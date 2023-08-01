Пусть вас не пугает продолжительность этого путешествия на Ладогу! Мы продумали его так, чтобы вы не утомились: непродолжительные автобусные переезды будут сменяться пешими и водными прогулками.
В нашей программе — две средневековые крепости, Староладожская и Орешек, прогулки по Старой и Новой Ладоге и обзорная экскурсия по Шлиссельбургу. А наш гид погрузит вас в историю всех этих мест.
Описание экскурсии
План нашего путешествия
07:30 — отправление от Казанского собора
08:00 — отправление от ст. м. «Улица Дыбенко»
10:15 — прогулка с гидом по Новой Ладоге
11:15 — обзорная экскурсия по Старой Ладоге: Варяжская улица и памятник Рюрику и Олегу, Ладожская крепость, старинные монастыри, курган Вещего Олега
13:30 — обед
15:30 — переправа на Ореховый остров
16:00 — крепость Орешек: крепостные стены и башни, Иоанновский собор, секретный дом и новая тюрьма, рассказ об узниках Шлиссельбурга
17:00 — свободное время: вы можете отправиться на прогулку по «Ладожскому променаду» с видами на озеро и крепость
18:00 — обзорная экскурсия по Шлиссельбургу
20:00–20:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- С вами будет один из профессиональных гидов-историков нашей команды
- Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 500 ₽
- Маршрут «Ладожский променад»: взрослые — 200 ₽; школьники, студенты, пенсионеры — 100 ₽
- Входной билет в крепость Старая Ладога — 200 ₽
- Экскурсия в крепости Орешек — 300 ₽
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3750 ₽
|Дети до 16 лет
|3650 ₽
|Дети до 6 лет
|3650 ₽
|Пенсионеры
|3650 ₽
|Студенты
|3650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 5424 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная поездка. Очень четко организована по времени. Гид Юлия с большой любовью рассказала об истории Старой и Новой Ладоги. Очень впечатлила история крепости Орешек. Безумно интересно. Море эмоций. Обед вкусный: куриный суп, печеный картофель, куриная котлета, салат из свежей капусты и морс. Всем рекомендую!
Вместо Александра (который не дал полной информации о туре,многое было запутанно,неправильная информация по времени отправления (()у нас гид была Юля. Юле огромнейшее спасибо за организацию тура,за ее знания и решения всех вопросов!! Она идеальный гид!!
Впечатления остались смешанные, но в основном из-за поведения туристов в нашей группе.
Так же была небольшая заминка с автобусом утром.
Но в целом, все прошло хорошо. Татьяна рассказывала много и интересно, отвечала
Одна из самых лучших экскурсий, в которой мы были. Очень насыщенная программа. Все организовано, было очень много информации. Экскурсовод Юлия - просто молодец! Всем советую!
Спасибо большое организатором и нашему гиду Юлии, очень заинтересованный и душевный человек! Подобрала ключик к каждому туристу!!
Все очень понравилось, спасибо гиду Юлии, информацию доносила интересно и не навязчиво
