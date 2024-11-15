За 3 часа обзорной экскурсии город раскроется вам с двух сторон.
Вы взглянете на роскошные дворцы и площади, а затем познакомитесь с другим Петербургом, о котором писал классик русской литературы. Увидите некогда самые злачные и опасные закоулки города.
Гид расскажет об основных событиях 300-летней истории Российской империи, которые хранит в своей памяти Петербург.
Вы взглянете на роскошные дворцы и площади, а затем познакомитесь с другим Петербургом, о котором писал классик русской литературы. Увидите некогда самые злачные и опасные закоулки города.
Гид расскажет об основных событиях 300-летней истории Российской империи, которые хранит в своей памяти Петербург.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На маршруте вы увидите:
- Петропавловскую крепость — место, где в 1703 году было положено начало будущей столицы.
- Дворцовую площадь и Зимний дворец — свидетелей множества знаменательных событий, от торжественных парадов до революционных бурь.
- Стрелку Васильевского острова — величественный ансамбль в самом центре города.
- Крейсер «Аврора» — символ революции.
- Созвездие роскошных соборов — Исаакиевский, Казанский и Спас на крови.
- Невский проспект, знаменитый дом Зингера и магазин купцов Елисеевых.
- Дворцы, памятники, мосты, набережные и многое другое.
Гид расскажет:
- Как зарождалась Северная столица.
- Где и как жил царь Пётр I, и какие странные привычки у него были.
- Почему никто не хотел селиться в Петербурге и зачем строили дворы-колодцы.
- Где обитали Достоевский, Пушкин, Чайковский и многие другие.
- Как город выживал в блокаду во время ВОВ.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Hyundai Sonata или аналогичной модели.
- По желанию можем посетить Петропавловскую крепость. В этом случае длительность экскурсии увеличится на 1 час. Подробности обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Юлия. Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой гидов проводим увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и его пригородам как индивидуальные, так и групповые. Если вы,Задать вопрос
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