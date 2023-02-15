Размещение в выбранной гостинице после 14:00.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города. Посещение форта Константин.
За дополнительную оплату: Морская прогулка «Форты Кронштадта» – отличная возможность увидеть вблизи форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшим самой мощной крепостью на Балтике.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Для того чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.
Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.
Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.
Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира.
Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.
Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату: Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму».
Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в Вашей душе навсегда.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату: Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.
Завтрак в гостинице.
Встреча у Александро-Невской Лавры.
Посещение Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.
Вы зайдете в Троицкий собор, где хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города.
Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора.
Вы посетите строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга, и нарядную католическую церковь Святой Екатерины, восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
У Вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.
Подъем на смотровую площадку Башни городской Думы. (12+)
Уникальная старинная круговая смотровая площадка, располагающаяся прямо на Невском проспекте, подарит Вам возможность рассмотреть центр города с высоты птичьего полета и сделать необычные фотографии.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».
С борта теплохода Вы увидите не только главные достопримечательности центра Петербурга, но и современные архитектурные ансамбли: небоскреб «Лахта центр», стадион «Газпром арена», вантовые мосты Западного скоростного диаметра.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.
Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Размещение
|Период
|5 дней/4 ночи
|Доп. сутки (за номер)
|КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 10.07.
|15410
|3900
|10.07. - 01.10.
|14420
|3380
|1-местн. номер
|29.05.- 10.07.
|22430
|3705
|10.07. - 01.10.
|19360
|2925
|Доп. место
|29.05.- 10.07.
|15410
|1950
|10.07. - 01.10.
|14420
|1690
|КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 10.07.
|16410
|4420
|10.07. - 01.10.
|15410
|3900
|1-местн. номер
|29.05.- 10.07.
|23430
|3965
|10.07. - 01.10.
|21390
|3445
|Доп. место
|29.05.- 10.07.
|16410
|2210
|10.07. - 01.10.
|15410
|1950
|ДОСТОЕВСКИЙ 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 11.07.
|26475
|9670
|11.07.- 01.10.
|20500
|6550
|1-местн. номер
|29.05.- 11.07.
|42490
|8840
|11.07.- 01.10.
|29860
|5620
|ДОСТОЕВСКИЙ 4* Супериор, завтрак шведский стол
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 11.07.
|27470
|10190
|11.07.- 01.10.
|21100
|6870
|1-местн. номер
|29.05.- 11.07.
|44530
|9360
|11.07.- 01.10.
|31500
|6035
|Доп. место
|29.05.- 11.07.
|23790
|3900
|11.07.- 01.10.
|18540
|2600
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Стандарт Двор, завтрак шведский стол
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 10.07.
|23635
|8190
|10.07.- 21.08.
|21640
|7150
|21.08.- 01.10.
|19650
|6110
|1-местн. номер
|29.05.- 10.07.
|40015
|8190
|10.07.- 21.08.
|35940
|7150
|21.08.- 01.10.
|31870
|6110
|Доп. место
|29.05.- 10.07.
|17835
|2210
|10.07.- 21.08.
|17440
|2210
|21.08.- 01.10.
|16650
|2080
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Делакс Нева, завтрак шведский стол
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05.- 10.07.
|32855
|13000
|10.07.- 21.08.
|28870
|10920
|21.08.- 01.10.
|27370
|10140
|1-местн. номер
|29.05.- 10.07.
|58855
|13000
|10.07.- 21.08.
|50710
|10920
|21.08.- 01.10.
|47650
|10140
|Доп. место
|29.05.- 10.07.
|19655
|2210
|10.07.- 21.08.
|18870
|2210
|21.08.- 01.10.
|18170
|2080
|МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел.
в 2-местн. номере
|29.05-02.07
|22140
|7410
|02.07-29.08
|18650
|5590
|29.08-01.10
|17660
|5070
|1-местн. номер
|29.05-02.07
|35400
|7020
|02.07-29.08
|28270
|5200
|29.08-01.10
|26240
|4680
|Доп. место
|29.05-02.07
|17540
|2210
|02.07-29.08
|16850
|2210
|29.08-01.10
|16660
|2210
|Скидка для детей до 16 лет
|1500
В период с 09.06.2023 по 24.06.2023 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума и праздника Алые паруса.
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.