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Кронштадт — морские ворота Петербурга

5
1 отзыв
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
«Город морской славы», «русские Дарданеллы», «наукоград», «петербургский Валаам» и даже «пуп Земли» — все это неофициальные названия одного и того же города, Кронштадта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 100 ₽ за экскурсию

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Кронштадт — морские ворота Петербурга
Кронштадт — морские ворота Петербурга

Что вы увидите

  • Гостиный двор
  • Морская библиотека
  • Дерево желаний
  • Закладной камень в память об Андреевском соборе
  • Комплекс Адмиралтейства
  • Обводный канал
  • Итальянский дворец Меншикова
  • Лаборатория Попова
  • Петровский сад
  • Пристань с маяком, военными кораблями и бескрайними морскими просторами
  • Петровский док
  • Кронштадтский футшток и дамба
  • Якорную площадь с Никольским Морским собором (с посещением)
Кронштадт — место, где следует побывать каждому Из Кронштадта стартовали свыше 40 океанических и кругосветных экспедиций, которые подарили миру 56 географических открытий, в том числе, Антарктиду. Многовековые наблюдения за морем кронштадтской футшточной службы легли в основу системы абсолютных величин, в том числе и космических. Форты Кронштадта с 1704 года обороняли нашу страну, враг не прошел через Кронштадт ни разу. «Окно» в Европу Окном в Европу, да и во весь мир был не столько Петербург, сколько Кронштадт — именно там располагался главный порт. Гурманы со всего Петербурга приезжали на кронштадтский рыбный рынок, чтобы полакомиться любимыми деликатесами.
Кронштадт долгое время был главной научно-технической базой страны; здесь ставил свои эксперименты по радиолокации Попов, на форте «Александр 1» разрабатывали вакцины от смертельных инфекций, работали Менделеев, Якоби, Пирогов, Можайский, Нобель, Капица. В Кронштадте 52 года служил батюшкой св. Иоанн Кронштадтский, и город 🏙️ старательно хранит память о нем несмотря ни на что.
И да, Кронштадт — это город морской Славы России; здесь учились и служили русские флотоводцы и мореплаватели; Макаров, Корнилов, Нахимов, Крузенштерн, Лисянский, Беллингсгаузен, Ушаков. Во время экскурсии 🧭 Вы: • прогуляетесь 👣 по улицам и проспектам центральной части Кронштадта;
  • прикоснетесь к удивительной истории 📖 города-крепости, расположенного на маленьком острове 🏝️ шириной всего 1, 5 км;
  • увидите все значимые достопримечательности 🏛️ Кронштадта; гостиный двор, морскую библиотеку (не раз становившуюся местом съемок исторического кино), дерево 🌲 желаний, закладной камень в память об Андреевском соборе, где 52 года служил св. Отец Иоанн Кронштадтский, комплекс Адмиралтейства и Обводный канал, Итальянский дворец Меншикова, ставший военно-морским корпусом, лабораторию Попова, Петровский сад, пристань с маяком, военными кораблями и бескрайними морскими просторами, петровский док, кронштадтский футшток, дамбу, ну и конечно сердце Кронштадта, Якорную площадь с Никольским Морским собором;
  • посетив Никольский Морской собор, вы не только восхититесь захватывающей дух красотой храма — пантеона всех русских моряков, но и узнаете, какие хитросплетения христианских и морских символов и образов таит в себе его убранство;
  • Обзорную экскурсию ⛳ также можно дополнить посещением форта «Константин» с музеем маяков (единственным в России) и/или приятной морской прогулкой. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Экскурсия в форт «Константин»
  • Экскурсия по заливу.
Начало и место завершения
🚩 Ваше место проживания в Санкт-Петербурге
Кронштадт — морские ворота Петербурга
Кронштадт — морские ворота Петербурга
Кронштадт — морские ворота Петербурга
Кронштадт — морские ворота Петербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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Lily A. проводит ещё 6 экскурсий

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