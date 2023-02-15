Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней

Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города

5
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Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других! Пройдете пешком по улицам, набережным и мостам, чтобы насладиться красотой металлического «кружева» знаменитых оград Северной столицы, посетите самый молодой парк города на острове Новая Голландия и самый глубокий, один из самых красивых метрополитенов мира.

Также в туре есть возможность приобрести большое количество дополнительных экскурсий, что сделает Ваш отдых еще более ярким и наполненным.

Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет.

Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Вы сможете сделать отдых насыщеннее, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу невероятного города
Гибкая программа
Гибкая программа
Начать тур возможно с любого дня недели, чтобы выбрать самые интересные экскурсии
Архитектурное многообразие
Архитектурное многообразие
Восхитимся удивительной архитектурой старого города

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Размещение в выбранной гостинице после 14:00.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.

2 день

Понедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Понедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость
3 день

Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города. Посещение форта Константин.

За дополнительную оплату: Морская прогулка «Форты Кронштадта» – отличная возможность увидеть вблизи форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»
4 день

Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».

Для того чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму».

Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда.

Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, ЭрмитажСреда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, ЭрмитажСреда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, ЭрмитажСреда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж
5 день

Четверг: Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.

Четверг: Царское СелоЧетверг: Царское СелоЧетверг: Царское СелоЧетверг: Царское Село
6 день

Пятница: Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»

Завтрак в гостинице.

Встреча у Александро-Невской Лавры.

Посещение Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.

Вы зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города.

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора.

Вы посетите строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга, и нарядную католическую церковь Святой Екатерины, восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.

Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.

Пятница: Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»Пятница: Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»Пятница: Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»Пятница: Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»
7 день

Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.

Подъем на смотровую площадку Башни городской Думы. (12+)

Уникальная старинная круговая смотровая площадка, располагающаяся прямо на Невском проспекте, подарит Вам возможность рассмотреть центр города с высоты птичьего полета и сделать необычные фотографии.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».

С борта теплохода Вы увидите не только главные достопримечательности центра Петербурга, но и современные архитектурные ансамбли: небоскреб «Лахта центр», стадион «Газпром арена», вантовые мосты Западного скоростного диаметра.

Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
8 день

Воскресенье: Петергоф

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье: ПетергофВоскресенье: ПетергофВоскресенье: ПетергофВоскресенье: Петергоф

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РазмещениеПериод5 дней/4 ночиДоп. сутки (за номер)
КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 10.07.154103900
10.07. - 01.10.144203380
1-местн. номер29.05.- 10.07.224303705
10.07. - 01.10.193602925
Доп. место29.05.- 10.07.154101950
10.07. - 01.10.144201690
КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 10.07.164104420
10.07. - 01.10.154103900
1-местн. номер29.05.- 10.07.234303965
10.07. - 01.10.213903445
Доп. место29.05.- 10.07.164102210
10.07. - 01.10.154101950
ДОСТОЕВСКИЙ 4* Комфорт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 11.07.264759670
11.07.- 01.10.205006550
1-местн. номер29.05.- 11.07.424908840
11.07.- 01.10.298605620
ДОСТОЕВСКИЙ 4* Супериор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 11.07.2747010190
11.07.- 01.10.211006870
1-местн. номер29.05.- 11.07.445309360
11.07.- 01.10.315006035
Доп. место29.05.- 11.07.237903900
11.07.- 01.10.185402600
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Стандарт Двор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 10.07.236358190
10.07.- 21.08.216407150
21.08.- 01.10.196506110
1-местн. номер29.05.- 10.07.400158190
10.07.- 21.08.359407150
21.08.- 01.10.318706110
Доп. место29.05.- 10.07.178352210
10.07.- 21.08.174402210
21.08.- 01.10.166502080
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Делакс Нева, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05.- 10.07.3285513000
10.07.- 21.08.2887010920
21.08.- 01.10.2737010140
1-местн. номер29.05.- 10.07.5885513000
10.07.- 21.08.5071010920
21.08.- 01.10.4765010140
Доп. место29.05.- 10.07.196552210
10.07.- 21.08.188702210
21.08.- 01.10.181702080
МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере		29.05-02.07221407410
02.07-29.08186505590
29.08-01.10176605070
1-местн. номер29.05-02.07354007020
02.07-29.08282705200
29.08-01.10262404680
Доп. место29.05-02.07175402210
02.07-29.08168502210
29.08-01.10166602210
Скидка для детей до 16 лет1500

В период с 09.06.2023 по 24.06.2023 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума и праздника Алые паруса.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице (размещение после 14:00, выезд до 12:00)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Индивидуальны трансфер на легковом автомобиле (средний класс) в одну сторону ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт):08:00 – 23:00 – 2 800руб. 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
  • 08:00 – 23:00 – 2 800руб.
  • 23:00 – 08:00 – 4680 руб.
  • Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проходит тур?

Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 фев 2023
Тур "Путешествие в зимний Петербург". Впечатления самые лучшие.
Спасибо организаторам за быстроту оформления тура, за чёткость, надёжность.
Респект Ольге Фёдоровне: прекрасный человек и, думается, один из лучших гидов Санкт-Петербурга.
Отдельное" Спасибо" администраторам гостиницы на Кирочной: чуткие, внимательные, отзывчивые.
Всё понравилось! Спасибо!!!
А
12 янв 2023
Все прошло отлично, большое спасибо!
Ю
9 янв 2023
Браво, самые хорошие впечатления, интересные гиды, хороший трансфер, иногда на экскурсиях попадались интересные сувенирные магазины, немного не хватало времени, так как все поминутно рассчитано.
Понравилось все!

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