Вас ждёт насыщенный день в Петербурге! Мы проедем по парадному Невскому, вдоль главных набережных и каналов. Посмотрим на дворцы и знаменитые соборы, прогуляемся по территории Петропавловской крепости.
Загадаем желание возле Атлантов Эрмитажа, увидим Медного всадника, остановимся на Исаакиевской площади и стрелке Васильевского острова.
Описание экскурсии
Во время автоэкскурсии мы увидим главные символы Санкт-Петербурга и сделаем несколько фотоостановок. В пути приоткроем завесу над тайнами, которые хранят старинные дворцы, мрачные каналы и тенистые улицы города.
Достопримечательности по маршруту:
- Площадь Искусств
- Михайловский замок
- Набережная реки Фонтанки и Чижик-пыжик
- Летний сад и домик Петра I
- Академия Штиглица
- Храм Спаса на Крови
- Казанский собор
- Дом Зингера и Елисеевский магазин
- Поцелуев мост
- Исаакиевский собор и Медный всадник
- Новая Голландия
- Семимостье
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Домик Петра I
- Крейсер «Аврора»
- Дворцовый и Троицкий мосты
Остановки: Семимостье, Михайловский замок, Исаакиевская площадь, Медный всадник, Петропавловская крепость.
Организационные детали
- Едем на автомобиле BMW X3 или аналоге
- Если вас больше 4 человек, экскурсию можно провести на микроавтобусе — детали в переписке
- Если вы хотите увидеть и услышать полуденный выстрел и пушки с Петропавловской крепости, бронируйте экскурсию на 10:00
- Чтобы увидеть разводные мосты — выбирайте время экскурсии в 22:00
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
20 авг 2025
Все отлично!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
