170 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям

Артем
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Артем – ваш гид
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
От 1440 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Невский проспект
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У этой экскурсии170 отзывов
4.87
Классический Петербург
Классический Петербург

Программа

  • Казанский собор
  • Набережная Мойки
  • Дворцовая площадь
  • Дворцовая набережная
  • Сенатская площадь
  • Исаакиевская площадь

Вы узнаете, действительно ли город был основан на костях, куда делся мрамор для Александровской колонны и почему известный польский поэт Адам Мицкевич считал, что Петербург основал Сатана. Мы пройдем от Канала Грибоедова к Адмиралтейству, побываем на Дворцовой площади, а далее наша прогулка продолжится вдоль набережной Невы, где мы сможем не только бросить взгляд на Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и Кунсткамеру, но и понять, какую из магистралей города все же стоит считать главной.

Следующим пунктом нашего маршрута станет Сенатская площадь, где стоит Медный всадник — неисчерпаемый источник мифов и легенд. А завершим мы наше небольшое путешествие на Исакиевской площади, перед величественным фасадом собора св. Исаакия, напротив конной статуи грозному императору Николаю I, и поговорим о том, почему он вечно обречен мчаться вслед Петру I.

Организационные детали

По желанию возможно сопровождение экскурсии фотографом.

Классический Петербург
Классический Петербург
Классический Петербург
Классический Петербург
Классический Петербург
Классический Петербург
Классический Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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170 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Отличная экскурсия, отличная подача материала , отличные знания!!! Сумел заинтересовать детей. Спасибо огромное!!!
4 февраля 2020
Мы приезжали на выходные дни, времени было мало, но хотелось успеть увидеть и услышать побольше. Нам экскурсия очень понравилась: недолгая, но очень емкая, по историческому центру города, были охвачены самые важные точки. Настоящая обзорная экскурсия! Этого вполне достаточно для того, чтобы сложилось первое впечатление о городе. Экскурсовод Артем заслуживает самой высокой оценки: приятный в общении человек, с хорошим чувством юмора, тактичный, прекрасно знающий историю города и умеющий донести свои знания собеседникам, что тоже не мало важно! Интересно было услышать не только какие-то исторические сведения о различных достопримечательностях, но и мнения горожан о тех или иных объектах или событиях, какие-то даже исторические байки. Это всегда придает экскурсии какой-то элемент приватности, пикантности. Почему бы и нет? В общем, несмотря на прохладную погоду, в компании Артема нам было тепло, уютно, интересно, не скучно и информативно. Прекрасный экскурсовод! Можете смело бронировать эту экскурсию! Не пожалеете!
1 февраля 2020
Спасибо Артёму! Супер экскурсия, отличные познания, тонкий юмор, ненавязчивость!
27 января 2020
Хороший рассказчик, много интересных подробностей. Из- за погоды пришлось менять маршрут и формат экскурсии, что называется, на ходу. Но это абсолютно не повлияло на впечатления, даже наоборот, позволило увидеть атмосферные места в городе. Не буду раскрывать интригу)) на наш взгляд, экскурсия подойдёт разным категориям путешественников, в том числе, с детьми. Можно оговорить нюансы заранее. Понравилось, что даже при изменении запланированного маршрута, было много информации по маршруту прогулки.
Артём, спасибо Вам большое, что любите свой город и делитесь этим отношением с гостями!
20 января 2020
Артем великолепный рассказчик, речь легкая, богатая лексика. Очень непринужденный рассказ, веселый. Время пролетело незаметно и увлекательно. Всячески рекомендую для тех кто впервые в городе.
2 января 2020
Все очень понравилось, с юмором! Обязательно буду рекомендовать Вас, большое спасибо!!!
12 декабря 2019
Все было очень интересно, Спасибо большое 💖
11 декабря 2019
Несмотря на дождливую и холодную погоду, Артём провёл замечательную экскурсию, "от звонка до звонка", масса положительных впечатлений и новых познаний, запомнилось много интересного. Рекомендую!
23 ноября 2019
Прекрасная и нетривиальная экскурсия. К историческим датам и фактам Артем добавляет что-то запоминающееся, современные реалии, исторический анекдот, шутку, что помогает воспринять больше информации. Нам темп экскурсии был комфортен, но были так увлечены, что не все успевали фотографировать. После экскурсии прошли по части маршрута, вспоминая интересный рассказ. Спасибо Артему за экскурсию, надеемся побывать на остальных :)
18 ноября 2019
1 час для такой экскурсии, даже обзорной , мало. Закончили на самом интересном месте.
Ещё 160 отзывов

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