В этом туре вы отправитесь отдыхать на остров Сахалин. Вы прогуляетесь по городу, посетите знаменитый маяк Анива, узнаете как добывать устриц, увидите...
Южно-Сахалинск
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
5
3 отзыва
от
93000
за чел.
Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света. Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на ...
Южно-Сахалинск

Водные прогулки

Новогодний Сахалин и Итуруп
Новогодний Сахалин и Итуруп
5
1 отзыв
от
139000
за чел.
Приглашаем вас провести новогодние каникулы на Южно-Сахалинске и острове Итуруп, где вы услышите шум зимнего моря и увидите ледопады! В программе вас ...
Южно-Курильск
Яркая сахалинская зима
Яркая сахалинская зима
5
3 отзыва
от
21258
за чел.
В этом туре вы сможете насладиться зимним Сахалином. В короткой, но насыщенной программе запланирована поездка на снегоходах и зимняя рыбалка. А еще в...
Южно-Сахалинск
Новый год на Сахалине
Новый год на Сахалине
4.7
3 отзыва
от
92000
за чел.
Сахалин – уникальный регион, который интересен не только летом, но и зимой! Здесь можно покорить горы, вдохнуть океан и попробовать на вкус все его да...
Южно-Сахалинск
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
5
3 отзыва
136000
за чел.
На Сахалине и Курильских островах невероятное разнообразие морских продуктов и деликатесов. У вас есть уникальная возможность получить истинное гастро...
Южно-Сахалинск

Гастрономические туры

Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
5
3 отзыва
136000
за чел.
На Сахалине и Курильских островах невероятное разнообразие морских продуктов и деликатесов. У вас есть уникальная возможность получить истинное гастро...
Южно-Сахалинск
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
5
3 отзыва
от
54100
за чел.
Путешествие по Сахалину — это неизведанный мир удивительной природы, побережье Тихого океана, морские деликатесы, экскурсии с профессиональным гидом и...
Южно-Сахалинск

Экскурсионные туры на несколько дней

Путешествие на Кунашир и Шикотан
Путешествие на Кунашир и Шикотан
5
1 отзыв
170000
за чел.
Далекие Кунашир и Шикотан приглашают в гости! Мы отправимся в путешествие на теплоходе по Охотскому морю, посетим действующие вулканы, полюбуемся заво...
Южно-Курильск
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
5
1 отзыв
280000
за чел.
Осеннее путешествие на три Курильских острова, которое подарит яркие эмоции и надолго останется в памяти! Мы выйдем в Охотское море на теплоходе, посе...
Южно-Курильск
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
5
1 отзыв
265000
за чел.
Бескрайний Тихий океан, фумарольные поля вулканов, живописные бухты и невероятные панорамы — лишь малая часть того, что ждет нас в этом туре. Мы побыв...
Южно-Курильск
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
5
3 отзыва
68000
за чел.
Шикотан негласно признан самым живописным островом Курильских островов. Сюда приезжали художники, здесь снимали фильмы, а сейчас сюда стремятся фотогр...
Южно-Курильск
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
Поход по Сахалину. Тонино-Анивское кольцо
5
3 отзыва
49000
за чел.
Сахалин ― крупнейший остров России. Маршрут проходит вокруг Тонино-Анивского полуострова, по побережью залива Анива и Охотского моря. Главное богатств...
Южно-Сахалинск
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
5
3 отзыва
140000
за чел.
Приглашаем в поход по трем красивейшим островам Курильской гряды — Кунаширу, Шикотану и Итурупу. Курильские острова — это огнедышащая земля, действующ...
Южно-Курильск
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
12 дней на островах: Сахалин - Кунашир - Итуруп
5
3 отзыва
от
187600
за чел.
Отправляйтесь с нами в захватывающее приключение по самым загадочным островам России: Сахалин, Кунашир и Итуруп. Исследуйте вулканические пейзажи и фу...
Южно-Сахалинск
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
5
3 отзыва
от
97000
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным Курильским островам! Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескр...
Южно-Сахалинск
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
10 дней на островах: Шикотан - Кунашир
5
3 отзыва
от
138000
за чел.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным Курильским островам! Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескр...
Южно-Сахалинск

Последние отзывы о турах по Сахалинской области

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сахалин и Итуруп: большой поход
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска встретил нас, снабдил документами, другой представитель встретил в аэропорте Курильска и хорошо организовал все мероприятия. Никаких проблем за все время тура я не испытал. Гостиница и администратор тоже хороши. В общем только положительные эмоции, никаких огорчений и расстройств. Отдых на Итурупе мне понравился и практический результат не разошелся с ожидаемым.
    В общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-СахалинскаВ общем и целом все понравилось. Организация работы на пять баллов. Ваш представитель в аэропорте Южно-Сахалинска
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Зимний остров Итуруп
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на снегоходах, бухта Касатка и Тихий океан! Масса незабываемых впечатлений и ни с чем не сравнимый зимний запах охотского моря! Жаль что я взял тур всего на три дня, с большим количеством дней можно было бы также сходить на о. Шикотан. Всем рекомендую!
    Все очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда наВсе очень понравилось, особенно контраст термальных источников с окружающей температурой (у подножья в. Барановского), езда на
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Сахалин и Итуруп без палаток и рюкзаков
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • Е
    Елена
    27 июня 2022
    Остров Итуруп. Экскурсионный тур. Расширенная программа
    Огромное спасибо, поездка просто??? Слов не хватает?
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