Кронштадт — место, где следует побывать каждому Из Кронштадта стартовали свыше 40 океанических и кругосветных экспедиций, которые подарили миру 56 географических открытий, в том числе, Антарктиду. Многовековые наблюдения за морем кронштадтской футшточной службы легли в основу системы абсолютных величин, в том числе и космических. Форты Кронштадта с 1704 года обороняли нашу страну, враг не прошел через Кронштадт ни разу. «Окно» в Европу Окном в Европу, да и во весь мир был не столько Петербург, сколько Кронштадт — именно там располагался главный порт. Гурманы со всего Петербурга приезжали на кронштадтский рыбный рынок, чтобы полакомиться любимыми деликатесами.

Кронштадт долгое время был главной научно-технической базой страны; здесь ставил свои эксперименты по радиолокации Попов, на форте «Александр 1» разрабатывали вакцины от смертельных инфекций, работали Менделеев, Якоби, Пирогов, Можайский, Нобель, Капица. В Кронштадте 52 года служил батюшкой св. Иоанн Кронштадтский, и город 🏙️ старательно хранит память о нем несмотря ни на что.

И да, Кронштадт — это город морской Славы России; здесь учились и служили русские флотоводцы и мореплаватели; Макаров, Корнилов, Нахимов, Крузенштерн, Лисянский, Беллингсгаузен, Ушаков. Во время экскурсии 🧭 Вы: • прогуляетесь 👣 по улицам и проспектам центральной части Кронштадта;