Мои заказы

Петербургские тайны: на авто по историческому центру

Путешествие по уголкам Северной столицы, где переплетаются легенды и факты
Вас ждёт насыщенный день в Петербурге! Мы проедем по парадному Невскому, вдоль главных набережных и каналов. Посмотрим на дворцы и знаменитые соборы, прогуляемся по территории Петропавловской крепости.

Загадаем желание возле Атлантов Эрмитажа, увидим Медного всадника, остановимся на Исаакиевской площади и стрелке Васильевского острова.
5
1 отзыв
Петербургские тайны: на авто по историческому центру© Вера
Петербургские тайны: на авто по историческому центру© Вера
Петербургские тайны: на авто по историческому центру© Вера

Описание экскурсии

Во время автоэкскурсии мы увидим главные символы Санкт-Петербурга и сделаем несколько фотоостановок. В пути приоткроем завесу над тайнами, которые хранят старинные дворцы, мрачные каналы и тенистые улицы города.

Достопримечательности по маршруту:

  • Площадь Искусств
  • Михайловский замок
  • Набережная реки Фонтанки и Чижик-пыжик
  • Летний сад и домик Петра I
  • Академия Штиглица
  • Храм Спаса на Крови
  • Казанский собор
  • Дом Зингера и Елисеевский магазин
  • Поцелуев мост
  • Исаакиевский собор и Медный всадник
  • Новая Голландия
  • Семимостье
  • Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Дворцовый и Троицкий мосты

Остановки: Семимостье, Михайловский замок, Исаакиевская площадь, Медный всадник, Петропавловская крепость.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле BMW X3 или аналоге
  • Если вас больше 4 человек, экскурсию можно провести на микроавтобусе — детали в переписке
  • Если вы хотите увидеть и услышать полуденный выстрел и пушки с Петропавловской крепости, бронируйте экскурсию на 10:00
  • Чтобы увидеть разводные мосты — выбирайте время экскурсии в 22:00
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Денис
20 авг 2025
Все отлично!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
На машине
На микроавтобусе
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Пешая
2 часа
-
25%
15 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Легенды Мистического Петербурга: Тайны и загадки Северной столицы
Начало: Невский проспект 72
Завтра в 15:00
27 ноя в 15:00
1125 ₽1500 ₽ за человека
Петербургские кулинарные заметки
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербургские кулинарные заметки
Погрузиться в гастрономическую историю северной столицы
27 ноя в 10:30
30 ноя в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге