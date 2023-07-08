Музей-макет фортов Кронштадта и теплоходная экскурсия на Финском заливе
Кронштадт — город-крепость, расположенный совсем недалеко от Санкт-Петербурга на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Он весь буквально пронизан морским ветром. Здесь сразу вспоминаются многочисленные романтические истории о походах русского флота.
Ведь именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.
Ведь именно с Военной гавани Кронштадта наши моряки отправлялись в кругосветные плавания и военные походы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Адмиралтейство
- Обводный канал
- Кронштадтский футшток и Мареограф
- Памятник Петру I
- Якорная площадь
- Памятник С. О. Макарову
- Морской собор
- Музейно-исторический парк «Остров фортов»
- Голландская кухня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дорога до Кронштадта весьма живописна. Вы проедете вдоль берега Финского залива, узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, до появления которого единственным способом добраться до острова был водный транспорт. С дамбы открывается великолепный вид на Финский залив и знаменитые кронштадские форты, благодаря которым он стал неприступной крепостью.
- Морской собор святителя Николая Чудотворца.
- Вы увидите морской собор святителя Николая Чудотворца, заложенный по указу императора Николая II в 1903 году в честь двухсотлетия Российского флота и освященный в Высочайшем присутствии в 1913 году. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях, и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота. На стенах собора размещены белые и черные мраморные доски, на которых высечены имена моряков и священнослужителей, погибших за Отечество.
- Музейно-исторический парк «Остров фортов».
- Музейно-исторический парк «Остров фортов» — это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней, и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
- Музей-макет «Фортов Кронштадта».
- Музей-макет «Фортов Кронштадта» — это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Детали макета полностью соответствуют их первоначальному облику. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадтской морской крепости. Музей располагается в историческом здании Голландской кухни, где десятилетиями кормили моряков торговых судов. После посещения музея у вас будет возможность погулять по великолепной набережной со сквером и насладиться видами неприступных фортов.
- Теплоходная экскурсия по Финскому заливу.
- Во время теплоходной прогулки вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской воздух Финского залива.
- Экскурсионные остановки: Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Музейно-исторический парк «Остров фортов».
По понедельникам, четвергам и субботам в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты с мультимедийной экскурсией по музею-макету
- Посещение Морского собора
- Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов»
- Теплоходная экскурсия вокруг фортов
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»Завершение: гостиница «Октябрьская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, четвергам и субботам в 09:30Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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