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Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры

5
1 отзыв
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Прогуляться 👣 по центру, а затем побывать в одном из самых известных петербургских музеев – отличный план для тех, кто хочет познакомиться с главными городскими достопримечательностями 🏛️.

Часть нашей экскурсии 🧭 пройдет на автобусе 🚌, поэтому вы, совсем не уставая, успеете полюбоваться архитектурными ансамблями на главных площадях и набережных Невы.

Ярким завершающим аккордом станет посещение «Кабинета редкостей» – знаменитой Кунсткамеры.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь
  • Дворцовая площадь
  • Аничков дворец и мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Казанский собор
  • Храм Спаса-на-Крови
  • Кунсткамера
План обзорной экскурсии 🧭 по городу
  • Познакомитесь с историческим центром города
  • Увидите самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую
  • Проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам
  • Полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Аничков дворец, дворец Белосельских – Белозерских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови)
  • Увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое
От наших гидов вы услышите множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи
Музей Кунсткамера
В конце экскурсии мы совершим прогулку 👣 по Кунсткамере ("Кабинет редкостей") – одному из старейших музеев Северной столицы ⭐️. Во множестве его экспозиций описываются культурные особенности разных стран и народов мира, ещё здесь представлены коллекции антропологических экспонатов, куда в том числе входят черепа представителей разных народов, и множество предметов, найденных во время археологических экспедиций.
Самая популярная выставка представляет собой коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями, заспиртованных «уродцев» с самыми разными отклонениями, которые оставляют неизгладимое впечатление в памяти каждого человека.
Яркий, роскошный, императорский и современный Петербург приглашает вас на знакомство!
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Стоимость входных билетов в Кунсткамеру
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Санкт-Петербург, Думская ул. 2
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, Университетская наб. 3
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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