Ночной круиз «Истории разводных мостов»

4
155 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I.

Не случайно основные достопримечательности 🏛️ северной столицы ⭐️ выстроены вдоль береговой линии.

С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными.

Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места.

Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.
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Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»

Что вы увидите

  • Здания Адмиралтейства, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Нахимовского училища, соборной мечети и крейсер «Аврора»
КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете: Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.
ОСОБЕННЫЙ МАРШРУТ ПО БОЛЬШОЙ НЕВЕ

Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдете мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:

  • Здания Адмиралтейства
  • Эрмитажа
  • Петропавловской крепости
  • Нахимовского училища
  • Соборной мечети
  • Крейсера «Аврора»
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
  • В сопровождении аудиогида на русском языке.
  • *Перевозка пассажиров с информацией по объектам на маршруте.
  • **компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
  • Также обращаем Ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
  • ​​***рейсы осуществляются без питания на борту до особого распоряжения по снятию ограничений.
+Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальное сопровождение (живая музыка)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2, т/х Moscow-194
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб., д.2
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»
Ночной круиз «Истории разводных мостов»

Экскурсия проводится ежедневно в 00:50

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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