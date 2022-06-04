Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга
Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга. Сначала мы отправимся в лаконичный военный город Кронштадт. Прогуляемся по его уютному центру, увидим боевые корабли и форты, которые защищают Петербург. А потом — в Петергоф с его роскошными фонтанами и дворцами.
Что вас ожидает 🤩
- Петергоф
- Кронштадт
- Нижний парк Петергофа
- Верхний сад Петергофа (находится на реконструкции)
- Морской собор
Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.
Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.
Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
9:00–9:45 — экскурсия «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт
10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий.
14:30 — экскурсия «Город Петра»
15:00 — Нижний парк Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!
18:00 — Отправление в Санкт-Петербург
19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Две путевые экскурсии от нашего гида (“Город Петра” и “Балтийский щит”)
- Прогулка по Нижнему парку Петергофа
- Экскурсия по Кронштадту
- Экскурсия по форту Константин
- Обзорная экскурсия по Петергофу
- Посещение верхнего сада Петергофа (по возможности)
- Что не входит
- Входной билет в Форт Константин:
- 150 р взрослые
- Дети до 7 лет бесплатно.
- Входной билет в Нижний парк Петергофа (бесплатно по 22.04.2022)
- 600 р/ч взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан
- Кыргызстан
- 450 р/ч учащимся от 14 до 18 лет. При предъявлении билета учащегося/справки из школы
- Или документа, подтверждающего возраст
- Учащиеся от 7 до 14 лет – бесплатно
- Дети до 7 лет бесплатно
- 1200 р/ч – иностранные граждане
- Входной билет в Большой Петергофский дворец:
- 600 р взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
- 450 р учащимся от 16 до 18 лет. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или
- Документа, подтверждающего возраст
- Дети до 16 лет бесплатно
- 1500 р – иностранные граждане других стран
- Место начала и завершения?
- пл. Искусств, 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Если вас 3 и более человека и вы выбрали оплату на месте, то заказ необходимо оплатить не менее чем за 48 часов до отправления.
- Организатор пришлет вам письмо со ссылкой на оплату.
- За день придёт смс с именем, телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
- Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
- По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
- Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
- Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
- При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии
- Внимание! Нет необходимости покупать входные билеты заранее, время посещения музейных локаций может меняться – зависит от погодных, дорожных и организационных особенностей в каждую конкретную дату (при этом объем оказываемых услуг сохраняется). Возврат билетов в музеях - процесс затруднительный, наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Также обращаем внимание, что необходимо уточнять актуальную стоимость билетов на официальных сайтах музеев – ситуация с разными категориями билетов подвижна, постоянно меняется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Гид-СПб — ваш гид в Санкт-Петербурге
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