План обзорной экскурсии 🧭 по городу

Познакомитесь с историческим центром города

Увидите самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую

Проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам

Полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови)

Увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое

От наших гидов вы услышите множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи

Музей Кунсткамера

В конце экскурсии мы совершим прогулку 👣 по Кунсткамере ("Кабинет редкостей") – одному из старейших музеев Северной столицы ⭐️. Во множестве его экспозиций описываются культурные особенности разных стран и народов мира, ещё здесь представлены коллекции антропологических экспонатов, куда в том числе входят черепа представителей разных народов, и множество предметов, найденных во время археологических экспедиций.

Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека.

Яркий, роскошный, императорский и современный Петербург приглашает вас на знакомство!