170 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Казанский собор

Набережная Мойки

Дворцовая площадь

Дворцовая набережная

Сенатская площадь

Исаакиевская площадь

Вы узнаете, действительно ли город был основан на костях, куда делся мрамор для Александровской колонны и почему известный польский поэт Адам Мицкевич считал, что Петербург основал Сатана. Мы пройдем от Канала Грибоедова к Адмиралтейству, побываем на Дворцовой площади, а далее наша прогулка продолжится вдоль набережной Невы, где мы сможем не только бросить взгляд на Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и Кунсткамеру, но и понять, какую из магистралей города все же стоит считать главной.

Следующим пунктом нашего маршрута станет Сенатская площадь, где стоит Медный всадник — неисчерпаемый источник мифов и легенд. А завершим мы наше небольшое путешествие на Исакиевской площади, перед величественным фасадом собора св. Исаакия, напротив конной статуи грозному императору Николаю I, и поговорим о том, почему он вечно обречен мчаться вслед Петру I.