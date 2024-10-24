Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 248 туристов

Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!