Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

С воды Петербург предстает именно таким, каким задумал его создатель — Петр I.



Не случайно основные достопримечательности 🏛️ северной столицы ⭐️ выстроены вдоль береговой линии.



С воды они выглядят еще более величественными и прекрасными.



Вы пройдете на теплоходе по Большой Неве и по Большой Невке и увидите самые популярные у туристов места.



Мимо вас в дымке белых ночей проплывут Летний сад, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор.