Петербург с воды — совсем иной город.
А его «новая география» с впечатляющим вантовым мостом через Корабельный фарватер, роскошной «Газпром Ареной» и Лахта-центром рискует стать самым востребованным направлением. Финский залив, закат, игристое, катер — конечно, да!
А его «новая география» с впечатляющим вантовым мостом через Корабельный фарватер, роскошной «Газпром Ареной» и Лахта-центром рискует стать самым востребованным направлением. Финский залив, закат, игристое, катер — конечно, да!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание фото-прогулки
- Наша прогулка начнётся от причала у Адмиралтейской набережной — неподалеку от Медного всадника и основных достопримечательностей города
- Пройдя под Тучковым мостом, катер пойдёт по течению Малой Невы и малоизвестной речки Ждановки: вдоль берегов Васильевского, Петроградского и Петровского островов
- Потом нас встретит Малая Невка — один из рукавов Большой Невы. И вот уже перед нами просторы Финского залива, который хорош всегда, но на закате особенно
- Фотографии, загадывания желаний, игристое в бокалах и даже «собака мордой вниз» для тех, кто захочет (фото прилагается)
- А потом в обратный путь — к бронзовому Петру Великому, ведь это именно по его воле возник «морской фасад» России
По пути капитан может дать короткие разъяснения, какой именно дворец, собор или памятник архитектуры сейчас находится по левому или правому борту, но сопровождение гида заказывается дополнительно.
Организационные детали
- Прогулка может быть проведена в любое время суток, но особенно красивые фотографии получаются на закате. Поэтому в летний период начинать программу лучше в 20:30, ближе к осени — в 20:00
- На борт можно брать любые напитки и закуски, кроме красного вина и красных ягод. Туалета и тента нет, на случай дождя есть зонтики и пледы
- Наши катера соответствуют всем нормам безопасности ГИМС (спасательные жилеты, круги и т. д.). Если белый катер будет занят, мы предложим вам альтернативу
- Прогулка проходит без сопровождения гида, но за дополнительную плату можно заказать экскурсию — доплата составит 6000 ₽
- По умолчанию прогулка длится 2 часа, но по желанию время может быть увеличено. Дополнительный час аренды — 8700 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале у Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 248 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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