Кронштадт — место, где следует побывать каждому Из Кронштадта стартовали свыше 40 океанических и кругосветных экспедиций, которые подарили миру 56 географических открытий, в том числе, Антарктиду. Многовековые наблюдения за морем кронштадтской футшточной службы легли в основу системы абсолютных величин, в том числе и космических. Форты Кронштадта с 1704 года обороняли нашу страну, враг не прошел через Кронштадт ни разу. «Окно» в Европу Окном в Европу, да и во весь мир был не столько Петербург, сколько Кронштадт — именно там располагался главный порт. Гурманы со всего Петербурга приезжали на кронштадтский рыбный рынок, чтобы полакомиться любимыми деликатесами.
Кронштадт долгое время был главной научно-технической базой страны; здесь ставил свои эксперименты по радиолокации Попов, на форте «Александр 1» разрабатывали вакцины от смертельных инфекций, работали Менделеев, Якоби, Пирогов, Можайский, Нобель, Капица. В Кронштадте 52 года служил батюшкой св. Иоанн Кронштадтский, и город 🏙️ старательно хранит память о нем несмотря ни на что.
И да, Кронштадт — это город морской Славы России; здесь учились и служили русские флотоводцы и мореплаватели; Макаров, Корнилов, Нахимов, Крузенштерн, Лисянский, Беллингсгаузен, Ушаков. Во время экскурсии 🧭 Вы: • прогуляетесь 👣 по улицам и проспектам центральной части Кронштадта;
- прикоснетесь к удивительной истории 📖 города-крепости, расположенного на маленьком острове 🏝️ шириной всего 1, 5 км;
- увидите все значимые достопримечательности 🏛️ Кронштадта; гостиный двор, морскую библиотеку (не раз становившуюся местом съемок исторического кино), дерево 🌲 желаний, закладной камень в память об Андреевском соборе, где 52 года служил св. Отец Иоанн Кронштадтский, комплекс Адмиралтейства и Обводный канал, Итальянский дворец Меншикова, ставший военно-морским корпусом, лабораторию Попова, Петровский сад, пристань с маяком, военными кораблями и бескрайними морскими просторами, петровский док, кронштадтский футшток, дамбу, ну и конечно сердце Кронштадта, Якорную площадь с Никольским Морским собором;
- посетив Никольский Морской собор, вы не только восхититесь захватывающей дух красотой храма — пантеона всех русских моряков, но и узнаете, какие хитросплетения христианских и морских символов и образов таит в себе его убранство;
- Обзорную экскурсию ⛳ также можно дополнить посещением форта «Константин» с музеем маяков (единственным в России) и/или приятной морской прогулкой. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.