Здания Адмиралтейства, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Нахимовского училища, соборной мечети и крейсер «Аврора»
КРУИЗЫ ПОД РАЗВОДНЫМИ МОСТАМИ - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕТЕРБУРГА
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве на панорамном теплоходе-кабриолете: Потрясающие виды ночного города, петербургские мосты в ослепительной подсветке и кажущийся бесконечным караван судов.
ОСОБЕННЫЙ МАРШРУТ ПО БОЛЬШОЙ НЕВЕ
Вы увидите все главные разводные мосты на Большой Неве и пройдете мимо основных достопримечательностей 🏛️ Петербурга:
Здания Адмиралтейства
Эрмитажа
Петропавловской крепости
Нахимовского училища
Соборной мечети
Крейсера «Аврора»
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак).
В сопровождении аудиогида на русском языке.
*Перевозка пассажиров с информацией по объектам на маршруте.
**компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями.
Также обращаем Ваше внимание, что в праздничные и другие дни мосты могут не разводиться. Подробности на сайте СПБ ГБУ Мостотрест.
***рейсы осуществляются без питания на борту до особого распоряжения по снятию ограничений.
+Что входит
Прогулка на теплоходе
Музыкальное сопровождение (живая музыка)
–Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2, т/х Moscow-194
Место завершения
🏁 Адмиралтейская наб., д.2
Экскурсия проводится ежедневно в 00:50
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.