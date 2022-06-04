Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин

Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга

4.6
2012 отзывов
Экскурсия 2 в 1: всего за один день мы увидим самые необычные пригороды Петербурга. Сначала мы отправимся в лаконичный военный город Кронштадт. Прогуляемся по его уютному центру, увидим боевые корабли и форты, которые защищают Петербург. А потом — в Петергоф с его роскошными фонтанами и дворцами.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин

Что вас ожидает 🤩

  • Петергоф
  • Кронштадт
  • Нижний парк Петергофа
  • Верхний сад Петергофа (находится на реконструкции)
  • Морской собор
Мы увидим сразу две жемчужины Петербурга: парадную резиденцию Петра I — Петергоф, с его великолепными парками и фонтанами, а также город-крепость — Кронштадт, с его известнейшим Морским собором и боевыми кораблями на рейде.
Кроме того вы посетите знаменитый форт Константин, укрепление, защищавшее рубежи нашей родины. Проедете по Дамбе — комплексу защитных сооружений, который оберегает Петербург от наводнений.
Весь путь вы проделаете на комфортабельном автобусе туристического класса в сопровождении опытного гида-экскурсовода. Экскурсионная программа: 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
9:00–9:45 — экскурсия «Балтийский щит», по дороге в Кронштадт
10:00 — Экскурсия по Кронштадту и форту Константин. С посещением Морского Собора, петровской пристани, Петровского парка. Уникальный остров — морской щит Санкт-Петербурга, остров-крепость, город удивительных открытий.

14:30 — экскурсия «Город Петра»

15:00 — Нижний парк Петергофа: малые дворцы Петергофа, каскады и фонтаны Петергофа. Величественнный променад по идеальному регулярному парку. Фонтаны Петергофа не оставляют равнодушными — это произведения искусства и инженерной мысли!

18:00 — Отправление в Санкт-Петербург

19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Две путевые экскурсии от нашего гида (“Город Петра” и “Балтийский щит”)
  • Прогулка по Нижнему парку Петергофа
  • Экскурсия по Кронштадту
  • Экскурсия по форту Константин
  • Обзорная экскурсия по Петергофу
  • Посещение верхнего сада Петергофа (по возможности)
Что не входит
  • Входной билет в Форт Константин:
  • 150 р взрослые
  • Дети до 7 лет бесплатно.
  • Входной билет в Нижний парк Петергофа (бесплатно по 22.04.2022)
  • 600 р/ч взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан
  • Кыргызстан
  • 450 р/ч учащимся от 14 до 18 лет. При предъявлении билета учащегося/справки из школы
  • Или документа, подтверждающего возраст
  • Учащиеся от 7 до 14 лет – бесплатно
  • Дети до 7 лет бесплатно
  • 1200 р/ч – иностранные граждане
  • Входной билет в Большой Петергофский дворец:
  • 600 р взрослые граждане РФ и следующих стран СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
  • 450 р учащимся от 16 до 18 лет. При предъявлении билета учащегося/справки из школы или
  • Документа, подтверждающего возраст
  • Дети до 16 лет бесплатно
  • 1500 р – иностранные граждане других стран
Место начала и завершения?
пл. Искусств, 4
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Если вас 3 и более человека и вы выбрали оплату на месте, то заказ необходимо оплатить не менее чем за 48 часов до отправления.
  • Организатор пришлет вам письмо со ссылкой на оплату.
  • За день придёт смс с именем, телефоном гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии
  • Внимание! Нет необходимости покупать входные билеты заранее, время посещения музейных локаций может меняться – зависит от погодных, дорожных и организационных особенностей в каждую конкретную дату (при этом объем оказываемых услуг сохраняется). Возврат билетов в музеях - процесс затруднительный, наш гид поможет оформить билеты в ходе поездки оптимальным способом. Также обращаем внимание, что необходимо уточнять актуальную стоимость билетов на официальных сайтах музеев – ситуация с разными категориями билетов подвижна, постоянно меняется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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